Notre peur qui êtes aux cieux

Mais Scapucci, plus à l’aise dans le répertoire de sa péninsule que dans la musique française, était-elle le meilleur choix pour diriger Dialogues des Carmélites, opéra emblématique de Francis Poulenc qu’on n’avait plus entendu ici depuis 2004 ? Certes, on loue son sens du détail et ses talents de coloriste : certains détails orchestraux, des vents surtout, ont rarement été mis en lumière de façon aussi distincte, pure et tout simplement belle.

Manque de noirceur et de folie

Côté dramatique par contre, on reste sur sa faim : si le Salve Regina final, scandé par les claquements de la guillotine, est bien le climax attendu (mais la scène est tellement forte qu’il faudrait le vouloir pour la rater !), on peut s’ennuyer parfois avant d’y arriver, surtout au premier et au deuxième acte.

La mort de la prieure, autre sommet de la partition, manque totalement de la noirceur et de la folie qu’on y entend d’habitude. Comme si Scapucci était restée tétanisée devant l’envahissant texte de Bernanos, comme si elle s’était résolue à attendre les interstices où l’orchestre peut se glisser comme on attend l’éclaircie entre deux averses pour sortir. C’est là où Poulenc a osé prendre ses ciseaux (au troisième acte, surtout) que la cheffe réussit à émouvoir : avant cela, on comprend mieux que jamais pourquoi l’opéra a gardé le titre de la pièce originale et s’appelle Dialogues des Carmélites.

Mise en scène dépouillée et élégante

La distribution est inégale, mais globalement de bonne tenue. Parmi ses points forts l’excellente Mère Marie de Julie Boulianne, l’impeccable Madame Lidoine de Claire Antoine et la brûlante Blanche d’Alexandra Marcellier, voix puissante et bien timbrée, à l’intonation très sûre, et qui n’hésite pas à faire passer la vérité dramatique avant la recherche du beau son, quitte à envoyer des aigus parfois presque mordants. Sa composition du personnage, entre peur et foi, convictions et contradictions, est remarquable, comme l’est aussi celle de la Constance de Sheha Tehoval – mais avec ici une intonation moins sûre. Les personnages masculins sont réduits ici à la portion congrue, mais Patrick Bolleire (solide Marquis de la Force) et Bogdan Volkov (chevalier raffiné et au français impeccable) sont dignes d’éloges.

Dans de très beaux décors et costumes de Cécile Trémolières et avec les lumières poétiques de Fiammetta Baldiserri, Marie Lambert-Le Bihan signe une mise en scène dépouillée et élégante, capable de très beaux tableaux et d’une direction d’acteurs le plus souvent précise, mais où subsistent quelques maladresses. Si toutes les Carmélites ne reçoivent forcément pas la même attention, il y a beaucoup de subtilité dans les interactions qui s’organisent entre elles, même en dehors du chant : on reste bien dans un opéra du collectif et non des individualités.

Liège, Théâtre Royal, jusqu’au 29 juin ; diffusion sur RTBF Musiq3 le 8 juillet à 20h.