De Norah Jones à Pierre de Maere... Les 10 rendez-vous musicaux à ne pas manquez cet été

Il n’y a que Rock Werchter qui peut se permettre une affiche aussi riche en exclusivités. La nouvelle reine du flamenco pop Rosalia, les crooners du rock Arctic Monkeys et Queens Of The Stone Age, qui vient de publier “In Times New Romance”… Tout ça le dimanche 2 juillet : c’est dingue. Le ­vendredi 30 juin, en l’absence de Stromae, il ne faut pas rater Iggy Pop. Son album Every Loser est une catastrophe, nous sommes bien d’accord. Mais Iggy reste Iggy. De l’énergie, du fun, du rock. On va tous chanter “Je veux être ton chien” (”I Wanna Be Your Dog” avec lui). À 76 ans, les occasions seront de plus en plus rares de le voir.

Du 29/6 au 2/7, Rock Werchter. Avec aussi Muse, Red Hot Chili Peppers, Editors, Liam Gallagher, Interpol, Charlotte de Witte…

Kendrick Lamar – Aya Nakamura – Travis Scott

Kendrick Lamar en concert à New York. ©AFP or licensors

Plus important rendez-vous hip-hop francophone, Les Ardentes réussissent à attirer à Liège d’immenses ­signatures américaines (Kendrick Lamar, Travis Scott, Rae Sremmurd…), tout en ratissant large sur les talents belges (Hamza) et français (Aya Nakamura). Aya, si tu nous lis, tu dois dire “bonsoir Liège” et pas “bonsoir Bordeaux” comme l’autre fois. Ne te trompe plus. C’est mal perçu…

Du 6 au 9/7, Les Ardentes, Liège. Avec aussi J. Balvin, Ice Spice, DJ Snake, Lujipeka, Lous And The Yakuza, Booba, Disiz, Lorenzo…

The Weeknd

The Weeknd à Amsterdam. ©Belgaimage

On l’a vu au Festival de Cannes, sa série The Idol avec Lily-Rose Depp fait le buzz, mais pas pour les bonnes raisons, et il annonce sa dernière tournée sous son nom The Weeknd. Bref, le timing est parfait pour faire de ses deux concerts au stade Roi Baudouin le plus gros événement glamour de l’été. On l’a vu en avant-première à Amsterdam et c’était tout simplement fantastique. On a hâte.

Les 11 et 12/7, stade Roi Baudouin, Bruxelles.

Tiken Jah Fakoly

Tiken Jah Fakoly en concert à Paris. ©Pierre-Jean Grouille/Photo12

C’est une légende du reggae que le festival citoyen Esperanzah ! accueille cet été. Braquage de pouvoir. Tout est dans le titre du dernier album de l’artiste ivoirien implanté à Bamako. Son discours jaillit à nouveau du ventre du peuple africain. Conscientisé, citoyen et plein de bonnes vibrations. Tiken, ce sont les fondamentaux du reggae roots avec la basse lourde chaloupée ou encore le skank tranchant de la guitare.

Le 29/7, Esperanzah !, Floreffe (du 27 au 30/7). Avec aussi Pomme, Charlotte Adigéry&Bolis Pupul, La Femme…

Lomepal

French singer Antoine Valentinelli, aka Lomepal, performs on stage during the We Love Green music festival in the Bois de Vincennes park in Paris, on June 4, 2023. (Photo by Zoulerah NORDDINE / AFP) ©AFP or licensors

Remise en question, dépression, panne de son, mise au vert, fermeture de tous ses réseaux sociaux… Antoine ­Valentinelli, alias Lomepal, est passé par tous les états après le succès de “Jeannine” en 2018. Cette métamorphose ainsi qu’une évolution vers la chanson nourrissent son dernier album Mauvais ordre, plus gros succès francophone de la saison écoulée. Après la grande communion du Palais 12 cet hiver, il revient en exclusivité au Dour Festival, mais aussi à quelques kilomètres de chez nous (aux Nuits secrètes d’Aulnoye le 23/7 et au Cabaret Vert de Charleville-Mézières le 17/8).

Le 14/7, Dour Festival (du 12 au 16/7). Avec aussi Damso, Orelsan, Janelle Monae, dEUS, Aphex Twin…

Pierre de Maere

Pierre de Maere en concert. ©Belgaimage

Quelle ascension ! Un tube (”Un jour je marierai un ange”), un album de french pop à la fois profond, décalé et sautillant (Regarde-moi), la Victoire de la musique catégorie “Révélation masculine” et une tournée à rallonge. C’est loin d’être fini.

Le 9/7, LaSemo Festival, Enghien (du 7 au 9/7). Avec aussi Ben Harper, Selah Sue, Typh Barrow…

Le 22/7, Francofolies de Spa avec Dan San, Bigflo&Oli, Soprano, Florent Pagny,…

Le 5/8, Ronquières Festival avec Indochine, Placebo, Franz Ferdinand,…

Louise Attaque

Louise Attaque au Zenith de Lille. ©BELGAIMAGE

Même si la formule du trio est plus élec­trique, Planète Terre, paru l’automne dernier, réussit à conjuguer au présent ce que leur acte ­fondateur Louise ­Attaque, vendu à trois millions d’exemplaires, avait imposé dans le ­paysage en 1997. Soit une attitude rock singulière, une profonde humanité et des textes mariant regard sociétal et romantisme exalté. De retour en festival après leur eupho­rique prestation à Forest National le 22 mars.

Le 2/7, Les Solidarités, Namur (du 25 au 27/8). Avec aussi Bigflo&Oli, Tamino, Zazie, Stephan Eicher, Camille Lellouche…

Juliette Armanet

Juliette Armanet à Saint Laurent de Cuves. ©Belgaimage

C’est la success story féminine de l’été. Surfant sur la vague de l’excellent “Brûler le feu” et de sa ­réédition, Juliette Armanet enchaîne les concerts. Musicienne complète, performeuse et interprète, Juliette Armanet est aussi à l’aise pour nous faire danser sur “Le dernier jour du disco” que pour distiller des ballades intimistes au piano. La fête totale conjuguée avec un vrai naturel.

Le 20/7, Francofolies de Spa (du 20 au 30/7). Avec aussi Bigflo&Oli, Soprano, Loïc Nottet, Charles, RORI, Pierre de Maere…

Le 5/8, Ronquières Festival (du 4 au 6/8). Avec aussi Placebo, The Prodigy, Louise Attaque, Franz Ferdinand…

Norah Jones

Norah Jones sera au Gent Jazz le 8 juillet. ©Gent jazz

Troisième apparition de la pianiste américaine au Gent Jazz, mais celle-ci a valeur de symbole. Norah Jones célèbre en effet le vingtième anniversaire de son premier album Come Away With Me qui l’a révélée.

Le 8/7, Gent Jazz, Gand (du 5 au 15/7). Avec aussi Herbie Hancock, Marcus Miller, Nils Frahm, Gregory Porter…

Blur

Blur au Primavera Sound. ©© Diogo Baptista / SOPA Images

Non seulement Blur se reforme pour une tournée mais a aussi enregistré un nouvel album, The Ballad Of Darren, qui renoue avec les fondamentaux britpop. Ceux qui s’attendaient à voir la bande à Damon Albarn à Rock Werchter ou au Pukkelpop ont tout faux. C’est au Lokerse Feesten, et son ambiance très kermesse, que le groupe londonien se produira.

Le 8/8, Lokerse Feesten, Lokeren (du 4 au 13/8). Avec aussi Placebo, Siouxsie, Cypress Hill…