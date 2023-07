”Quand on m’a dit le titre, j’ai pensé : “C’est de la folie. Comment vais-je m’y prendre ?”, s’est pourtant inquiétée Catherine Deneuve dans une interview avec Libération. “Quand j’ai lu son scénario, j’ai compris qu’il s’agissait de l’histoire d’une femme qui sort de sa gangue et acquiert au fil du temps une force et une liberté, a-t-elle poursuivi. Le film n’est pas une reconstitution mais il se fonde sur des situations réelles. Il ne s’est jamais agi de la copier mais de s’en inspirer. Pour appréhender ce genre de rôle, le costume est très important.”

En effet, il ne s’agit pas d’une reconstitution puisqu’il ne s’agit pas d’un film officiel ni d’un biopic approuvé par la famille de l’ancien président, comme l’explique Allociné.

L’histoire du film dépeint pourtant bien l’histoire de Bernadette Chirac sous la forme d’une comédie. Le synopsis ? Il raconte l’arrivée d’une femme qui pense obtenir une place importante mais qui se retrouve cependant écartée. C’est pourquoi la Première Dame décide de devenir une icône pour se venger de ses détracteurs.

”Bernadette raconte, sous l’angle de la comédie, la revanche d’une femme, trop longtemps cantonnée à un rôle d’épouse et de mère, qui décide de prendre un jour son destin en main. Et qui rêver de mieux que Catherine Deneuve pour incarner la dernière reine de France ?”, explique la réalisatrice.

Le casting reprend également Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, François Vincentelli, Lionel Abelanski et Artus.