Ces brisants où se fracasse la vérité

Mort tragique

L’enfance de Marion aura été marquée par un drame : la disparition de son frère Léo lors de colonies de vacances sur l’île de Batz. Depuis, elle a toujours eu le sentiment de n’être qu’un lot de consolation. Elle entretient avec sa mère inconsolable une relation difficile et fusionnelle et se concentre sur sa passion : la restauration de tableaux. Mais choisit-on un métier par hasard ? Enlever le vernis craquelé des œuvres d’art, leur rendre leur éclat, faire renaître le passé, en creuser les différentes strates, les méandres, les petits arrangements…

Lorsqu'elle dépose son pinceau pour aller découvrir ce terrain breton dont elle hérite à Carantec, Marion ne sait pas encore qu'elle va décliner son talent sur une peinture grandeur nature avec pour toile de fond une fine bande de terre plate et dénudée, la lande et "sa palette de verts sourds […], l'estran, la mer charbonneuse et pulsante", cette île de Batz où semblent converser les goélands, pattes repliées, cette île qui respire l'humus ou le malheur, que certains décrivent comme un lieu paradisiaque mais sur laquelle la mère crachera longtemps, l'associant toujours à la perte de son fils.

Malgré cela, Marion n’y tient plus. Il faut qu’elle sonde les sables mouvants. Sur place, très vite, elle rencontre Paul, biologiste marin, et son cousin Jérôme, naïf, spontané et légèrement attardé.

La romance qui naîtra entre Paul et Marion éblouira certaines pages et surtout un passé bien sombre, avec cette alternance de nuages, de ciels menaçants et de lumières rasantes ou aveuglantes qui parfois inondent le Finistère, là-bas, au bout d’une terre qui se mérite.

Avec Les brisants et après Alto Braco (2019), qui a reçu cinq prix littéraires, Vanessa Bamberger confirme son talent d'écrivaine et livre un récit incisif et profond qui emporte au large.

---> ★★★ Les brisants | Roman | Vanessa Bamberger | Liana Levi, 224 pp., 19 €, version numérique, 16 €.

Extrait

"En ce mois de mai, l'île de Batz s'offrait à ses habitants comme une jeune mariée parée de pierres précieuses : le quartz blanc des galets, le jaspe brun des rochers, le lapis-lazuli de la mer. Marion passait l'essentiel de son temps à contempler la Manche et ses variations. Une marée ne se répétait jamais à l'identique.

Edith l'appelait chaque jour, à la fin de la matinée. Elle ne décrochait pas. L'image de sa mère malade s'effaçait peu à peu, et avec elle le fantôme de Léo. Elle n'éprouvait plus ni colère ni rancoeur. Comme si leur influence ne s'exerçait plus. "