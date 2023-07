Rock Werchter 2023 : Rosalía s’impose comme l’une des visionnaires de la pop

Pas étonnant, donc, que The Barn soit plein à craquer avant son show. La chanteuse catalane fait son entrée sur “Saoko”, entourée de ses huit danseurs affublés de casques lumineux. Mais aussi d’un caméraman, qui devient, malgré lui, l’un des personnages principaux du spectacle. Sur scène, pas de musiciens ni de décor particulier. Toute la mise en scène repose sur différentes caméras, parfois tenues par les danseurs ou posées sur un piano. Les images sont retranscrites en direct sur les trois grands écrans.

Rock Werchter Festival jour quatre Rosalía et Arctic Monkeys ©Mathieu Golinvaux

Immersion au cœur de la scène

Une proposition super simple sur le papier mais très maligne dans son exécution. Rosalía joue avec les points de vue, chante directement devant l’objectif. Le fond de la salle ne rate rien de ce qui se passe, on n’aura jamais eu autant l’impression d’être sur scène. Une immersion qui interroge cependant notre rôle de spectateurs. Que regardons-nous ? Rosalia sur scène qui se fait suivre par le caméraman ? Les écrans géants qui nous donnent l’impression de suivre des stories Instagram ?

Le concert joue avec les codes des réseaux sociaux. Une sorte de mise en abyme : son titre “Bizcochito” est devenu viral sur TikTok il y a quelques mois. La générosité de la tout juste trentenaire permet de conserver le lien avec le public, de ne pas le perdre au profit du bon angle ou de la bonne pose. Avec une attitude de conquérante, Rosalia enchaîne les tubes, ceux qui dansent (“Despecha”, “La Fama”, “Chicken Teriyaki”), ceux plus calmes (“Hentai”, “Candy”) et ceux des autres (“Hero” d’Enrique Iglesias, “Blinding Lights” de The Weeknd).

En espagnol

L’Espagnole débarque, ici, avec un parti pris fort et singulier. Elle ne se repose pas sur la puissance de sa voix ou l’excellence de son album. Elle aurait pu. Rosalía préfère aller plus loin et arriver avec une vraie vision artistique. Le tout reste super accessible et ne tombe pas dans la performance barbante et alambiquée.

À Werchter, on ne sait pas toujours quelle langue parler entre le néerlandais, le français et l’anglais. Les artistes s’y perdent souvent. L’espagnol finit par mettre tout le monde d’accord. Ce n’est pas rien d’entendre plus de 20 000 personnes s’époumoner dans une langue qui n’est pas la leur. Avec d’autres artistes comme Bad Bunny, Rosalia sonne la fin de l’hégémonie de l’anglais et du monopole de la culture anglo-saxonne. Les cartes du monde de la musique commencent à se redessiner.

À lire aussi

Lil Nas X, puissance queer

Rock Werchter festival jour quatre Lil Nas X et Queens of the Stone Age ©Mathieu Golinvaux

Autre figure pop du moment à se produire ce jour-là : Lil Nas X. Ce dernier prend place sur la mainstage, juste avant les Queens Of the Stone Age. Avec une telle programmation, c’est le grand écart des genres musicaux et le choc des générations. Il faut avouer que ça fait beaucoup de bien de voir ce vieux festival tenter de se renouveler, aller chercher un autre public et puis, surtout, de voir un artiste queer et noir sur la scène principale. Chose pas très courante dans la plupart des festivals.

L’auteur-compositeur originaire de Géorgie débarque sur scène vêtu d’une énorme fourrure blanche, d’un corset doré et d’un pantalon à longs poils. Lil Nas X n’est pas connu pour faire dans la discrétion ou la finesse. Tout semble “too much” et s’approche du mauvais goût (comme cette ceinture avec un faux crâne de taureau à paillettes bleu électrique). Mais c’est là où le travail du rappeur se montre le plus intéressant, dans sa capacité à confronter nos visions et à déstabiliser nos préconceptions.

Un parcours fulgurant

En 2018, il squatte le canapé de sa sœur : son compte en banque demeure vide et il vient de lâcher ses études. Il veut faire carrière dans la musique, passe son temps à composer et tient un compte Twitter sur lequel il partage des memes. Jusqu’au jour où il commence à écrire une chanson qu’il nomme “Old Town Road” pour laquelle il achète une instru trouvée sur internet pour même pas 30 euros. La suite, on la connaît : des records monstrueux, des récompenses par dizaines, un milliard de vues…

Incontestablement, le titre deviendra l’une des chansons les plus importantes de cette dernière décennie. Et ce, surtout pour le contexte dans lequel elle s’inscrit. Montero Lamar Hill est un homme noir et gay qui débarque à la fois dans le milieu très blanc et conservateur de la musique country et dans le monde du hip-hop qui rejette l’homosexualité. Aux États-Unis, le morceau fait scandale pour une partie de la population. Pour l’autre, c’est l’occasion de casser les codes, d’en faire un manifeste politique, une revendication.

Lil Nas X balance le fameux morceau en milieu du set, comme si de rien n’était. Il préfère mettre en lumière ses autres titres et prendre un peu de distance avec ce hit qui lui colle à la peau. Pendant une heure, l’Américain défend Montero accompagné d’une dizaine d’excellents danseurs. Tout est cadré, bien ficelé. Mais le show manque peut-être un peu de liant et de spontanéité pour l’amener au niveau supérieur.