Comme à chaque fois, le livre reprend 40 courtes chroniques (4 minutes par séquence) passées l'été précédent, chaque matin, sur France Inter. On peut d'ailleurs les réentendre toutes sur le site de la radio.

Jankélévitch, d'origine juive et russe, fut un penseur-clé du 20e siècle mais qui disait ne travailler que pour le 21e siècle. Il est le penseur du "presque rien", n'appartenant à aucune école et n'ayant volontairement pas fait école. Il préférait ces catégories fuyantes comme son "Je ne sais quoi", pour nous inviter à une pensée du paradoxe.

Dans nos temps actuels, troublés, sa pensée nous interpelle judicieusement : " Le vent se lève, écrivait-il, c'est maintenant ou jamais. Ne perdez pas votre chance unique de toute l'Éternité, ne manquez pas votre unique matinée de printemps. "

Pour nous inviter à ne pas "perdre son temps" (attitude qu'exécrait Jankélévitch), le philosophe avait inventé le mot de "primultime" exprimant la vérité de chaque instant, à savoir qu'il est le premier et le dernier de son espèce, l'instant qui suivra sera d'une autre nature.

Les crimes et l’humour

Il fut aussi le philosophe de toutes les variations de la vie, ajoutant - fait rare en philosophie - l'humour : le charme du "je ne sais quoi" du printemps, le penseur des vertus et de l'amour, celui du plaisir ineffable de la musique, le penseur de l'engagement et de l'Histoire, de la nécessité du courage, de l'engagement éthique et politique.

Parlant de l'irréversibilité de la barbarie historique et de l'impossible pardon envers les peuples tortionnaires, "il nous oblige, écrit Cynthia Fleury, à ne pas nous illusionner sur la bonhomie des êtres humains, à savoir que cet humain-là est capable de la pire inhumanité, indignité, barbarie. L'imprescriptible, c'est savoir que l'Histoire est toujours devant soi."

En 2019, Roger-Pol Droit dans Le Monde appelait aussi à le relire : "Une pensée fine, musicale, intelligente et sensible, mais aussi, quand il le faut, intransigeante, radicale et tranchante. Un sens aigu du caract è re indispensable de la philosophie, et une lucidité non moins aigu ë concernant ses limites. L'équivalence affirmée, et mise en acte, de l ' engagement, de l ' existence et de la morale. Une action résolue pour la mémoire et la dignité, un combat incessant contre toutes les formes de fascisme et d ' antis émitisme, contre les postures idéologiques et les dogmatismes. Finalement, Vladimir Janké l é vitch incarne, à sa fa ç on, ce qui nous devient à pr ésent indispensable. Et qui risque, chaque jour un peu plus, de manquer. Voil à pourquoi le retrouver est nécessaire."

--> ★ ★ ★ Un été avec Jankélévitch Philosophie De Cynthia Fleury, éditions Equateurs parallèles, 189 pp. Prix 14 €, numérique 10 €

EXTRAIT

"Il faut lire Jankélévitch pour comprendre le sens, la signification de la nostalgie, et non ce que nous croyons qu’elle est, une relation au passé qui a existé en tant que tel. La nostalgie c’est le non-consentement à l’irréversible, au temps qui passe, et non à une époque merveilleuse qui ne serait plus. La nostalgie c’est la conscience de l’irréversibilité du temps. Et c’est pour cette raison que toute conscience du temps a un peu cette douleur au fond d’elle."