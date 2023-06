Guy Cabay : “Toutes ces chansons seraient restées dans les oubliettes si Bertrand Burgalat ne m’avait pas découvert”

Bientôt à Paris

À 72 ans, le Liégeois se dit surpris de cette attention soudaine et inespérée. “Toutes ces chansons seraient restées dans les oubliettes si Bertrand Burgalat ne m’avait pas découvert”, se réjouit-il. À l’époque, Guy Cabay fait carrière dans le jazz. Il travaille avec Toots Thielemans, Raoul Faisant et Philip Catherine. Il se met à écrire des chansons en wallon pour participer à un concours mettant en avant les langues régionales. Content du résultat, il enregistre celles-ci par la suite. Le disque passe à la radio et connaît un petit succès chez nous. Il signe alors avec la maison de disques française RCA. Mais elle ne publie jamais l’album et conserve les bandes. Seuls quelques curieux peuvent entendre certains extraits sur YouTube, après la parution d’un de ses disques sous un label japonais en 2012.

Le vibraphoniste pense alors que l’histoire s’arrête là. Cette semaine, il joue à Paris au Cabaret Sauvage pour les 20 ans de Tricatel. On parle de lui dans Les Inrocks. On diffuse sa musique sur Radio Nova. “L’autre jour, j’entendais la RTBF dire ‘À 72 ans, Guy Cabay va relancer sa carrière’. Je me suis dit que les gens allaient me prendre pour un ringard.. Je ne suis plus tout jeune, c’est vrai, reconnaît-il. Mais après je me suis dit que je connais un type qui est deux ans plus âgé que moi et qui vient de devenir roi d’Angleterre….” Tout cela “pimente sa vie de retraité”, mais il reconnaît avoir un peu “la trouille” d’aller à Paris, au milieu de tous ces jeunes.

À lire aussi

Une forme de désapprobation

Le fait que ce soit la France qui s’intéresse à ce qu’il fait reste ce qui l’amuse le plus dans toute cette histoire, et sans doute ce qu’il regrette. “La Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas fait grand-chose pour mettre en valeur ces œuvres. Ça va peut-être les titiller un petit peu ! Aujourd’hui, le wallon est presque banni des antennes.” Même s’ils ne comprennent pas les textes, les Français sont touchés par le résultat musical, assure Guy Cabay. Chez nous, les stéréotypes autour des langues endogènes de Wallonie persistent. “On les perçoit comme vulgaires, ce qui n’est absolument pas vrai. Elles peuvent l’être, tout comme le français ou l’anglais. Il existe une forme de désapprobation.”

Pour lui, la langue fait partie de notre patrimoine, au même titre que les églises ou l’architecture. “Malheureusement, les Wallons n’ont pas l’air d’avoir compris”, assène-t-il. “Quand j’enseigne au Luxembourg devant des étudiants de toutes les nationalités, on me répète sans cesse que c’est une belle langue. On le dit partout, sauf l’endroit où on la parle”. Aujourd’hui, les locuteurs disparaissent (ils n’étaient plus que 360 000 en 2018) et les enseignants manquent à l’appel. “On dit que lorsqu’un langage s’éteint, c’est une fenêtre sur l’univers qui se referme.” Il se console cependant en se disant qu’avec cette réédition, le wallon va, pour une fois, dépasser les frontières.