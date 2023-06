La mafia new-yorkaise vue de l’intérieur, par le prisme des femmes

Tout commence en 1928, à Brooklyn. Sur décision de Tommy Fianzo, le patron de leurs pères, les familles de Sofia et d’Antonia, émigrées de Sicile, se sont installées dans le quartier de Red Hook. La proximité entre leurs parents est telle qu’elles sont élevées presque comme des sœurs.

Des activités de leurs pères, Sofia et Antonia ne savent rien de concret si ce n'est qu'ils "aident les gens". L'école leur ouvre cependant les yeux : à cause du milieu dont elles sont issues, personne ne joue avec elles à la récréation, personne ne les invite. "Les membres de la Famille, apprennent-elles à l'école, sont des malfrats. Ce sont des brutes. Ils donnent mauvaise réputation au reste d'entre nous." Ce n'est qu'en changeant d'établissement qu'elles pourront espérer se sentir comme les autres, et avoir une place à elles dans le monde.

Avec leurs yeux d’enfants, Sofia et Antonia ont vu leurs mères vieillir prématurément, rongées qu’elles sont par l’inquiétude permanente liée aux activités de leurs époux. Alors toutes deux rêvent d’évasion.

Que faire ? Qui être ?

Leur vie prend une tournure dramatique quand le père d'Antonia disparaît. Leur amitié exclusive est bousculée, et leur différence de tempérament prend le dessus. Antonia, qui "pense qu'elle peut inventer le monde si elle ferme les paupières", se passionne bientôt pour la lecture et rêve d'études universitaires. Elle ne veut pas d'une existence étriquée comme celle de sa mère, mais une vie qu'elle aura choisie. Quand Sofia, un temps plus frivole, ose défier son père, pourtant l'homme le plus puissant du quartier. Son appétit est immense : qu'est-ce que je vais faire, qui je vais être, s'interroge-t-elle. Armée d'une détermination et d'une persévérance hors du commun, elle parviendra à ses fins.

guillement La violence est née avec les êtres humains dans la soupe primordiale. Elle nous rend moins humains, et pourtant.

Plongée dans l'intimité de deux femmes en construction, La Famille dit magistralement les déchirements, les contraintes et les défis que subissent les proches des membres de la mafia. Sur vingt ans, alors que la Deuxième Guerre déchire bientôt l'Europe, ce qui a des répercussions jusqu'à Brooklyn, Naomi Krupitsky tisse une toile aussi complexe que saisissante de la mafia vue du côté des femmes - filles et épouses - prises dans un infernal tourbillon, car tout peut arriver à tout instant. Et si la Famille se targue, avec raison, de ne jamais abandonner les siens, ce lien est aussi une prison.

Complexité

Née à Berkeley (Californie), diplômée de la New York University et vivant à San Francisco, celle qui fut aussi éditrice et libraire exprime avec beaucoup de finesse toute la complexité des relations familiales quand celles-ci s’entrecroisent jusqu’à se confondre avec les liens de loyauté exigés par la Famille. Pour autant, la fidélité au clan n’empêche en rien les pensées de vagabonder, et les rêves d’éclore.

Des personnages formidablement incarnés (au-delà d’Antonia et de Sofia), une tension constante, un scénario habile qui réserve son lot de surprises : Naomi Krupitsky réinvente le roman de la mafia avec panache et une visée féministe qui n’est pas sans intérêt. Au point qu’on lui pardonne sans ambages un final qui opte pour le spectaculaire au prix du vraisemblable.

--> ★ ★ ★ Naomi Krupitsky | La Famille | roman | traduit de l'anglais (États-Unis) par Jessica Shapiro | Gallimard | 387 pp., 24 €, version numérique 17 €