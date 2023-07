"Rien de spécial. Ah si, ma mère est morte."

Secrets de famille

Un chat à trois pattes est un roman plein de vie, alors qu'il est non seulement question de mort mais aussi d'héritage des traumas. Le père d'Eva, Joseph Steinberg, est un juif qui a perdu ses parents pendant la guerre. Sa mère, Marianne, a eu deux enfants, alors qu'elle n'en désirait pas, "pour offrir une nouvelle famille à cet homme arraché à la sienne".

En une nuit, grâce "à un gros dossier rouge vif sur lequel était inscrit au marqueur 'Sarlat'", comprenant des documents de famille, des photos, des cartes postales, Eva, 30 ans, va braquer le projecteur sur une période que sa famille a voulu oblitérer. Elle opère cette enquête aux côtés de sa mère mourante et du petit vieux bien plus espiègle qu'on aurait pu l'imaginer.

Drôle tout en étant sérieux

On sourit beaucoup à la lecture de ce premier ouvrage rédigé par une agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française et chercheuse à l’université de Paris-est Créteil. Ses protagonistes ont du répondant - ainsi des parents d’Eva quand cette dernière leur présente sa "concubine" ; ailleurs, Amanda, la libraire chez qui elle travaille, qui se fait passer pour Françoise Sagan.

Camille Islert offre aussi de belles pages sur une femme qui se cherche, tombant folle amoureuse de Natalia, "qui parle sans honte, met des mots simples sur ce qu'elle veut", cette compagne qui ne manque pas de la morigéner ("tu ne peux pas attendre des gens qu'ils devinent ce que tu ressens"). Dans cette histoire, contemporaine, on sait gré de croiser cet état des lieux : "Comment peut-on continuer à arroser ses plantes alors que l'humanité est pourave et court à sa perte ?"

Marie-Anne Georges

--> ★ ★ Un chat à trois pattes | Roman | Camille Islert | Grasset, 233 pp., 20,90 €, numérique 15 €

EXTRAIT

"- Vous avez l'air plutôt en forme pour des soins palliatifs?

- Oui, c'est ça le pire ! Admis en urgence, embolie pulmonaire, tout le bazar, et puis maintenant, ça va mieux. Vraiment, j'aurai été un emmerdeur toute ma vie, moi. Ils se sont dit que j'allais pas leur monopoliser la chambre longtemps, sûrement, en me voyant arriver ! Et puis voilà que je remonte la pente. Mais ça, ça reste entre nous.

- Vous ne voulez pas rentrer chez vous?

- Pas question ! Maintenant que j'y suis, j'y reste.

[...]

Le bonhomme est bizarre mais ses ricanements, sa façon de parler de la mort comme on raconte une anecdote du dimanche, ses histories de planque juste pour rigoler sont un réconfort mêlé de tristesse."