Sous l’égide de sa maman, Ruth Handler, accessoirement l’épouse du propriétaire de l’entreprise de jouets Mattel, Barbie fait son apparition.

En maillot de bain blanc et noir, les cheveux blonds ramassés en queue-de-cheval, les ongles vernis rouge, des mules de pin up, une paire de lunettes posé sur son regard bleu. Elle est peu vêtue. Il va falloir l’habiller si on veut faire autre chose qu’aller à la plage avec elle mais c’est un peu le but, vendre du matériel pour accompagner Barbie dans la vie.

dans la scène d'introduction de "Barbie", Margot Robbie porte la tenue de la première Barbie de 1959. ©© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

1961.

Pendant que Barbie devient hôtesse de l’air et infirmière la même année – gros boulot – , Ken pointe son nez tranquilou, sans fonction sociale particulière, si ce n’est être le faire-valoir de Miss Barbie.

Barbie, hôtesse de l'air. ©Mattel

Baptisé comme le fils de Ruth Handler, Kenneth (qui avait déjà donné le nom de sa fille Barbara, à la poupée fille) a une plastique parfaite, et des cheveux gominés. Il n’est cependant pas le mari de Barbie, éternellement son fiancé – pas sûr qu’il kiffe ce second rôle. Ce qui donne lieu à une lamentation narcissique de Ryan Gosling, alias Ken, dans le film de Greta Gerwig.

Ken, le fiancé beau gosse. Les exemplaires ci-dessous datent des années 90 et sont la propriété de la journaliste.

1967.

Barbie gagne en mobilité. Pas question de rester là comme une cruche. Mattel lance le modèle 'Twist and Turn” : sa taille tourne, elle peut donc bouger et danser. Les petites filles qui rapportent leur ancien modèle au magasin ont une réduction de 50 % sur le nouveau modèle. On le voit : Mattel ne cherche alors pas à créer l’attachement au jouet, mais encourage l’achat.

1968.

Barbie est parlante. Ce qu’elle raconte n’est pas 'fou fou'. On a retrouvé la version francophone, pour vous. “J’aime les robes élégantes” ; “Nous allons à la surprise party”. Où dînons-nous, j’ai grand faim” et “Veux-tu jouer au couturier ?”.

1971.

Barbie est une vraie hippie. Elle a un patte d’eph' à franges et un van fleuri pour aller dans les festivals.

la camionnette de festivalière de Barbie. ©©Mattel Inc. All Rights Reserved.

1977.

Un nouveau corps ; un visage souriant, Barbie est cette jeune femme sublime et healthy, qui annonce l’avènement des super models comme Cindy (Crawford), Karen (Mulder) ou Claudia (Schiffer). Cette année-là, Barbie Superstar est une icône de mode à qui tout réussit.

Barbie, en 1977, a pour profession Superstar. ©©2008 Mattel Inc. All Rights Reserved

1990.

Barbie sort de sa représentation classique de blonde aux yeux bleus. En 1990, Barbie est noire de peau, et a une coiffure afro. Barbie polynésienne, brune aux yeux bruns, c’est 1992.

Mattel propose aussi une Barbie Navajo, qui arrive après la Barbie mexicaine en 1996. Qui a dit que les States n’étaient que WASP ?

barbie style Navajo, les "native" ont le droit à leur poupée. ©Mattel

1996.

Barbie et Ken pilotent le vaisseau Star Trek, deux ans plus tard, ils se transforment en Mulder et Scully de la série X Files. C’est sans compter sur toutes ces fois où Barbie a donné la réplique à Travolta dans Grease, ou est apparue dans une version du Magicien d’Oz. Barbie est aussi parfois la doublure de Cher, mais c’est quand elle ne défile pas pour les maisons Dior ou Chanel.

Dans l'expo consacrée à Barbie, en 2016, au musée des Arts Décos à Paris, Barbie est souvent mannequin pour les plus grandes maisons de mode. ©Johanna de Tessieres

2009.

Barbie a 50 ans, et elle est reconnue par toutes et tous. Tandis que le designer américain Jonathan Adler copie son mobilier à taille humaine et en habille une suite à Las Vegas, Barbie est plusieurs fois “invitée” de la série Mad Men. Enfin, c’est quand elle a le temps, entre deux candidatures à la Présidentielle… “First all female ticket” !

VP ou même présidente. Après tout, elle a des choses, et question représentation, elle est désormais no limit. ©Mattel

2023.

64 ans, presque la retraite ? Pas du tout, Barbie crève l’écran, incarnée par Margot Robbie. et elle a encore des choses à faire. Elle se met à interroger le sens de la vie.