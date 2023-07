La Villa Malaparte à Capri : un autoportrait

Une maison comme moi

Cette maison, qui ne s'inspire d'aucune architecture connue, ni antique, ni moderniste, affiche brutalement une nudité rude et lisse. Malaparte la disait "une maison comme moi (une casa come me), triste, dure et sévère". Il en fit le refuge intermittent d'un homme qui, né en 1898, traversa les orages de son temps à la fois en moraliste et en dandy, de son engagement à 16 ans dans la Grande Guerre à sa mort d'une maladie des poumons en 1957, en passant par son adhésion au fascisme en 1921 et son retrait en 1931, ses emprisonnements suite à des ouvrages qui déplurent à Mussolini, son envoi comme correspondant de guerre du Corriere della Sera sur le front de l'Est (Ukraine, Ghetto de Varsovie, Finlande, siège de Stalingrad), ses grands livres Kaputt (1944) et La Peau (1949), enfin sa fascination pour Mao qui le reçut à Pékin.

Austère et mélancolique

Grand reporter aux Échos, Pierre de Gasquet questionne aujourd'hui la vie et l'œuvre de Malaparte à travers son refuge de Capri, qu'il qualifie de "véritable autoportrait de pierre", - austère et mélancolique comme lui. Ce n'est dès lors pas le moindre paradoxe de cette demeure qu'elle soit plus connue des touristes dont les masses submergent et défigurent l'île chaque été, par la scène centrale du film Le Mépris que Jean-Luc Godard tourna sur sa terrasse en 1963 d'après le roman du même nom d'Alberto Moravia : celle de la dispute entre une Brigitte Bardot rayonnante de jeunesse et de nudité et le quadragénaire Michel Piccoli enjambant en courant les 32 marches de la villa. Or, écrit de Gasquet, "le plus troublant dans ce tournage est la présence de la villa elle-même, personnage à part entière du film".

Ce n'est pas un moindre paradoxe que Malaparte ait choisi de se construire une retraite dans une île qui fut longtemps le refuge de personnages en difficulté dans leur pays d'origine. Ce fut, en particulier, le cas de Maxime Gorki (1868-1936), le romancier des Bas- Fonds, qui y fuit la police tsariste de 1907 à 1912, et y accueillit Lénine pendant son séjour.

Le paradis des "irréguliers"

Ce fut plus encore le cas d'un grand nombre d'homosexuels de Londres, de Paris, de Berlin, qui y cherchèrent un discret exil. Parmi eux, citons notamment le baron Adelsward-Fersen, créateur de la première revue homosexuelle française, Akademos, qui se suicidera en 1923 et dont Roger Peyrefitte a raconté la vie dans L'Exilé de Capri.

Au lendemain de la Deuxième Guerre, raconte Pierre de Gasquet, Capri devint "le paradis des irréguliers", parmi lesquels les Américains Gore Vidal, Tennessee Williams et Truman Capote, sans oublier des femmes comme Francesca Lloyd, richissime héritière australienne en couple avec la très belle baronne vénitienne Mimi Franchetti, "grandes figures de proue de la Lesbos européenne". Malaparte, qui n'aimait pas trop les gays, se tenait farouchement à l'écart de cette brillante et extravagante société.

EXTRAIT

"J'aimerais que cette maison ressemble à ce chien triste aux yeux graves, Febo, avec son long et pâle visage de femme, au regard chaud et amoureux."