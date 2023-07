Anna Boch, grande dame de la peinture belge autour de 1900

Le MuZEE d’Ostende rend un bel hommage à son art tout autant qu’à sa vie hors du commun. Elle était issue d’un milieu très aisé comme étaient riches ses contemporaines les peintres Berthe Morisot et Mary Cassat. Comme elles, elle a pu ainsi consacrer toute sa vie aux arts. Son père Victor Boch avait créé les faïenceries Boch à La Louvière en 1841.

Anna Boch, En Juin, 1894. Musée des Beaux-Arts de Charleroi ©Photo: D.R.

Anna Boch fut aussi mécène et grande collectionneuse d’art. Elle possédait sa propre voiture, voyageait beaucoup et souvent seule, ce qui était rare pour une femme à l’époque. Elle se rendit en Italie, en Grèce, en Algérie, en Espagne. Son jeune frère, Eugène Boch, également peintre à Paris, se lia d’amitié avec Van Gogh. On voit à l’exposition l’incroyable portrait par Van Gogh d’Eugène Boch, sur fond bleu étoilé, prêté par le musée d’Orsay.

Vincent Van Gogh: Eugène Boch (1888), musée d'Orsay ©Photo: D.R.

Une photo d’époque la montre en voiture Minerva avec Eugène et avec le chauffeur qui se joignait au frère et à la sœur pour, tous les trois, aller peindre en pleine nature.

Le cousin d’Anna Boch était l’avocat et écrivain Octave Maus le fondateur des groupes Les XX et ensuite La Libre Esthétique à Bruxelles.

En tant que femme, Anna Boch ne pouvait pas suivre d’école d’art. Elle a surtout eu comme professeur Isidore Verheyden, avec qui elle se rendait en forêt pour peindre en plein air.

Très douée pour la peinture, elle avait l’œil pour repérer les avant-gardes. Elle acheta ainsi, tôt, un James Ensor, La musique russe (1881). L’exposition montre bien comment ses achats influencèrent l’évolution de son art. Son tableau Femme écrivant (1888) semble directement inspiré par le Ensor, avec la même atmosphère intime et les mêmes tons de la palette.

N’être pas homme

Elle acheta ensuite un Georges Seurat puis un Paul Gauguin et un Paul Signac qu’on voit à l’exposition et qui chaque fois influencèrent sa peinture, tant elle était férue de nouveauté. Elle se lança par exemple à la suite de Seurat et Signac dans le pointillisme en même temps que van Rysselberghe et van de Velde.

Elle légua ses tableaux aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles.

Anna Boch: Les falaises de l'Estérel, 1910. ©Photo Vincent Everarts

Très connue à son époque, célébrée par ses pairs, elle devait se confronter cependant à un sexisme qui nous heurte aujourd’hui. La critique lui accorde du talent mais elle souligne qu’il se dégage de sa peinture “un talent masculin”. Emile Verhaeren en 1884 écrivait d’elle : “Pourtant à côté de très sérieuses qualités, il manque à l’artiste… de n’être pas homme”. Si on ne peut la qualifier de “féministe”, elle adhéra cependant en 1892 à La Ligue belge du droit des femmes et en 1927, elle regrettait que le salon d’art belge à Paris “n’ait pas fait honneur aux peinteresses”, comme elle les appelait.

Ses Van Gogh

Elle fut la seule à acheter un Van Gogh du vivant de celui-ci, La vigne rouge à Montmajour, et acheta, en plus, un second Van Gogh, Plaine de la Crau avec pêchers en fleurs, peu après la mort du peintre. Elle les revendit ensuite à Morozov, le collectionneur russe dont on a vu la collection en 2021 à la fondation Vuitton. Ces tableaux sont aujourd’hui à Moscou au musée Pouchkine.

On admire à Ostende ses nombreux tableaux de la nature autour d’elle et de la vie des villages Pendant l’élévation (1892) avec l’entrée d’une église et les fidèles débordant sur le chemin fut acclamé d’emblée. Son Intérieur (1906) a la beauté des tableaux d’Hammershoï. Son tableau En juin (1894) rappelle Monet comme ses peintures des côtes rocheuses de Bretagne.

Douce lumière du soir sur les dunes, ombres portées violacées sur le sable, Anna Boch fut une peintre de la lumière, de l’été, des fleurs et des paysages. Voyageant beaucoup, elle a peint aussi les villages zélandais comme Veere, ou en France, les côtes sauvages. Célibataire toute sa vie, elle réunissait les artistes autour d’elle. Elle était aussi mélomane, fascinée par la musique de Wagner, elle fit appel à Victor Horta pour aménager ses maisons successives. Elle habita à Ohain, Ixelles, Saint-Gilles, et avait une seconde résidence à la côte belge. Elle dessina aussi pour les faïenceries Boch créant un service aux proverbes.

Photo d'Anna Boch peignant. ©Photo Vincent Everarts

Virginie Devillez est la commissaire de cette riche et belle exposition, avec Stefan Huygebaert.

Anna Boch, au MuZEE, à Ostende, jusqu’au 5 novembre