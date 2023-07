Pierre Loti redécouvert comme témoin d’un monde qui allait finir

Sous le nom de Pierre Loti, il mena une vie d’écrivain consacrée par son élection à l’Académie française en 1891 ; d’explorateur (à 22 ans, il publia un article sur l’île de Pâques, illustré de ses dessins) ; d’ethnographe passionné par le monde de l’Islam, l’Inde, la Chine, le Japon ; de Parisien ami de Sarah Bernhardt, la comtesse de Noailles, Alphonse Daudet, Edmond Rostand, invité aux premières de théâtre ; d’amoureux multiple ("Aziyadé" à Constantinople, "Madame Chrysanthème" au Japon, des prostituées dans les ports, "Crucita" au pays basque, qui lui donna trois fils, non reconnus en raison de son mariage (de raison) avec Blanche Franc de Ferrière, la mère de son fils Samuel). À sa mort en 1923, la République lui fit des obsèques nationales.

De la gloire à l’oubli

Alors qu'en 1911, 1912 et 1913, l'Académie française proposa Pierre Loti au prix Nobel de Littérature, "parce que sa gloire est universelle", cette gloire déclina après sa mort sous l'effet de nouvelles sensibilités littéraires (surréalisme, Céline, Malraux) et de nouveaux regards sur les peuples exotiques. Des esprits perspicaces n'en pensaient pas moins. François Mauriac : "Loti ne s'interrompt pas pendant 40 ans de hurler à la mort". Ou Julien Green, qui voit "derrière ses livres le vide qu'il y a dans le ciel, mais c'est par là qu'il est unique. Il s'est mêlé aux éléments. C'est l'air, c'est la pluie, c'est la terre qui parlent".

Editions et rééditions

L'auteur du Livre de la pitié et de la mort (1891) conserva, en outre, des esprits libres sachant reconnaître son originalité, ses curiosités, la palette de son écriture, son mal-être dans la vie. Au premier rang de ceux-ci, Alain Quella-Villéger, alors professeur d'histoire à Poitiers, publia en 1986 un Pierre Loti l'incompris (Presses de la Renaissance) qui montrait combien il fut "un témoin passionné et souvent révolté de son temps". Et d'un monde qui allait finir.

Depuis lors, Alain Quella-Villéger n'a cessé de prospecter l'œuvre de Loti à travers des rééditions et des études (dont un Pierre Loti photographe). Aujourd'hui, en collaboration avec Bruno Vercier, il a réuni 368 de ses lettres sous le titre Mon mal j'enchante, une formule qui date des poètes de la Renaissance, que cite Don Quichotte et dont Loti avait fait sa devise.

De son côté, la collection de poche Le Petit Vermillon republie des pages de son Journal intime de 1878 à 1911, sous le titre Cette éternelle nostalgie, et de la guerre 1914- 18 sous le titre Soldats bleus. Le lecteur y découvre Loti dans l'entremêlement de ses vies d'écrivain et de main, d'homme du mode à Paris, d'homme des mondes en Turquie ou à Pékin (lors de la révolte des Boxers en 1901), à Angkor ou à Jérusalem - observateur avide et paysagiste exceptionnel.

Attention aux humbles

Son Journal révèle, par ailleurs, un trait inattendu de sa personnalité : son attention et ses attachements aux matelots des navires qu’il commandait, souvent Bretons comme lui, et dont il fit de certains tantôt un compagnon de voyage, tantôt un parrain de son fils Samuel, ou des domestiques pour tenir sa maison-musée de Rochefort.

Cette amitié avec des gens qu'on disait alors "du peuple", et dans laquelle certains ont voulu voir une homosexualité refoulée, n'est sans doute pas étrangère à sa dénonciation des atrocités qui accompagnèrent la conquête de l'Indochine en 1883, dans un article du Figaro qui provoqua un scandale politique et entraîna son rappel en France.

De même, lors de la guerre de 1914-1918, ayant obtenu son rappel comme officier en dépit de ses 64 ans, il décrivit souvent les dures conditions des soldats plongés dans la misère des tranchées et l’enfer des obus. Un article, en particulier, publié en 1915, raconte sa visite à un chai pour les tonneaux de champagne transformé en infirmerie où haletaient jusqu’à en mourir des soldats gazés.

Entre pulsions de vie et de mort

Au total, Pierre Loti a su tirer une œuvre multiple de ses voyages, de ses admirations, de ses curiosités, de ses contradictions comme… de son inaltérable mélancolie alternant, écrivent ses éditeurs, avec ses exultations "à chaque nouvel amour, à chaque nouveau matin de printemps et de lumière."

--> Mon mal j'enchante | Lettres | Pierre Loti | La Table ronde, 592 pp., 30 €

--> Cette éternelle nostalgie | Pages de journal | Pierre Loti | Le Petit Vermillon, 816 pp., 12€

--> Soldats bleus | Journal 1914-18 | Pierre Loti | Le Petit Vermillon, 432 pp., 10,50 €