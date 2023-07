Cinq jours pour se retrouver

Un homme se voit investi de la mission de veiller très attentivement sur sa femme pour sa première sortie de la clinique psychiatrique où elle est internée depuis plusieurs mois. Le nom de la maladie n'est jamais clairement énoncé. Mais on devine qu'il s'agit d'une grave dépression ou, plutôt, d'un mal-être fait d'angoisses et de souffrances à vivre le quotidien des autres. "Il faudra être vigilant", lui avait-il été enjoint par le docteur Bernier. Avec ces maladies-là, on ne sait jamais… Comment ces deux êtres qui ont été jeunes, amoureux, insouciants avant d'être séparés par l'épreuve vont-ils se retrouver, voire se supporter ? Chacun, séparé de l'autre, a vécu dans une sorte de bulle asphyxiante. Elle, dans sa prison de soins, a suivi les médications censées lui rendre le goût de vivre. Lui, comme enfermé dans une autre prison, a vécu des événements dont il tient d'autant moins à l'informer qu'elle est fragile : perte de travail, dérives amoureuses, obsessions… L'essentiel tout de même.

Mêler le tragique et le joyeux

Après avoir eu tout ou presque, il se retrouve complètement démuni face à ses contradictions. Elle comprend qu'il lui ment et se rebiffe. Il veut la protéger. Elle revendique son indépendance. La femme qu'il retrouve est toujours belle et désirable. Il l'emmène à Ostende respirer un air de liberté que n'offre pas leur appartement de Bruxelles. Il va trop vite dans ses tentatives de rapprochement. Elle veut souffler et prend ses distances. Il est maladroit dans ses bonnes intentions, lui cache ce qu'elle devine confusément, se confie à son "autre moi-même", à son ami Franck, à son ancienne maîtresse… Ils ne se comprennent pas, s'opposent, se cherchent et se révèlent l'un à l'autre entre tendresse et sensualité, susceptibilité et bienveillance. Ils s'aiment, en dépit du reste.

Michel Lambert se montre extrêmement souple à mêler le tragique et le joyeux, parfois retrouvé, de ce temps où "elle était encore elle et j'étais encore moi". Il sait, avec simplicité mais intensité, dire les peurs, les intuitions, les remords, les cauchemars récurrents, le banal des gestes et des pensées. Ses questions sont les nôtres. Il s'insinue dans l'intimité. Il sonde les détails. Ses descriptions des paysages, des odeurs et des couleurs créent l'ambiance toujours prenante dans laquelle se croisent, avec subtilité, bonté et égoïsme. Mais comment résout-il le difficile retour à la clinique au bout des cinq jours ? À chacun de le découvrir.

Cinq jours de bonté est un livre sensible, lucide, vibrant et introspectif sur les ambiguïtés qu'ont à affronter les individus face à eux-mêmes et leurs désirs contraires. C'est un livre où la maladie est présente, mais c'est surtout un livre sur l'âme humaine. Il faut le lire.

--> ★ ★ ★ Cinq jours de bonté | Roman | Michel Lambert | L'Herbier, 252 pp., 20 €, numérique 10 €

EXTRAIT

“Je me suis appuyé sur le coude et j’ai avancé mon visage tout près du sien, j’ai reniflé son cou, tu sens bon lui ai-je dit. Tu sens la bonté.”