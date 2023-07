Notre critique du concert d'Iron Maiden au Sportpaleis d’Anvers : un délire collectif

The Future Past Tour est la suite logique de la précédente tournée (The Legacy Of The Beast Tour) qui s’est tenue au Graspop l’année dernière. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle le groupe a pris le risque de présenter un concert complètement différent avec quelques titres “oubliés” réclamés par les fans au travers de plusieurs sondages réalisés sur la toile.

Bruce Dickison impérial

Iron Maiden est arrivé sur scène après l’éternel “Doctor, Doctor” d’UFO qui a toujours introduit les concerts du groupe. Les premières notes de “Caught Somewhere in Time” ont alors entraîné un parfum de délire collectif dans une salle qui n’a cessé de scander à l’unisson des “Maiden, Maiden”. La clameur ne s’est pas estompée sur “Stranger in a Strange Land” lorsqu’Eddie, la mascotte fétiche du groupe, est monté furtivement sur scène.

Muni de grandes lunettes noires et d’un long manteau kaki, Bruce Dickinson a rapidement mis tout le monde d’accord. À bientôt 65 ans (il les fêtera le 7 août prochain), le chanteur a démontré qu’il restait le meilleur vocaliste de la planète metal. Ni plus, ni moins. Sa posture est d’autant plus impressionnante quand on sait que le chanteur d’Iron Maiden s’est remis, voici moins de dix ans, d’un cancer de la langue.

À côté de lui, le bassiste Steve Harris, toujours vêtu de son sempiternel short cargo, n’a cessé d’arpenter la scène de gauche à droite pour soutenir ses trois guitaristes. On a d’ailleurs pu mesurer toute l’importance de la contribution d’Adrian Smith dans les dernières compositions du groupe.

Le public d'Iron Maiden est transgénérationnel

Le temps n’a visiblement eu que très peu d’emprise sur le groupe comme l’ont démontré les cinq des dix nouvelles compositions du groupe extraites de Senjutsu (2021), le 17e et dernier album, et interprétées jeudi soir sur scène. Et l’accueil réservé par le public au dernier single “Writing on the Wall” a démontré que le groupe pouvait compter sur un public hétéroclite et de tout âge. Bruce Dickinson s’est d’ailleurs enthousiasmé quand il a vu plus que plus d’un tiers de l’audience s’est manifesté lorsqu’il s’est adressé à l’audience pour savoir qui, parmi les 20 000 fans, n’était pas encore né au moment de la sortie de Seventh Son of a Seventh Son voici tout juste 35 ans ! C’était une belle façon d’introduire une version survitaminée de “Can I Play With Madness” où le batteur Nicko McBrain s’en est donné à coeur joie en martelant ses fûts malgré le poids de ses… 71 printemps !

Une surprise pour les fans

Certes, Janick Gers a bien failli trébucher sur scène lors de ses habituelles gesticulations et Dave Murray n’a pu se départir de ses grimaces lors de ses formidables soli de guitare mais la notoriété d’Iron Maiden n’a jamais faibli même si le public aurait sans doute apprécié entendre un peu plus de classiques comme “Rin To The Hills” ou “The Number Of The Beast”. Le groupe a plutôt décidé de récompenser un peu plus ses fans les plus initiés en jouant “Alexander The Great (356-323 B.C.)”, un des plus beaux titres d’Iron Maiden, encore jamais interprété en concert avant cette tournée.

Sans grande fioriture, Iron Maiden a privilégié, cette fois, un show plus musical que visuel même si les effets pyrotechniques et les apparitions de quatre Eddie géants auront produit tout leur effet. La carrière d’Iron Maiden est tellement fournie de titres de qualité qu’il est difficile de satisfaire toutes les envies et les souhaits. Car après deux heures de concert intense, Iron Maiden a prouvé qu’il restait le maître incontesté et incontestable de la scène heavy metal. Helmut Lotti aura certainement apprécié…