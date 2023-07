Les "objets d’exception" de l’Art nouveau

Tous ces objets qualifiés, à juste titre, d’"objets d’exception" ont été achetés, parfois très récemment, par la Fondation Roi Baudouin, au nom de la conservation de notre patrimoine, grâce à des dons privés faits à la Fondation.

Ils ont été mis en dépôt dans plusieurs musées belges comme le musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire, le musée Horta à Bruxelles et le Design Museum de Gand. Ils sont ici rassemblés, scénographiés et racontés au musée Belvue. Visiter cette exposition est aussi une manière de parcourir l’histoire de l’Art nouveau en Belgique, qui ne se ramène pas à Horta.

Cette exposition à l’entrée gratuite peut exceptionnellement occuper la belle aile circulaire du palais royal, joignant le bureau du Roi au musée Belvue. Les fenêtres sont occultées par des voiles sur lesquels ont été reproduites des fleurs Art nouveau.

La Fondation Roi Baudouin, par cette exposition, remplit sa fonction de mise en valeur et de défense du patrimoine. Près de 90 musées et lieux belges bénéficient de ses dépôts.

L'exposition conçue par Werner Andriaenssens du musée du Cinquantenaire, grand spécialiste de l'Art nouveau, débute par les objets les plus prestigieux comme les bijoux dits "exemplaires uniques" de Philippe Wolfers, chaque fois de petites sculptures en pierres précieuses et or. On peut admirer sa célèbre libellule en émail, or, diamant, opale et opale mexicaine et son pendentif Méduse, conçu en 1898, internationalement considéré comme une icône de la joaillerie Art nouveau avec son visage sculpté dans l'ivoire et ses yeux bleus d'opale qui nous fixent étrangement. Ce bijou a pu être acheté il y a un an par la Fondation.

On peut aussi découvrir une des rares bagues dessinée par Henry van de Velde, pour Claire Verwée la fille du peintre minimalise belge Alfred Verwée.

L’exposition met bien en lumière les liens entre ces créateurs de l’Art nouveau comme en témoigne le service de couverts en argent massif commandé par Horta à Philippe Wolfers.

Les artistes créaient aussi des objets/sculptures chryséléphantines, mêlant l'ivoire sculpté et l'argent. Comme la Lampe électrique aux nymphes, un des rares témoins de la contribution belge à l'Exposition universelle de Paris de 1900 qui nous soit parvenu. La sculpture en ivoire est d'Egide Rombaux, la monture en argent est de François Hoosemans.

Civilisation et Barbarie est un chef-d'œuvre de Philippe Wolfers mêlant l'ivoire sculpté et l'argent. Ce porte-documents avait été offert par des industriels belges à Edmond van Eetvelde, commissaire général de l'État indépendant du Congo après l'exposition universelle de 1897 à Bruxelles. Il est en ivoire congolais, soutenu par deux figurines, l'une blanche, l'autre noire, censées évoquer les deux peuples qui se partageraient à l'avenir la partie belge des "côtes de Corail africaines". L'artiste a représenté les deux peuples de manière allégorique. Le cygne symbolise la civilisation, le dragon la barbarie.

L’expo démarre sur ces objets précieux pour embrayer sur les meubles comme le guéridon tripode Art nouveau conçu vers 1905-1906 par Horta, pour le jardin d’hiver de sa maison et un bel ensemble salle à manger et bureau de Victor Horta.

L’exposition aborde aussi la production Art nouveau plus populaire comme les carreaux et les panneaux décoratifs, les affiches, ex-libris et les illustrations.

Chaque visiteur reçoit un vrai livre racontant l’histoire de ces objets.

"Art nouveau, chefs-d’œuvre de la collection de la Fondation Roi Baudouin", au musée Belvue, jusqu’au 7 janvier, entrée gratuite.