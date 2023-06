Le foot US et la guerre, même combat ?

Le deuxième roman en question s'appelle End Zone, publié un an plus tard aux USA et qui vient seulement d'être traduit en français chez Actes Sud. Comme ce sera son habitude, DeLillo écrit son livre sur l'Amérique en nous immergeant, dans ce cas-ci, dans ses tréfonds. Et plus précisément sur un campus universitaire fictif : Logos au Texas.

Un désert, le cagnard, la menace nucléaire

L'écrivain se focalise, ici, sur un des piliers de la culture populaire : le football américain. Gary Harkness, son personnage principal - même si le roman est choral - est un jeune paumé originaire de l'État de New York, viré de plusieurs facs à cause de ses frasques et qui a fini par débarquer dans ce trou à rat sudiste. Au programme : un désert, le cagnard, des insectes. Pour son plus grand plaisir. "L'idée d'aller me perdre dans un endroit obscur me séduisait", assure le jeune homme macabre, mais par ailleurs brillant.

DeLillo utilise, d'ailleurs, les méninges de son jeune athlète, membre de l'équipe universitaire, pour développer, comme il sait si bien le faire, via de nombreux dialogues et des monologues intérieurs, un fatras de questions philosophiques et métaphysiques : la beauté, le corps, la mort, le temps, l'univers, et notamment le développement technologique… En pleine Guerre froide, Gary Harkness est fasciné par la menace nucléaire, et l'auteur en profite pour mettre en parallèle le foot US et la guerre. Les visages peinturlurés "comme des barbares", la tactique pour piéger l'adversaire, la discipline bête, les tâches simples à réaliser, l'esprit de groupe, les angles des corps comparés à ceux des armes, les blessures, les morts, les invectives et insultes du coach à la Full Metal Jacket, les atavismes de l'Amérique, ses absurdités, sa folie. L'écrivain avait déjà cerné le pouvoir des mots et de la communication pour cacher, dans le sport, le business ou la guerre, la défaite… Un texte aussi anxiogène que brillament écrit, malgré le jargon sportif ardu pour les néophytes.

Le sport pour dépeindre les USA

Ce ne sera pas l'unique fois que DeLillo utilisera le sport pour dépeindre les USA. Fasciné par les images qui matraquent nos rétines et embuent nos cerveaux, il a plus récemment planté son roman Le Silence (2021) le jour du Superbowl, la finale du championnat de football américain, durant laquelle le système électrique mondial part en vrille.

DeLillo commence aussi Outremonde (1997) par un match de baseball entre les Giants et les Dodgers de New York en 1951. Il y utilisa notamment comme fil rouge narratif la balle du home run historique pour analyser le pouvoir de l'image (encore), le racisme, la menace nucléaire (encore) ou la pollution… Dans un entretien sur France Culture en 1999, il expliquait d'ailleurs que le baseball lui avait "permis de retrouver le plaisir de l'écriture".

End Zone fait écho à d'autres auteurs américains qui ont écrit sur le sport dans de brillants ouvrages. L'Infinie comédie de David Foster Wallace nous immergeait dans l'ascétisme fou d'une académie de jeunes tennismen, en pointant la difficulté psychologique de ce sport. Sans oublier, John Fante, fan de baseball qui aurait rêvé d'être professionnel. L'auteur de Mon Chien Stupide et Demande à la poussière a écrit une excellente nouvelle, aussi drôle que touchante, sur un jeune sportif naïf et raté : 1933 fut une mauvaise année.

--> ★ ★ ★ End Zone | Roman | Don DeLillo, traduction de Francis Kerline, Actes Sud, 267 pp., 23€, numérique 17 €