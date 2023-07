"She is Barbie Girl, in a Barbie World" : Que dit la blonde de nous ?

De fait, on repeint rarement le monde en rose, et c’est une erreur. De fait, on aurait pu reléguer Barbie au rayon des jouets pour fillettes, ça aurait aussi une boulette en ce qui concerne la carrure de la grande blonde. Conversation (entre fans) avec Anne Monier Vanryb, conservatrice au département “moderne et contemporain” du musée parisien des Arts décoratifs, collections de jouets.

Avec l’interprétation de l’actrice Margot Robbie, Barbie prend enfin la parole. Vous qui connaissez bien Barbie, êtes-vous contente de l’entendre enfin nous dire quelque chose ?

Barbie, on l’a déjà entendu parler… Enfin, pas de façon très intéressante. La première Barbie parlante proposait d’aller faire du shopping ; elle disait que les mathématiques, c’était difficile. Elle incarnait toutes les critiques qu’on lui peut faire. Mais depuis, Barbie est devenue plus qu’un jouet. On lui prête des intentions, une influence. C’est bien qu’elle endosse son rôle d’icône de la pop culture. Elle devient une actrice et, en fait, on la traite vraiment comme ça depuis le début. C’est intéressant de la voir vraiment devenir ce qu’on attend d’elle.

Pour une entreprise comme Mattel, il faut quand même se sentir à l’aise dans son époque pour lancer ce genre de projet. Parce que Barbie a essuyé, surtout au début du XXIᵉ siècle, de nombreuses critiques. Aujourd’hui, elle embrasse son époque avec une attention aux questions d’inclusivité. Mais il est sûr que cette mise à nu au cinéma va déclencher beaucoup de discours.

Qu’est-ce que Barbie dit de notre époque, en 2023 ? Parce qu’il y a eu tout un temps ou on était un peu fâché après elle, on la trouvait en décalage, ce que moquait d’ailleurs le clip d’Aqua.

C’est lié à tout ce que Mattel a entrepris depuis 2012, 2013 sur les carrières de femmes, je pense à la récente Barbie entrepreneuse [mais il y a aussi Barbie présidente, Barbie astronaute, Barbie juge…]. Ajoutez à cela le volet sur la beauté avec la diversité des corps de Barbie [plus petite ou plus dodue, cheveux courts, multiethnique, NldR], elle est devenue multifacettes. Aujourd’hui Barbie, c’est une multiplicité de couleurs, de peau, d’yeux, de styles de coiffure, et toutes ces poupées, c’est Barbie : l’héroïne. Toutes les beautés, tous les types de corps, toutes les représentations ont besoin de pouvoir être vraiment le sujet de l’histoire et de ne pas juste s’identifier à l’amie de Barbie.

Barbie présidente en 2004. La seule femme à se présenter puisque le match final aura lieu entre Kerry et Bush. A ce compte là, elle nous aura manqué ! ©Mattel

guillement "Dans des focus groups de jeux organisés par Mattel avec des enfants, la poupée qui était la plus plébiscitée, c'était Barbie, un peu ronde avec les cheveux bleus".

Le problème que les mamans ont souvent de voir leur fille jouer à la Barbie, c’est bien souvent le problème qu’elles entretiennent, elles, avec la poupée parfaite… Car les enfants, eux, sont au courant que Barbie, ce n’est qu’un jouet et que ce n’est pas forcément ce qu’on devrait être. Barbie ne dit pas aux petites filles ce qu’elles doivent devenir…

Quand on donne des jouets à des enfants, il est difficile de savoir ce qu’ils vont en faire. Peu d’enfants qui jouent à Barbie la mettent dans sa décapotable rose pour aller au centre commercial faire du shopping. Barbie perd souvent ses cheveux : le nombre de Barbie qui finissent scalpées, c’est un passage obligé. On sait aussi que les enfants ne sont pas non plus attachés aux catégories que nous avons en tête nous, adultes. On peut jouer avec des Barbie, des ours en peluche, des Playmobil en même temps : toutes ces échelles se mélangent, tout cohabite de façon joyeuse. C’est vrai que Barbie, en étant toujours maquillée, apprêtée, coiffée, peut renvoyer à cette idée qu’il faut avoir cette même exigence pour soi dans son apparence…

Barbie, vous la fréquentez même au bureau. Vous la connaissez vraiment bien. Selon vous, parvient-elle à séduire toutes les classes sociales ? Ou bien des parents se disent que Barbie n’est pas assez intelligente pour leurs enfants ?

Chez les CSP+ [ces Catégories Socio-Professionelles, aisées culturellement et financièrement, NdlR], il y avait un temps cette idée que Barbie était un peu vulgaire. Et ils n’avaient pas forcément envie de mettre Barbie dans les mains de leurs enfants. Mais les enfants ne restent pas dans des bulles. Finalement, Barbie touche tout le monde, et aujourd’hui encore plus, quand les carrières qu’embrasse Barbie visent à briser le plafond de verre.

Je ne sais pas si Barbie a vraiment consciemment essayé de ramener cette tranche-là de la population dans sa cible de consommateurs, mais c’est quelque chose qui a existé : par idéologie, on n’avait pas forcément envie de mettre Barbie entre les mains de sa progéniture. Vers la fin du XXᵉ siècle, il y avait aussi l’idée qu’elle incarnait l’impérialisme américain, la société de consommation.

Barbie est-elle connue partout dans le monde ?

On pourrait vraiment écrire un livre sur Mattel et l’Asie par exemple. Le Japon est particulier, car il y a eu une dynamique d’occidentalisation dans l’après-guerre qui l’intègre dans la sphère occidentale. De nombreuses tentatives aussi de la part de Mattel pour entrer en Chine avec Barbie, en l’adaptant. Barbie est vraiment mondialement connue, d’ailleurs l’itinérance de l’exposition “Barbie” qui avait eu lieu hors de France était à Séoul, et elle avait été accueillie à bras ouverts. Enfin, quand Barbie est interdite quelque part, elle crée un manque : il y a beaucoup d’histoires sur le marché noir de Barbie en URSS: quand quelqu’un avait la chance d’aller à l’Ouest, il ramenait des cassettes audio, des jeans Levi’s et… des Barbie.

Et puis, il y a des pays dans lesquels Barbie est interdite, en Syrie, et les pays autour du Golfe. Il existe alors des alternatives locales, des poupées qui remplissent ce même rôle : une jeune femme bien habillée, avec des amis…

C’est un jouet pour les filles ? Ou est-ce que tout le monde joue, en fait, à la Barbie ?

Sur ça, on n’a pas trop d’études. En revanche, quand on écoute les gens parler, on se rend compte que des garçons ont joué à Barbie. Pour le catalogue de l’exposition, en 2016, j’avais rencontré l’écrivain Frédéric Beigbeder qui m’avait raconté qu’il adorait y jouer mais qu’il y jouait en cachette, dans la chambre de sa sœur. Il y a eu en 2015 une très jolie campagne de pub, sur une Barbie Moschino où l’on voyait, pour la première fois, un petit garçon jouer avec des petites filles à la Barbie.

Il suffit d’écouter les enfants pour savoir ce dont ils ont envie. Il se passe beaucoup de choses derrière les jouets que les adultes ne soupçonnent pas du tout.

On peut relever toute l’utilité d’un personnage comme Barbie dans la vie des enfants, car c’est à eux d’écrire le scénario de vie de leur héroïne… Même si on pourrait aussi dire que tous les accessoires qu’elle possède vont orienter ses aventures. Difficile peut-être pour Barbie d’être un moine bouddhiste…

L’un des jouets qui a le plus de succès, à côté de Barbie, à côté de Lego, c’est Playmobil. Parce qu’il est vraiment important d’avoir cette multiplicité d’accessoires pour les enfants qui permettent de recréer le réel. Et, en même temps, on a suffisamment de neutralité chez Playmobil. Et c’est peut-être la limite de Barbie…

Vous diriez que cette Barbie de 2023 est féministe ?

Je dis que la Barbie de 1959 et la Barbie de 2023 sont féministes. Il y a eu des moments où ce sujet s’était perdu de vue. Aujourd’hui, ce que Barbie propose aux petites filles et, ce depuis l’origine, c’est de se projeter dans leur vie de femme. Indépendamment d’un rôle de mère, ou d’épouse. C’est un féminisme sans faire du bruit. [Barbie n’est pas mariée à Ken et n’a pas d’enfant, même si elle s’occupe parfois de ceux de ses amies, NdlR]. Et ça, ça compte pour les petites filles, qui vont pouvoir débrider leur imagination. La Barbie d’aujourd’hui est plus militante, avec son projet de briser le plafond de verre, en imaginant qu’elle peut tout faire. J’ai vraiment hâte de voir le film qui va remettre une pièce dans la machine sur cette question-là.

J’ajouterai quelque chose : on se rend compte que, souvent, les critiques que l’on fait à Barbie sont des critiques que l’on fait aux femmes. Sur la façon dont elles s’habillent, sur leurs attitudes, leur maquillage, etc. Quand on dit que Barbie est “trop belle”, “trop ceci, trop cela”, c’est encore une façon de commenter l’apparence des femmes. Il faudrait juste laisser les femmes et Barbie tranquilles ! Barbie, elle a le droit, si elle a envie, de porter un pantalon pattes d’éph' rose, et d’avoir un super brushing. Allez, cet été, toutes en décapotable rose !