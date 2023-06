Enfant, il apprend le répertoire wallon des 40 Molons de la société folklorique namuroise Royale Moncrabeau à l’école. Adolescent, le fan de punk découvre le groupe local René Binamé et les Roues de Secours et leur reprise en wallon du tube des Stooges, “I Wanna Be Your Dog”, qui donne “Dji vou iesse ti tchin”. À Crupet, dans la commune d’Assesse, les vieux de son village lui parlent dans un dialecte qu’il ne comprend pas. Lorsqu’il y a un an, Xavier Bernier décide de monter un groupe à la croisée du rock et du jazz, le choix du wallon s’impose.

Expatrié en France, le Belge recrute deux compères musiciens, Amélie Lejosne et Matthieu Deloux, pour former Loriot. “Je voulais que le wallon fasse partie de la personnalité du groupe”, assure le fondateur. Les deux Français, eux, sont séduits par cette langue qu’ils ne connaissaient pas. Le wallon s’exprime de manière plus imagée et percutante. “Cela force à être créatif, il faut aller chercher des expressions, des tournures de phrases particulières.” Pour écrire ses textes, Xavier Bernier fouille dans la littérature du pays et se rapproche des associations de défense du wallon.

Curieusement, Loriot tourne davantage Outre-Quiévrain et assez peu en Wallonie. “Le public est souvent touché par cette langue qu’il ne connaît pas du tout”, assure le musicien. Il confie que le groupe cherche encore son public. “Quand on s’adresse à des personnes qui connaissent le wallon, elles sont plutôt habituées à écouter Julos Beaucarme ou Bob Dechamps. Nos chansons ne sont pas du tout de cet univers-là. Et ceux qui seraient plus susceptibles d’être intéressés par notre style de musique sont éloignés du wallon.”

Laisser une trace à travers la chanson

À 43 ans, le chanteur souligne faire partie de la dernière génération à avoir eu cette langue dans les oreilles. “Si notre génération ne chante plus en wallon, qui le fera ?”, s’interroge-t-il. Selon lui, il existe de moins en moins de groupes qui s’emparent de ce langage. “Avant, il y avait un concours de la chanson wallonne qui permettait de donner un peu de visibilité. Puis les titres passaient à la radio. Mais il n’existe plus aujourd’hui.” Avec ce projet, Xavier Bernier a envie de laisser une trace de cette langue-là, de la garder vivante à travers la chanson.

Pour lui, il s’avère nécessaire de lutter pour la survie de ces langues endogènes pour conserver la diversité des régions. “Les lieux que l’on habite en Wallonie sont uniques parce qu’ils ont une architecture, un relief, une végétation qui leur est propre. Ceux-ci sont aussi particuliers car on n’y parle pas de la même façon.” Si l’on se met tous à parler de la même façon, les lieux perdent ce caractère unique, déplore-t-il. “Faire vivre ces langues-là, c’est faire vivre la variété du monde dans sa dimension sonore et résister au rouleau compresseur d’une uniformisation culturelle et linguistique.”

"Dès qu'on parle de chants wallons, les gens se font tout de suite une image de quelque chose de vieillot"

Que reste-t-il des chants traditionnels wallons ? Des berceuses, des chants de rituels, de joie ou de fête de nos régions ? Si certains restent populaires comme La P’tite Gayole ou Li Bia Bouquet à Namur, la majorité de ces chants sont restés coincés dans les souvenirs des anciens, enfermés dans des livres d’histoire, oubliés au fond d’un tiroir. En dressant ce constat, quatre jeunes femmes décident de leur redonner vie et de les ancrer dans le présent. Elles forment alors La Crapaude, un groupe vocal féminin, il y a huit ans. Les mélodies sont conservées, mais le rythme et l’esprit, eux, évoluent pour rendre les chansons plus contemporaines. “Wallon n’èst nin mwért !” (“Le wallon n’est pas mort !”), clament-elles.

Des chants démodés ?

Lorsque le désormais duo doit se présenter, l’accent n’est pas tout de suite mis sur le terme “chants wallons”. “Dès qu’on sort ces mots-là, les gens se font tout de suite une image de quelque chose de vieillot, démodé, ridicule. Et la discussion s’arrête là”, regrette Caroline Durieux. Le binôme préfère évoquer des chants du pays, des chants d’ici. Les deux chanteuses ne parlent pas le wallon. Elles s’accompagnent d’experts de la langue pour comprendre et apprendre les textes. “On a vraiment envie de mettre en valeur ce patrimoine et examiner ce qu’il veut dire pour nous et notre culture.”

Lors de leurs tournées itinérantes estivales et pendant leurs concerts, Caroline Durieux et Pascale Sepulchre s’étonnent régulièrement de la réaction du public. “Les gens sont souvent très touchés. Quelque part, ça réveille pas mal d’émotions.” Le public découvre des textes drôles, parfois ironiques, qui se moquent du quotidien de l’époque. L’année dernière, elles jouent à plusieurs reprises en Flandre. “On se demandait comme ça allait être perçu. En Wallonie, le public rigole souvent. En Flandre, forcément, les spectateurs ne comprennent pas les paroles. Pour le coup, là, ça fait vraiment musique du monde.”

La fin d’une transmission

Elles tiennent à s’entretenir avec leur public et les habitants du coin pour collecter et répertorier les chants du territoire. Mais aussi pour comprendre pourquoi ceux-ci ne circulent plus. “La question de pourquoi ces chants ont disparu de nos quotidiens est extrêmement intéressante et veut dire beaucoup de choses.”

Plusieurs hypothèses sont émises. L’interdiction de s’exprimer autrement qu’en français à l’école après la Première Guerre mondiale a développé un sentiment de honte parmi ses locuteurs. La Wallonie est également une terre qui a beaucoup été traversée, la culture se serait, alors, plus facilement diluée. Les chants se seraient perdus dans ces préjugés et chambardements linguistiques. Depuis quelques années, La Crapaude observe un intérêt grandissant pour son projet. “Les gens s’intéressent de plus en plus à pourquoi et comment on a perdu nos racines.”

