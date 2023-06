De son père terne et taiseux, la photographe Karolin Wagfall n'a que le souvenir d'un homme effacé qui n'interférait guère dans la vie de son épouse et de leurs trois enfants : "Elle se souvenait de son sourire, de son regard sceptique, mais derrière ce sourire, derrière ce regard toujours empreint d'une touche de tristesse et sa patience teintée d'une réelle mélancolie, il était absent".

L’enivrant Paris des arts

Un jour, il se suicida. Rangeant ses affaires, Karolin découvrira des carnets dans lesquels il avait secrètement évoqué son existence avant son mariage en 1961. Et quelle existence ! Né à Stuttgart en 1914 dans une famille bourgeoise, pré-diplômé en économie, il y découvrit avec ivresse le monde de l’art, il y vit ses premiers tableaux de Dali, Max Ernst, Braque, Picasso, rencontra les grands marchands d’art juifs Georges Wildenstein et Paul Rosenberg, visita assidûment le Louvre - et tomba éperdument amoureux de la jeune fleuriste Adèle Bertin. Un jour, elle disparut. Il apprendra bien plus tard qu’elle était partie se battre du côté des Rouges en Espagne. Son souvenir le hanta toute sa vie.

À Paris, Viktor s'adonna aussi à la peinture, ce qui lui était refusé par son père en Allemagne. Il dut constater, toutefois, que dénué d'une véritable créativité, il était par contre un copiste hors pair. Un jour, sollicité par un ami, il copia une toile sans trop se soucier de ce qu'il en ferait. Sous le pseudonyme d'Isidor Schveik, il en fit d'autres. À ce travail, il éprouva "un délicieux sentiment de cannibalisme pictural". Qu'est-ce qui peut motiver un faussaire ? L'intérêt, sans doute, pour beaucoup, mais il y a aussi ceux, comme lui, que motivent "une authentique passion de l'histoire de l'art et la jouissance que procure un savoir-faire virtuose".

En 1937, Viktor partit faire son service militaire dans la Wehrmacht, après quoi il réussit à se faire engager par la Reichsbahn - ce qui lui évitait d'être envoyé au front en cas de guerre, et le fit retourner à Paris en juillet 1940 comme inspecteur principal des Chemins de fer du Reich, basé à la Gare de l'Est - la gare de tous les départs vers l'Allemagne, des travailleurs forcés du STO, des légionnaires engagés contre la Russsie, des Juifs envoyés à Auschwitz. Devenu vieux, Viktor notera : "Nous comprenons trop tard ce que veut dire vraiment d'avoir été à cette époque un des innombrables rouages dociles d'un engrenage fatal".

Un copiste amoureux

Fonctionnaire le jour, faussaire le soir et le week-end, tantôt Viktor, tantôt Isidor, il, reçut un jour la visite d'une amie française, Rose Vallant, que ses connaissances avaient fait conserver au musée du Jeu de Paume où étaient réunies les œuvres confisquées aux juifs avant leur envoi en Allemagne à destination prioritairement de Hitler pour le musée européen qu'il voulait créer à Linz, sa ville natale, puis à Goering, enfin aux grands musées allemands. Rose apportait L'Odalisque assise de Matisse afin que la copie qu'il en ferait prenne la place de l'œuvre authentique destinée à partir Outre-Rhin.

Stupeur : Isidor découvre que le modèle de l'Odalisque est son Adèle qui avait posé toute jeune pour Matisse en 1928. Il s'exécuta, mais conserva la toile authentique dans un coffret derrière laquelle il cacha la copie qu'il avait faite de L'Origine du monde de Courbet, pour lequel il avait fait poser Adèle dans toute l'indécence d'un sexe entrouvert. La toile originelle est accrochée de nos jours, désacralisée, au musée d'Orsay, comme une nature morte parmi d'autres !

Superbe roman, formidablement documenté sur le Paris de l’art sous l’Occupation et formidablement imaginé sur un Allemand qui, se faisant oublier après la guerre, ne toucha plus jamais à un pinceau ou un pot de couleur.

--> ★ ★ ★ ★ Le temps des faussaires | Roman | Bettina Wohlfarth, traduit de l'allemand par Elisabeth Landes | Liana Levi, 448 pp. 24 €, numérique 18 €

EXTRAIT

“Mon désir de devenir un peintre de renom à part entière, dont je verrais un jour le pseudonyme Isidor Schweig imprimé dans les catalogues, se heurtait désespérément aux limites inexorales qu'étaient les miennes. A un moment donné il a donc bien fallu m’avouer que mon seul talent réel était d’imiter, de copier honnêtement - ou malhonnêtement - de grands peintres”.