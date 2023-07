Le voyage en terre inconnue de PJ Harvey

Pudique

Si ses deux derniers enregistrements (Let England Shake en 2001, The Hope Six Demolition Project en 2016) étaient tournés vers l’extérieur avec des thématiques touchant à la guerre ou l’identité nationale, I Inside The Old Year Dying effectue une courbe rentrante. Pudique, évitant les réfé­rences autobiographiques trop appuyées, Polly Jean touche ici à l’intime et à l’humain. Ce disque questionne l’âme. “Je suis revenue à quelque chose de plus petit, de plus autocentré. J’ai voulu créer un espace de repos et de réconfort personnel. Un baume qui semble être opportun pour l’époque dans laquelle nous vivons. Bien sûr, ces chansons sont teintées de tristesse et de perte, mais c’est toujours affectueux”, précise-t-elle dans ses notes d’intention.

Entourée de ses fidèles compagnons de route, le multi-instrumentiste John Parrish (qui partage le chant, notamment sur l’envoûtant "A Child’s Question", "August") et le producteur Flood, l’artiste privilégie l’approche organique. Il y a encore des guitares électriques mais le traitement sonore de Flood les rend peu reconnaissables. Entre folk débridé ("Autumn Term") et rock survolté (le nerveux "A Noiseless Noise" qui clôture le disque), PJ Harvey se métamorphose vocalement. C’est le cas sur "Prayer The Gate", "Lonesome Tonight" ou "A Child’s Question, July". “En studio, Flood m’arrêtait souvent pour dire : “Là tu chantes comme la PJ ­Harvey qu’on connaît, on attend autre chose de toi. Chante comme si tu avais vingt ans de plus ou comme si tu priais”. Traversé de références à l’imagerie biblique, à Shakespeare et au King Elvis ­Presley (grosse influence chez elle comme chez Nick Cave), I Inside The Old Year Dying ne ressemble à rien de ce que PJ Harvey a fait auparavant. Pas plus qu’il ne ressemble à rien de ce qui se fait actuellement. Mais son univers, quasi ­tactile, nous semble familier dès les premières notes de musique.

Les 9 et 10/10, Cirque Royal, Bruxelles, complet.