De baby doll à artiste engagée: le parcours de Jane Birkin fut exceptionnel à tout point de vue

Naturalisée française, Jane Mallory Birkin est donc morte à 76 ans. Restée de si nombreuses années dans le sillage de Serge Gainsbourg, sinon son ombre - y compris après leur séparation -, on imagina communément Birkin "victime" consentante d'une forme de malentendu qui l'aura longtemps cantonnée au rôle de sylphide enamourée ("Il m'avait confié ses émotions et c'était merveilleux", "J'ai eu le meilleur de lui et il a été ma chance"), puis de gardienne du temple taisant les écarts d'un compagnon également possessif et mufle ("Il était le meilleur", "Il a transformé en succès tout ce qu'il touchait") avant réévaluation post-mortem. Car, avec une carrière (d'abord de comédienne) étalée sur près de soixante ans, jusqu'au docu Jane par Charlotte, bouclant la boucle début 2022, le parcours de Jane Birkin fut exceptionnel à tout point de vue - artistique, sentimental, familial, social…

Un César, une victoire de la musique

On la savait malade depuis de nombreuses années. Du reste, le sujet était d'autant moins tabou qu'elle n'avait pas hésité à s'en ouvrir à de nombreuses reprises dans les médias - s'autorisant même, à l'occasion, cette pointe d'humour qu'elle n'hésitait jamais à convoquer dans les coins les plus sombres d'une existence plutôt luxuriante, mais qui comportera aussi son lot de tragédies. En 2013, elle avait révélé souffrir d'une maladie auto-immune, une péricardite dysimmunitaire aiguë. Avant, en septembre 2021, qu'un AVC ne l'oblige à nouveau à puiser dans des réserves que d'aucuns auraient cru insoupçonnées, commentant, en français dans le texte : "Les soins intensifs, je connais par cœur, mais les hôpitaux sont des endroits qui, finalement, me plaisent beaucoup" (le Parisien).

Fatalement, toutefois, cela avait contrarié son emploi du temps, la contraignant à jouer à cache-cache avec ce public qui ne l’avait découverte sur scène qu’au seuil de la quarantaine, de tournées abrégées en retours et apparitions plus ou moins ponctuels. Comme lors de la dernière cérémonie des Césars, le 24 février, où, diminuée, elle était venue recueillir une ovation, au côté de sa fille, Charlotte, et de sa petite-fille, Alice Attal. Car, malgré un planning par la force des choses en pointillé, l’idée était bien de ne pas abdiquer, ainsi qu’en témoignait encore la commercialisation de dates parisiennes, le mois dernier.

De l’île de Wight au Swinging London

Il n'est pas donné à tout le monde d'être la fille d'un commandant de la Royal Navy ayant pris une part très active dans le combat contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale (David Birkin) et d'une actrice et chanteuse, chérie du dramaturge Noël Coward, qui connaîtra un pic d'activité dans les années 40 (Judy Campbell). Née à Londres en 1946, dans le quartier résidentiel de Marylebone, la fillette connecte son enfance à un lieu, l'île de Wight, où elle passe de "magnifiques moments" mais où, revers de la médaille qui lui laissera des souvenirs très mitigés, elle réside également en internat, avec sa sœur cadette, Linda, le reste de l'année. Dans un clan où vont figurer aussi, pêle-mêle, un acteur-réalisateur (son frère, Andrew), un poète et musicien ou un acteur (ses neveux Anno Birkin et David Tristan Birkin), la bascule s'opère tôt chez la jeune femme. À 21 ans, elle a déjà fait une apparition au cinéma dans une comédie excentrique surfant en noir et blanc sur la hype du Swinging London. On la voit nue quelques secondes dans le glorifié Blow-Up de Michelangelo Antonioni (Palme d'Or 1967 à Cannes) ; posé pour le photographe Jeanloup Sieff dans Harper's Bazaar ; et épousé à 19 ans le compositeur en vogue John Barry (plusieurs James Bond, Amicalement vôtre…), et avec qui elle restera moins de trois ans pour donner naissance à la première de ses trois filles, Kate Barry.

"Je t’aime… moi non plus", tube orgasmique

On fait communément coïncider la "vraie" naissance artistique de Jane Birkin avec le jour où, décidant de venir tenter sa chance en France, elle tombe à Paris sur un homme qui n'est pas non plus au sommet de sa forme sentimentale : Serge Gainsbourg, lui, encaisse mal sa séparation avec Brigitte Bardot. La jonction s'opère en 1968 sur le tournage du film Slogan de Pierre Grimblat, où Gainsbourg, épris dans le scénario, se montre odieux hors plateau avec cette jeune femme dont il vanne un maniement très aléatoire de la langue française. Laquelle, en retour, le juge "poseur dans sa chemise mauve". C'est pourtant avec la post-adolescente venue d'Albion qu'il enregistrera le tube orgasmique Je t'aime moi non plus qu'il avait écrit pour Bardot

Douze années durant, Jane Birkin et Serge Gainsbourg vont alors former un couple ultrapopulaire et glamour, mêlant, dans ce petit hôtel particulier parisien du 5 bis rue de Verneuil vies artistique et privée sans gêne apparente.

Dans une biographie, elle joue avec l'image d'une relation inégalitaire. Lequel, en retour, qualifiait sa conquête britannique d'"idéal pictural" : "Quand j'étais peintre, je ne peignais que des femmes un peu androgynes, menues, avec peu de poitrine. Tous mes portraits ressemblaient à Jane. Je l'ai peinte avant de la connaître".

Jane devant la caméra

Hormis la parenthèse familiale consacrée à pouponner sa deuxième fille, Charlotte Gainsbourg, née à Londres en 1971, Birkin parvient à développer en France une carrière cinématographique où sa beauté frondeuse et sa fantaisie anglaise opèrent à bloc. On la voit en 1969 dans La Piscine de Jacques Deray. En 1973, elle est l'amante de Brigitte Bardot (qui tourne là son avant-dernier film) dans Don Juan 1973, un foirage signé Roger Vadim. Plus retentissant, trois ans plus tard, Serge Gainsbourg, qui tourne du côté d'Uzès le premier de ses quatre longs-métrages, la dirige dans Je t'aime moi non plus, en serveuse de bar androgyne.

Le pied à l'étrier, Jane Birkin, dont la longueur de cheveux varie au gré des humeurs ou des rôles, va enchaîner les collaborations à un rythme soutenu, ne voyant pas malice, parallèlement, à associer son image à tout et n'importe quoi (voiture, parfum, whisky, ceinture, chaussures…) dans le monde de la pub où sa plastique donne des idées, y compris à l'industrie du luxe qui "soudoie" celle qui n'aime pourtant rien tant qu'arborer une dégaine casual jeans-tee shirt blanc. D'une manière générale, difficile de trouver un fil conducteur dans un parcours qui alterne comédies populaires et rencontres ouvragées avec Agnès Varda (Jane B. par Agnès V .), Jacques Rivette (l'Amour par terre), ou Jacques Doillon (La Fille prodigue). Lequel, à peine Gainsbarre abandonné à ses ivresses de plus en plus autoparodiques, devient en 1980 - et pour douze ans - son compagnon… Ainsi que le père de Lou, sa troisième fille, promise à une non moins grande notoriété artistique que les aînés.

Une carrière musicale sur le temps long

Étalés sur cinquante ans, une quinzaine d'albums studio marqués au sceau de sa voix fluette témoignent d'un authentique parcours, où l'Ex-fan des sixties ("petite baby doll…") sert l'écriture du mentor Gainsbourg, mais s'en affranchit aussi par l'élégance singulière de son interprétation. Parmi les meilleurs albums gainsbouriens, on retiendra le spleenétique Baby alone in Babylone (qui comprend Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, les Dessous chics), enregistré en 1983, trois ans après que le couple s'est séparé.

Du reste, Jane Birkin n’aura de cesse d’entretenir la flamme jadis attisée par son ex-conjoint, mort quatre jours après lui avoir offert un diamant, en 1991, reprenant à l’envi tous ses succès dans le cadre de longues tournées françaises et internationales dont subsiste une pelletée d’enregistrements live. Elle qui, pas vraiment profilée pour les bains de foule, ne s’était lancée sur scène qu’en 1987…