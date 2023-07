Prenant exemple sur les Rencontres d’Arles, de nombreux festivals de photographie se sont installés dans le paysage européen au cours de ces 20 dernières années, sans pouvoir cependant prétendre le concurrencer. Fondées il y a plus d’un demi-siècle, les Rencontres restent contre vents et marées, l’évènement photographique de référence. C’est le lieu où naissent, mais aussi ou se confirment, des réputations de photographes ou de commissaires. C’est le lieu où l’on vient découvrir dans des scénographies adaptées, plutôt que dans le format nivelé du Net, ce que d’autres programmeront par la suite.

Fils rouges

Après une année d’interruption pour cause de pandémie et une année de reprise en mode mineur, Christoph Wiesner, le directeur du festival, a concocté pour 2023 un programme qu’il souhaitait refléter la “conscience du temps présent propre aux photographes” et qu’il a organisé autour de quelques thématiques bien contemporaines. Autant de fils rouges plutôt discrets qui préservent le visiteur d’une impression d’éparpillement, mais qui parfois s’emmêlent.

Pas sûr par exemple que les Émergences cette année soient à trouver du côté du Prix Découverte de la Fondation Louis Roederer et de ses dix auteurs exposés dans l’Église des Frères Prêcheurs. Sans doute parce que l’ensemble qui nous est présenté par la commissaire Tanvi Mishra comme “une seule et même exposition” pèche par une note d’intention qui enfonce les portes ouvertes : “Interroger notre propension à intérioriser et à reproduire clichés et conventions sociales”. Ce que démontre par exemple sur le thème du “genre” – on ne peut plus ressassé et conventionnel de nos jours – la très caricaturale proposition de Lina Geoushi et d’Ibrahim Ahmed.

Architecture et territoire

Une belle et vraie découverte se trouve en revanche dans le chapitre Géographie du regard. C’est celle d’Éric Tabuchi et Nelly Monnier qui, dans l’espace du Ground Control reconfiguré (mais pas encore climatisé), nous entraînent dans un tour on ne peut plus photographique de la France. À certains égards leur travail nous rappelle La France de Depardon ou les typologies de Bernd et Hilla Becher. Sous l’intitulé “Soleil gris” on y retrouve L’Atlas des Régions Naturelles qu’ils ont commencé en 2017 (plus de 20 000 images consultables sur Internet) dans une scénographie qui met en évidence ce que dit l’architecture du territoire.

Dans ce chapitre géographique, on aurait pu glisser le Entre nos murs. Téhéran, Iran, 1956-2014 qui, de façon semblable, met en parallèle l’histoire d’une maison moderniste à Téhéran et celle de la société iranienne dans le même laps de temps. Comme il s’agit d’archives exhumées, ce corpus se retrouve dans la rubrique Réminiscences en compagnie de l’incroyable Casa Susanna. Incroyable parce que cet ensemble de 340 photos des années 1950-1960, qui est une sorte de gigantesque album de famille d’un réseau clandestin d’hommes travestis à une époque bien peu tolérante à leur égard, a été trouvé aux puces par deux antiquaires de New York en 2004. Remarquablement éclairé par les commentaires des deux historiennes Isabelle Bonnet et Sophie Hackett, il fait écho à la rétrospective en plus de 400 images, présentée à la Tour de la Fondation Luma, de la géniale Diane Arbus qui, dans la décennie suivante, fit un portrait au vitriol des marges de la société nord-américaine.

Pur bonheur

Dans le chapitre Revisiter, on trouve l’exposition 50 ans dans l’œil de Libé à l’Abbaye de Montmajour, mais aussi sous l’intitulé La splendeur de l’artisane, les tableaux que réalise Zofia Kulik par un époustouflant travail de découpages et de montages. On y a glissé également Assemblages, une rétrospective de l’œuvre de Saul Leiter (1923-2013) au Palais de l’Archevêché qui se révèle être la plus belle surprise de cette 54e édition des Rencontres.

Alors que l’on croyait bien connaître le travail de cet artiste américain, à la fois peintre et photographe (comme on avait pu le voir il y a quelques années au FOMU et à la galerie Fifty One à Anvers), cette exposition, sous la houlette de la commissaire Anne Morin, nous donne l’impression de le découvrir pour la première fois. Et mieux, par contraste avec la propension très actuelle du militantisme à donner des leçons à l’humanité entière, elle nous montre combien nous est bien plus essentielle la poésie. Celle que l’on retrouve dans ses images noir et blanc en petits formats ("des menus fragments d’un monde inachevé" disait-il) souvent comparés à des haïkus, celle que l’on retrouve dans son travail en couleur résolument avant-gardiste, celle que l’on retrouve enfin dans les images sensuelles des femmes de sa vie. Seul inconvénient, en sortant de ce pur moment de bonheur, beaucoup de propositions paraissent bien fades.

Focus

Si près du cinéma

Starkfield Lane, 2018-2019 de Gregory Crewdson ©Gregory Crewdson

Arles, c’est un peu le Cannes de la photographie. Comme un clin d’œil au festival du film, quatre expositions des Rencontres viennent éclairer, cette année, le cousinage entre le cinéma et l’image fixe.

Au Cloître Saint-Trophisme, La pointe courte. Des photographies au film montre à travers des planches contact et des tirages comment Agnès Varda prépara son premier film avec Philippe Noiret et Sylvia Montfort à Sète, dès le début des années 1950. À l’Espace Van Gogh, Mes amis Polaroid de Wim Wenders est un hommage bien peu consistant du cinéaste à l’image instantanée des années 1970 alors que Scrapbooks dans l’imaginaire des cinéastes – à propos de l’utilisation par les cinéastes de “carnets d’esquisses” dans l’élaboration de leurs films – s’avère, lui, trop foisonnant, voire indigeste.

Curieusement, si l’on veut se plonger dans un univers cinématographique grand écran, à ces trois expositions, on préférera l’époustouflant Eveningside 2012-2022 du photographe Gregory Crewdson. En quelques mots, Jean-Charles Vergnes, le commissaire de cette trilogie réalisée avec les moyens du cinéma (tout est mis en scène, éclairé et costumé avec des moyens dignes d’Hollywood comme le montre un documentaire en fin d’expo), résume impeccablement ce travail comme “un portrait d’une Amérique aux yeux écarquillés vers les lumières d’un rêve en épuisement”. Assurément, dans ce hangar de La Mécanique Générale, on est un cran au-dessus du reste du festival, Diane Arbus et Saul Leiter mis à part…

Splendeur de moi-même par Zofia Kulik ©Zofia Kulik