Delphine Seyrig, "d’un territoire à un autre"

Sa vie ? Delphine Seyrig l'a toujours voulue "secrète". Si vous espériez, par la lecture de ce livre, découvrir des pans privés de la comédienne, vous resterez sur votre faim. Tout au plus, est-il indiqué que cette fille d'archéologue naquit à Beyrouth en 1932 (sans préciser que c'était le 10 avril), qu'elle arriva en France à 14 ans et qu'à 18, elle épousa un jeune peintre américain, Jack Youngerman, dont elle divorcera et aura un fils ; mais ni la date ni le lieu de son décès : le 15 octobre 1990 à Paris.

"Dire les choses toutes crues"

Dans sa fervente étude, Virginie Apiou revient sur les héroïnes "qui ont jalonné la vie de l'actrice" dont une rétrospective des films, commencée le 1er juin, s'achèvera le 16 juillet à l'Institut Lumière à Lyon. C'est par le théâtre qu'elle débuta, en 1950, dans une pièce de Louis Ducreux, avant d'intégrer la Comédie Jean Dasté, troupe ambulante avec laquelle Delphine découvrira la province. Une phrase la caractérisera, qu'elle prononce en 1977, via le personnage de Julie, dans Repérages du cinéaste Michel Soutter : "Je veux dire les choses toutes crues". Elle les dira.

Par son mariage, c'est à New York que Delphine Seyrig passera les années 50, suivant les cours de l'Actors Studio de Lee Strasberg ; là aussi qu'en 1959 elle jouera dans son premier film, un court métrage en 16 mm écrit par Jack Kerouac et réalisé par le photographe Robert Frank. La voyant au théâtre, à New York, Alain Resnais la repère ; il fera d'elle la femme sans nom dans L'Année dernière à Marienbad, scénarisé par Alain Robbe-Grillet, poème envoûtant ou soporifique selon les goûts, qui remportera un immense succès en 1961. C'est, pour D.S., à 29 ans, le décollage d'une carrière qui se partagera entre cinéma et théâtre. Pour celui-ci, elle interprétera Ondine de Giraudoux, La Mouette de Tchekhov, La Collection d'Harold Pinter, aussi bien que Le Jardin des délices d'Arrabal ou Se trouver de Pirandello.

Gravés dans la mémoire

Certains de ses personnages à l'écran demeurent gravés dans la mémoire du grand public (pour Baisers volés de Truffaut ou Peau d'âne de Jacques Demy) comme dans celle des cinéphiles qui raffolent d'œuvres d'accès parfois plus rébarbatif, au premier rang desquelles figure Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman, sorti en 1975 et qu'en 2022 l'institut britannique du cinéma Sight and Sound élira "meilleur film de tous les temps"… Un rôle antisophistiqué à l'extrême, où Delphine Seyrig incarne son féminisme. Ardente conviction qu'elle exprima par sa participation à la Marche des femmes, à Paris en mars 1971, et, la même année, en tant que signataire du Manifeste des 343 pour la dépénalisation de l'avortement, puis comme cofondatrice en 1982 du Centre audiovisuel Simone-de-Beauvoir. Féminisme qui la conduit à réaliser en 1975-1976 le documentaire Sois belle et tais-toi où une vingtaine d'actrices parlent de leur métier, de Juliet Berto à Jane Fonda, de Maria Schneider à Marie Dubois.

Delphine Seyrig laisse l'incandescent souvenir d'une interprète aux différents aspects : déchirante-déchirée Anne-Marie Stretter dans India Song de Marguerite Duras en 1974, "corps magnifique" en body aux couleurs de l'Amérique dans Mister Freedom de William Klein en 1968, ou Comtesse Bathory, vampire lesbienne, dans Les Lèvres rouges de Harry Kümel, tourné à Ostende et sorti en 1971, où elle "arbore le versant sublime de l'antipathie".

Ce que les femmes désirent

Pour nombre d'entre nous, sans doute est-ce le personnage de Fabienne Tabard, dans Baisers volés de François Truffaut en 1968, qui reste le plus mémorable. À l'Antoine Doinel/Jean-Pierre Léaud qui dit : "Ce n'est pas une femme, c'est une apparition", elle répond lucidement : "Je ne suis pas une apparition. Je suis une femme. Ce qui est tout le contraire". Une Fabienne Tabard, libre transposition de l'émouvante Mme de Mortsauf du Lys dans la Vallée de Balzac, à laquelle l'actrice prêtera ses traits en 1970 dans le téléfilm de Marcel Cravenne.

Pour Virginie Apiou, Delphine Seyrig "a volé sans cesse d'un territoire à un autre", ajoutant qu'à travers ses rôles, "elle apprit à ses partenaires masculins, et aux autres femmes, ce que les femmes pensent, ce qu'elles sont, et surtout, ce qu'elles désirent". Grâces lui en soient rendues.

--> ★ ★ D'après Delphine Seyrig | Essai littéraire | Virginie Apiou, Institut Lumière/Actes Sud, 128 pp., 16 €, numérique 12 €

EXTRAIT

“Mieux qu’un fantasme, la voix de Delphine Seyrig est un charme au sens des contes orientaux. Il traverse le temps.”