Les violences de Marie Colot

Lauréate du prix Première Victor pour Jusqu'ici tout va bien (Éditions Alice jeunesse, 2017) et du prix des Incorruptibles et Farniente pour Deux secondes en moins (Magnard jeunesse, 2018), deux romans touchants, pleins de sensibilité, elle s'impose ici dans un registre plus réaliste, choisissant d'explorer un sujet rarement abordé. Il n'est ni question de harcèlement scolaire, ni d'agression sexuelle, thématiques de haute importance à l'âge de l'adolescence, mais de révolte sociale et de manifestation. Ambiance porte-voix, grenades lacrymogènes, calicots et CRS s'unissent pour conter le point de vue d'une jeune fille en révolte après avoir grandi dans un milieu bourgeois.

Cette fois, il ne s’agit plus de lancer des cailloux sur les eaux limpides du lac des vacances familiales mais de choisir le bon pavé, celui qui fera exploser les vitrines et les certitudes. Avec ses cheveux blonds relevés en chignon et sa gueule d’ange, comment imaginer que Lou, jeune fille bien sous tous rapports, est de celles qui affrontent la police, avec son ami Yanis, cible privilégiée des "keufs" à cause de sa peau d’ébène ?

Mots en guise de coups de poing

Argot, phrases courtes, incantation, immersion dans la révolte… Nos violences frappe là où il faut, avec les mots en guise de coups de poing. Une force décuplée, de celle que ressent la jeunesse lorsqu'elle croit, à tort ou à raison, tout savoir, malgré la peur nouée au ventre. Peur qui se transforme en panique lorsque les événements dérapent et ressemblent à un massacre. Mais il arrive que la rage devienne plus forte que tout, sans que les parents ne se doutent de rien. Jusqu'à la rencontre inattendue avec un CRS au regard trop familier… Et chacun, de part et d'autre des barrières Nadar, change d'uniforme comme de peau à l'heure des manifestations.

Presque scandé, écrit à la première personne et à hauteur d’adolescent, le court roman de Marie Colot sonne, de la première à la dernière strophe, aussi vrai que la perte des illusions et l’envie d’un monde plus juste.

--> ★ ★ Nos violences | Roman | Marie Colot | Actes Sud, collection "D'une seule voix", 80 pp., 11,50 €, numérique 9 €. Dès 14 ans.