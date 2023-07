Chez Netflix, on recycle bien les héros

Cette franchise avec Chris Hemsworth est emblématique de l’offre Netflix. La plateforme n’est pas adossée à un studio historique ou un grand groupe média, aux contraires de ses concurrentes Max ou Disney +. Amazon a racheté MGM. Faute d’un fond de séries et de films, Netflix doit bâtir le sien.

Une nouvelle hausse des abonnés

La plateforme cherche à développer ses propres franchises. Côté séries, Stranger Things en est l'exemple par excellence. Mercredi est devenu fin 2022 la série la plus regardée (Stranger Things comptabilise plus d'heures vues, mais en EVC, la série produite par Tim Burton la devance largement).

Netflix semble en permanence à la croisée des chemins, contrebalançant une érosion par une croissance. L’an dernier, on constatait une chute des abonnés. Elle a provoqué un recul de l’action Netflix en bourse. Un an plus tard, elle a doublé.

Netflix oblige depuis mai ses utilisateurs à payer pour ajouter des profils à leur compte, au lieu de partager leurs identifiants. La mesure a permis à Netflix de booster ses revenus et d'augmenter ses souscriptions. Ted Sarandos, co-PDG de Netflix vient d'annoncer plus de 238 millions d'abonnés, dont 5,89 millions ajoutés au deuxième trimestre 2023. Bémol : il y a six mois, Sarandos prétendait que 100 millions de personnes regardaient Netflix sans payer... Moins de 6% ont pris un abonnement.

Impact inattendu de la grève

La double grève des scénaristes (depuis le 2 mai) et des acteurs (13 juillet) offre à Netflix des économies inattendues. Ted Sarandos prévoit une augmentation de cash-flow à plus de 5 milliards de dollars pour l'ensemble de 2023. Wall Street aime.

Mais le temps de la croissance folle est terminé. Ces deux dernières années, Netflix a maintenu l'illusion d'une croissance "en triturant les chiffres de sa base de clientèle existante" selon David Poland, observateur avisé de Hollywood.

La plateforme affronte une érosion de ses parts de marché pour la demande de contenus originaux. "La croissance de la demande pour les séries télévisées originales non Netflix a augmenté environ quatre fois plus vite que celle des contenus originaux Netflix", relève le bureau d'études Parrot Analytics.

Les contenus Apple TV + font l’objet d’un intérêt croissant tandis que Max (HBO sous bannière Warner Bros. Discovery) et Disney + assainissent leur situation financière et revoient leur offre.

Le refuge des stars déchues

Dans sa quête de contenus, Netflix est le refuge des stars à l’aura déclinante. Le prototype en a été Adam Slander. Un temps vache à lait des comédies produites par le studio Sony, le comique a été mis KO par Spider-Man et Cie.

"Alors que les super-héros prennent de l'ampleur, les stars de cinéma encaissent", écrit Ben Fritz dans son livre The Big Picture : The Fight for the Future of Movies (Harper&Collins, 2019). "En observant de près [le destin d'Adam Sandler], on se rend compte du pouvoir qu'avaient les stars et de la façon dont elles l'ont perdu et pourquoi [elles] tournent aujourd'hui des films pour le nouvel acteur du pouvoir à Hollywood : Netflix."

Depuis, Netflix a déroulé le tapis rouge à l'ex-Bond Daniel Craig (la franchise À Couteaux tirés/Murder Mystery), à l'ex-Thor Chris Hemsworth (Tyler Rake), à l'ex-Captain America Chris Evans qui a rejoint l'ex-nouveau Steve McQueen Ryan Gosling dans The Gray Man.

L'ex-Wonder Woman Gale Gadot a rejoint l'écurie (on la verra en août dans Agent Stone). Les seniors Schwarzy et Sylvester Stallone ont signé des contrats juteux. Et Jennifer Lopez a porté le plus grand succès Netflix de l'année, le thriller The Mother. Netflix ressemble à la Major League, le championnat américain où les stars du foot terminent leur carrière.

La stratégie de la plateforme, depuis cette année, est d'offrir un film majeur par mois avec une tête d'affiche. Selon la newsletter indépendante Netflix&Chiffres , les résultats sont payants. Et tant pis si aucun de ces films ne laissera de trace pérenne : seul compte le flux.

Somme toute, le modèle du direct-to-streaming de Netflix n'est qu'un retour à ses origines de service de location vidéo. C'est celui du vieux direct-to-video. À Hollywood, rien ne se crée, rien ne se perd.