Quand vous montez ce genre d’exposition, vous ne pouvez ignorer la question des rapports Nord-Sud. Comment faites-vous avec cette question-là ?

C’est une très bonne question. Je suis intervenu d’abord sur le défilé Chanel [des Métiers d’Art, en décembre 2022, NdlR] avant d’intervenir sur l’actuelle exposition de la galerie. Je pense qu’il y a une culture dans l’entreprise insufflée depuis le haut, depuis Bruno Pavlovsky [Président des activités mode de Chanel, NdlR]. Tous sont arrivés au Sénégal avec un état d’esprit qui disait : “Montrez-nous, expliquez-nous”. Ce n’était pas seulement des paroles : la totalité du défilé a été organisée avec des intervenants locaux.

Avoir choisi un comité de direction artistique sénégalais, c’était éviter l’écueil des rapports Nord-Sud. On fait attention aux œuvres, aux thématiques abordées, de manière naturelle. Enfin, tout le monde a eu les mêmes conditions de logement, de vie, de travail, de salaire, et ça change tout. Quand vous traitez les gens de manière indifférenciée, ça crée du lien, et vous résolvez beaucoup de problématiques. Pour une fois, le rapport Nord-Sud traverse les œuvres, parce que c’est là, mais il est intéressant de voir que ce n’était pas que le sujet de l’expo, voire, même, que ce n’est pas forcément visible.

À lire aussi

Vous aviez envie de faire passer quel message ? Parce qu’on a parfois la très mauvaise impression que le continent africain est la portion congrue de l’art contemporain…

Notre discours est assez simple. Rappeler qu’il y a énormément de talents au Sénégal. Et puis aussi, j’essaie de ne pas utiliser le mot 'Afrique' pour définir les choses et les gens. De la même manière que quand on parle de la France, on ne parle pas de d’Italie, ici, on parle du Sénégal. Ceci n’est pas de l’art africain, je ne crois pas en ce concept. C’est l’art contemporain du Sénégal. L’art africain est une terminologie qui me dérange, dès qu’il s’agit du Continent, on a besoin de rappeler l’origine ethno-confessionnelle ou biologique des individus.

Une vue de l'expo 'Sur le fil', de Dakar à Paris. ©(c) le19M x Elea Jeanne Schmitter

Vous aviez un espace et des propositions esthétiques à faire partager, pour que les gens repartent avec quoi, in fine ?

S’ils repartent avec l’idée à laquelle vous semblez déjà adhérer, que les clichés sur le continent ne sont pas vrais, c’est déjà pas mal. Voir la beauté, les compétences, la richesse de notre culture. Avec les artistes ici, on voyage sur la presqu’île [du cap Vert], zone peuplée majoritairement d’une ethnie musulmane. Ensuite, on s’enfonce vers Joal où dans l’univers chrétien. On retourne au sud, la Casamance, et le monde animiste. Il est important de montrer ces divergences, qui n’en sont pas, parce qu’elles communiquent très bien entre elles. Le Sénégal est une terre d’accueil. "Quand vous allez au Sénégal, vous y allez deux fois". Vous y retournez quoi. Ça, c’est ma phrase, même si je viens de l’inventer maintenant.