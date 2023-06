KMSKA et Atomium, le récit du lieu d’exposition

Crucial

À son époque, le fait de savoir si la photographie relevait de l’une ou l’autre de ces deux catégories était un autre sujet de débat récurrent. Il en retint cet avis définitif : “Daguerréotype. Remplacera la peinture.” Ce n’était évidemment pas du tout ce que pensaient les organisateurs de ces expositions universelles – et de leurs Salons – qui longtemps cantonnèrent l’image argentique du côté des produits de l’industrie. Il fallut en effet attendre 1859 pour que la commission française des Musées accorde à la photographie, comme le nota alors le vulgarisateur scientifique Louis Figuier, “une place dans le palais de l’Industrie, tout à côté de l’exposition de peinture et de gravure, mais avec une entrée distincte, et pour ainsi dire, sous une autre clef”.

Ces hésitations peuvent nous étonner aujourd’hui, mais elles nous rappellent combien le lieu d’exposition a toujours été un enjeu crucial pour les photographes. Le lieu connote, le lieu cautionne. D’emblée, il indique si les intentions de l’exposant sont celles d’un auteur exprimant sa vision ou celles d’un artisan s’adaptant aux visées de son commanditaire. C’était le cas hier, ça le reste aujourd’hui. Et c’est précisément cette question de positionnement que font apparaître par comparaison les deux expositions­ photographiques en cours – l’une à Anvers, l’autre à Bruxelles – à propos… des expositions universelles.

Faux semblants

Au KMSKA, sous l’intitulé Cosmorama, Ives Maes présente une petite quarantaine d’images en format tableau des vestiges architecturaux et des sites de ces événements anciens ou très anciens tels qu’ils se présentent de nos jours. Dans ce Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers récemment rénové, on n’attendait forcément rien de moins qu’un propos d’artiste et l’on n’est pas déçu. C’est en effet bien le cas comme le confirment notes d’intentions, cartels et autres textes périphériques, mais surtout un style dans la veine quelque peu ironique de l’inoubliable American Prospects de Joël Sternfeld. Dans la scénographie on ne peut plus conventionnelle, ce sont bien les photographies qui une à une démontent la promesse d’un avenir radieux jamais tenue en près de deux siècles de ces foires technologiques. Et en définitive, c’est le regard de l’auteur qui, en nous présentant leurs restes comme autant de memento mori, nous ouvre les yeux sur leurs faux-semblants. En témoigne par exemple cette vue de la ruine du pavillon de la Suède à l’exposition d’Anvers en 1930 barrée du tag “No future”.

Récit

Une vue de l'installation d'Ève Cadieux à l'Atomium ©BECulture

À l’Atomium, J’ai vu le futur d’Ève Cadieux semble avoir trouvé un lieu idéal de présentation, un lieu en pleine cohérence avec ce sujet des expositions universelles. À première vue seulement, car le corpus d’images toutes ensoleillées, où l’on perçoit trop peu la déliquescence des vestiges, se fond dans l’esthétique geek et léchée des foires commerciales – box lumineux, écrans… – de son installation. Dans de précédents travaux que l’on peut voir sur son site (Les années 1960 ou Les années 1930 par exemple), l’artiste intervenait en confrontation avec l’environnement. Ici, ses images et sa présentation n’offrant aucune résistance, c’est le lieu, tout à la gloire de la croissance industrielle des trente glorieuses, qui impose son récit. Au point de glisser un peu de promotion touristique dans la présentation de l’artiste : “Quelque 650 000 visiteurs par an et l’occasion de profiter d’un panorama imparable sur Bruxelles.”

*** “Cosmorama” photographies d’Ives Maes Où KMSKA (Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers, Leopold de Waelplaats 1, 2000 Anvers Quand Jusqu’au 3 septembre 2023, du lundi au vendredi de 10h à 17h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Rens. : www.kmska.be

** “J’ai vu le futur” installation photographique d’Ève Cadieux, Où Atomium, Place de l’Atomium, 1, 1020 Bruxelles Quand Du lundi au dimanche (inclus) de 10h à 18h. Rens. : www.atomium.be