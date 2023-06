Girl Power : où sont les femmes au pays des Pharaons ?

Pardon de poser la question de façon un peu directe, mais le milieu archéologique est-il masculin ?

Il était un milieu masculin ! Ce n’est plus le cas. Mais à l’époque des femmes dont on va parler dans la conférence ce dimanche, c’est-à-dire au début du XXe siècle, Jean Capart, qui était le conservateur de l’Égypte – qui est aussi considéré comme le père fondateur de l’archéologie en Belgique – travaillait avec des collaboratrices. Le fait qu’il ait autant de femmes autour de lui est inhabituel. Prenons l’exemple de Marcelle Baud : elle a été embauchée par l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) sur le terrain, pour faire des dessins de tombes en Égypte. Quand elle arrive à l’IFAO, elle est la première femme et n‘a jamais été pensionnaire. Elle et Marcelle Werbrouck (1889-1959) également égyptologue, ont pu donner libre cours à leur connaissance de l’égyptologie, mais ont eu des problèmes à se faire reconnaître. Notez, par exemple, que Marcelle Baud a signé plusieurs articles, mais dans des supports tels que le Bulletin des Sociétés féminines françaises de Sport et Gymnastique ou dans la revue l’Art Ménager”. Son article s’intitulait d’ailleurs “Les arts ménagers dans l’Égypte ancienne”. Marcelle Werbrouck elle a fait paraître des articles dans La Femme Belge, (”Le costume féminin au temps des Pharaons”, “La maison égyptienne”,…) En tant que femmes, on se dira : “typique !”, mais précisons que Werbrouck a surtout à son actif une centaine de publications égyptologiques.

Quelles raisons expliquent ce choix de Jean Capart de s’entourer de collaboratrices ? Cela tient l’homme ? Cela tient à l’enseignement de l’archéologie en Belgique ?

Marcelle Werbrouck était Belge, et a fini par devenir conservatrice du musée, après Jean Capart, il faut le préciser. Donc ce n’est pas affaire d’enseignement. Je pense que c’est la personne de Jean Capart qui a provoqué cela. Il a non seulement été un égyptologue reconnu mondialement, mais un visionnaire quant à l’ouverture des musées et de la science vers le grand public. C’est lui qui a fondé le service éducatif. C’est lui, aussi, qui a proposé de réaliser une copie complète de la tombe de Nakht [qui se trouve dans la nécropole thébaine NdlR], pour les musées royaux d’art et d’histoire ; une manière, selon lui, de donner à voir l’Egypte [ancienne] au public. Cette copie de la tombe a été inaugurée en 1928, deux ans après la découverte du tombeau de Toutânkhamon, et il y a peu de gens qui voyagent à l’époque rappelez-vous. Il veut partager l’impression que donne la découverte d’une tombe égyptienne. De fait, c’est un homme ouvert à beaucoup de choses dans un milieu conservateur. Il a emmené ses équipières sur le terrain, mais aussi dans ses visites de musées, d’autres collections.

À l’époque, les femmes sont-elles présentes dans les études d’archéologie ?

Présentes certes, mais certainement pas au même titre que les hommes. Marcelle Baud et Marcel Werbrouck se sont connues sur les bancs de l’école du Louvre à Paris, et elles y ont obtenu leurs diplômes d’égyptologie. Elles ont pu en faire une vie professionnelle, c’est rare.

Vous disiez que Marcelle Baud a fait paraître des articles dans une publication comme “Les arts ménagers”. A-t-elle pu signer des publications dans des revues scientifiques ?

À l’époque, je pense que l’on avait tendance à cloisonner les choses. Mais Marcelle Baud a publié des ouvrages scientifiques dont certains sont encore des références. Notamment tous les dessins de toutes les tombes de la nécropole thébaine. À l’époque, on connaissait environ 355 tombes. Elle a parcouru ces tombes, quand elle travaillait pour l’IFAO. Ça lui a permis d’étudier de manière approfondie la technique du dessin et expérimenter les pigments. Elle a fait paraître plus tard un ouvrage sur le fonctionnement du dessin égyptien, ouvrage encore consulté aujourd’hui.

