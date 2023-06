"Ne lâche pas ma main", le polar de l’été adapté d’un roman de Michel Bussi

Si ce polar est bien ficelé et qu’il se déroule dans un petit coin de paradis garni de tous les artifices décrits plus haut, l’alchimie devrait bien fonctionner.

Un postulat de base qu'ont dû poser les têtes pensantes de la collection Aire Libre de chez Dupuis quand ils ont programmé la version BD de Ne lâche pas ma main, un des beaux succès de librairie de Michel Bussi, un des auteurs français de polars les plus populaires. Après avoir campé ses premières aventures en Normandie, Michel Bussi se découvre une passion pour les îles : Corse, Réunion, Marquises et même la chimère Mornesey accueillent ses enquêtes qui multiplient les thèmes, les époques, les décors et les ambiances. Seul point commun entre tous ses polars, cette capacité - bienvenue dans le genre - à surprendre le lecteur au tout dernier moment. C'est très construit, très précis mais jamais ni lourd, ni prévisible.

Meurtres en série au paradis

Ne lâche pas ma main est son deuxième roman transposé en bande dessinée par Fred Duval (adaptation du texte) et Didier Cassegrain (au dessin). Pour leur première collaboration, les trois hommes s'étaient retrouvés sur Nymphéas noirs, un polar historico-culturel planté à Giverny, patrie et atelier de Claude Monet. L'occasion pour le dessinateur de montrer sa belle palette graphique dans un univers impressionniste très bien senti.

Pour cette deuxième collaboration, le choix s’est porté sur un polar tout à fait contemporain qui se déroule sous le soleil de la Réunion. L’occasion pour les trois hommes de montrer leur capacité à changer complètement d’ambiance en conservant la même qualité et la même dynamique.

Ennemi public

Dès la seconde planche de ce polar, tout accuse Martial Bellion, mari et père venu s’offrir des vacances en famille. Une femme superbe, un enfant délicieux, le décor semble idyllique quand tout bascule avec la disparition de Liane, l’épouse.

Martial est le dernier à l’avoir vue alors qu’il revenait dans leur chambre d’hôtel où elle s’était esquivée. Les témoins sont légion, qui l’ont entendu tambouriner à la porte et arpenter les couloirs, l’ascenseur et le parking aux commandes d’un étrange attelage.

Tout l’accuse. D’autant que vont rapidement resurgir des démons du passé. Martial connaît bien l’île, il y a vécu quelques années et a traversé une autre tragédie dont il serait responsable. La mort d’un enfant. Son fils, retrouvé noyé.

Cette fois, la disparition de son épouse est le début d’une cavale dans l’île avec sa petite fille qui, elle aussi, est persuadée de la culpabilité de son père.

La Réunion offre à Michel Bussi la possibilité de développer des personnages secondaires aussi colorés que passionnants et humainement attachants. Le tandem Cassegrain - Duval va respecter cet esprit à la lettre pour offrir une vraie nouvelle vie au roman centré aussi sur une chasse à l'homme au soleil qui peut faire penser à Canicule d'Yves Boisset, sorti il y a 40 ans, avec un casting surprenant qui réunit notamment Lee Marvin, Miou Miou ou Jean Carmet.

On retrouve ici la même multiplicité des personnages et le même suspense haletant. Un vrai polar d’été.

--> ★ ★ ★ ★ Ne lâche pas ma main | Bande dessinée | Michel Bussi - Fred Duval - Didier Cassegrain | Dupuis, 136 pp. 29,95 €