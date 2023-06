Fatigue, surmenage, pression… Les tournées sont-elles néfastes pour la santé des artistes ?

À lire aussi

Depuis quelques mois, de plus en plus d’artistes mettent en pause leur tournée pour cause d’épuisement. On pense notamment à Stromae et l’annulation de la fin de son Multitude Tour. Dans un communiqué, celui-ci partage avoir “besoin de repos”. Pour la chanteuse américaine Santigold, repartir en tournée devient synonyme d’anxiété, d’insomnie et de douleurs chroniques. Pour ces raisons, elle a préféré faire une croix sur ses dates nord-américaines. Lewis Capaldi, Shawn Mendes, First Aid Kit, Sam Fender ou encore Disclosure, ont tous préféré prioriser leur santé mentale plutôt que de multiplier les concerts.

Même cas de figure pour la très demandée Arlo Parks, en septembre dernier. “Au début, on est prêt à tout faire. Mais, très vite, on comprend qu’on pourrait travailler 24h/24, 7j/7 et il y aurait encore plein de choses à faire”, nous glisse-t-elle. Pour la Londonienne, il est essentiel de mettre un cadre. “J’adore être sur scène et ce que je fais, mais, pour bien le faire, j’ai besoin d’avoir des moments où je peux me reposer, être à la maison, recharger mes batteries. Je crois que l’année dernière, je ne me donnais pas assez de temps pour faire tout ça.” Elle assure s’écouter davantage aujourd’hui : elle rentre chez elle dès qu’elle en sent le besoin et s’accorde davantage de temps entre les concerts.

“Mon corps essayait de me dire quelque chose”

Horaires irréguliers, environnement stressant, manque de sommeil, déplacements fréquents, mauvaise hygiène de vie, isolement… La vie en tournée peut parfois peser lourd sur le bien-être psychologique. Pour tenter de mieux naviguer dans ces périodes intenses, Tamsin Embleton, ancienne tour manager reconvertie en psychothérapeute, publie Touring and Mental Health : The Music Industry Manual, un manuel conséquent (600 pages) à destination des professionnels du monde de la musique. Basé sur l’expertise de différents intervenants et les témoignages d’artistes comme Nile Rodgers et Katie Melua, l’ouvrage donne des conseils pratiques et lance des pistes de réflexion.

Grand habitué des tournées massives et internationales et contributeur du livre, Philip Selway, le batteur de Radiohead, a, lui aussi, eu beaucoup de mal à gérer certaines tournées. “Le plus dur est d’être séparé de sa famille pendant des semaines. On se déplace constamment en groupe, il faut trouver son espace. On passe aussi énormément de temps à voyager. C’est vraiment fatigant.” En 2018, alors que le groupe prépare une série de concerts en Amérique du Sud, le musicien britannique est pris de crises de panique. “Je crois que cela était dû à l’accumulation, au fait d’être toujours sur la route. Ça a été un moment important pour moi, j’ai compris que mon corps essayait de me dire quelque chose.”

Pas de place pour les plaintes

Le retour à la maison reste également un moment compliqué à gérer. “Quand on revient chez soi, on se rend compte que la vie ne s’est pas arrêtée, que les choses ont continué sans nous”, pointe le Britannique. Il faut se réadapter à la vie quotidienne, après avoir été choyé pendant des semaines par toute une équipe et acclamé par des milliers de fans chaque soir. “Personne ne m’applaudit quand je vide le lave-vaisselle”, plaisante Philip Selway. Et lorsque le musicien croise d’anciens amis, il se sent forcé d’embellir la réalité. “Il y a aussi des zones d’ombre. J’ai parfois la sensation que les gens ne veulent pas connaître les mauvais côtés.”

Pour la psychothérapeute Tamsin Embleton, les aspects plus difficiles des tournées sont parfois masqués par le fait qu’il s’agisse “d’opportunités merveilleuses”. “Cet élément-là est souvent utilisé pour faire taire les critiques et les plaintes, assure-t-elle. On souligne le fait que des millions de personnes aimeraient être à ta place.” L’ancienne tour manager d’Anna Calvi insiste sur le fait qu’il est important d’imposer des limites en tournée à ne pas franchir. Elle reconnaît avoir parfois accordé trop peu de per diem, l’argent donné à l’équipe pour se nourrir, planifié des parcours trop longs ou mis trop de personnes dans une chambre d’hôtel. “Je n’avais pas conscience de l’impact physique et psychologique de tout ça. Je crois que je ferais tout différemment aujourd’hui.”

Savoir s’écouter et s’entourer

Des dispositifs simples peuvent être mis en place pour améliorer les conditions de vie en tournée : une alimentation saine, de meilleures conditions de sommeil, plus de temps avec les proches, davantage de soutien psychologique, une écoute bienveillante, des pauses plus longues entre les concerts. “Il faut s’écouter pour ne pas finir par s’épuiser et ne plus vouloir rien faire. Je crois que je dois encore apprendre à dire non davantage”, reconnaît le membre de Radiohead.

Actuellement en tournée pour son dernier projet solo Strange Dance, le batteur a insisté pour mettre davantage les moyens dans son tour bus dans le but de diminuer la sensation de déracinement et donner l’impression “d’avoir un chez soi”. Il accorde également une attention plus particulière à l’équipe qui l’entoure. “Ils doivent être des musiciens brillants mais aussi intelligents émotionnellement. Je crois que je suis arrivé à un point de ma carrière où j’ai envie de m’entourer uniquement de gens que j’apprécie.”