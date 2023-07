Grégoire Maret : "On revisite le répertoire de Toots de manière totalement différente, on fait ce qu’on pense qui lui plairait"

Malgré la popularité planétaire de feu Toots Thielemans – ou à cause d’elle –, l’harmonica ne fait guère d’émules en jazz, restant un instrument considéré comme marginal. Pour s’y lancer, il faut donc un gros, un énorme coup de cœur. Le jeune Grégoire Maret le ressent lors d’un concert du bluesman Luther Allison donné non loin de son village, Chancy, près de Genève : “Un harmoniciste est venu, j’ai été complètement fasciné et, une semaine plus tard, je commençais à jouer de l’instrument. J’avais trouvé ma voie”.

La musique, il s’y est toujours intéressé. Médecin, son père jouait du banjo dans un groupe de jazz traditionnel et son frère, musicien, joue du vibraphone. “Moi, jeune, je chantais beaucoup, par passion pour la musique”, dit-il. “J’ai joué un peu de guitare et de batterie, mais je n’aimais pas les cours. L’harmonica est le premier instrument que j’ai appris tout seul, comme un grand ! J’avais fait du solfège, mais j’avais tout oublié, ou presque !”.

Après le collège, Grégoire Maret est intéressé par les mathématiques ou la médecine, comme papa. “La musique, je ne pensais pas en vivre. J’étais inspiré par des musiciens vivant en Suisse, à Genève, des locaux peu connus mais qui jouent très bien. La plupart enseignent la semaine pour gagner leur vie, et donnent des concerts le week-end”.

Amérique, nous voici !

Limité par un instrument aussi peu fréquenté, Grégoire Maret devait partir aux États-Unis s’il voulait continuer à travailler la musique après le collège, ce qu’il fit à 20 ans. Là-bas, aux Uhessas, il se trouve quelques mentors d’envergure, comme Reggie Workman, bassiste de John Coltrane et de Miles Davis, Charles Tolliver le trompettiste ou encore le saxophoniste alto Arnie Lawrence.

”À cette époque, Reggie Workman a monté un big band pour reprendre l’œuvre de Coltrane. À 20 ans, j’ai pu tourner avec lui, c’était extraordinaire ! Dans le bus de la tournée, la camaraderie entre les jeunes et les anciens était juste magique. Un rêve, quoi !”.

Là-bas, aux Uhessas, il se trouve quelques mentors d’envergure, comme Reggie Workman, bassiste de John Coltrane et de Miles Davis, Charles Tolliver le trompettiste ou encore le saxophoniste alto Arnie Lawrence.

Pourtant, malgré la passion pour la musique, les choses ne démarrent pas tout de suite au niveau professionnel : “Je me suis donné un peu de temps pour voir si je pouvais vivre de la musique. J’ai fréquenté la scène musiques du monde, l’afrobeat avec des musiciens de Fela Kuti. À New York, on rencontre tous les musiciens qui ont fait toutes ces musiques extraordinaires. L’atmosphère est propice aux rencontres, les gens sont moins distants et, pour apprendre, il n’y a rien de mieux”.

Au contact des plus grands

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Les engagements se succèdent, avec des pointures comme Tito Puente, percussionniste compositeur d’“Oye cómo va”, et Max Roach batteur – “le jazz latin, un autre moment magique”-, le chanteur Jimmy Scott, les pianistes Jacky Terrasson et Herbie Hancock, le guitariste Pat Metheny, dont Grégoire Maret intègre les formations respectives.

Tout enrichissantes que soient ces rencontres, celle avec le saxophoniste Steve Coleman marque un tournant. Initiateur du mouvement M’Base au début des années 1980, Coleman a entraîné à sa suite toute une série de jeunes musiciennes et musiciens, au sein d’un collectif fondé que des principes : des rythmes funky, des sauts d’intervalles inhabituels dans les solos et un sens très élastique de la mélodique. On y retrouvait Cassandra Wilson (chant), Terri Lyne Carrington (batterie), Andy Milne (piano), avec lesquels Grégoire Maret a joué.

Catalyseur de cette mouvance free-funk, “Steve Coleman a influencé toute la jeune génération”, relève l’harmoniciste, “il est une influence importante pour moi, en ce sens où il m’a montré une autre voie sur l’harmonica que celle de Toots Thielemans”. Différente de celle de Stevie Wonder également.

Toots, bien sûr !

Nous y voilà. Leur première rencontre eut lieu quand Grégoire Maret avait 17 ans, alors que Toots donnait un concert avec un big band en la cathédrale de Lausanne : “Il m’a demandé de jouer quelque chose, j’ai fait deux ou trois notes d’un blues, tellement j’étais impressionné, alors il m’a proposé de marcher un peu avec lui. Il m’a dit : ‘si tu aimes ce que je fais, alors il faut le prendre comme un exemple pour pouvoir t’en détacher et suivre ta voie’. Steve Coleman m’a aidé à trouver cette voie personnelle, même si Toots restera toujours une influence”.

Jusqu’à la disparition de Toots, le 22 août 2016, il y aura bientôt sept ans, les deux hommes seront en contact. “En 2003, j’ai été lui apporter un disque au Blue Note, 'Y’all Just Don’t Know' de Dapp Theory, avec Andy Milne, proche de l’esthétique de Steve Coleman. Il trouvait la démarche intéressante, c’est ce qui nous a rapprochés”. Toots est invité sur le premier album solo de Grégoire Maret, en 2012. Un projet de duo, avec le pianiste Kenny Werner, qui a longtemps accompagné Toots, est en cours : “On revisite le répertoire de Toots de manière totalement différente, on fait ce qu’on pense qui lui plairait”.

À l’américaine, Grégoire Maret est un jazzman tout terrain : “Je suis toujours attiré par la musique”, dit-il, “peu importe le style, pourvu qu’il y ait une belle mélodie et une émotion qui me touche”. Ainsi a-t-il enregistré en studio avec Sting et jammé avec Prince : “Prince adorait le jazz et, avec Cassandra Wilson, on a fait plusieurs fois la première partie de ses concerts. Lui se joignait à nous, ou il nous invitait à la jam avec Maceo Parker, Sheila E et lui-même à la guitare !”.

Avec Prince, Elton John, Stevie Wonder

Grégoire Maret a également remplacé Toots pour un concert qu’il ne pouvait assurer au San Francisco Jazz Festival. Il s’est retrouvé à la tête du groupe de Toots, avec Kenny Werner, Oscar Castro-Neves, Airto Moreira… “Toots a toujours été extrêmement généreux avec moi”. Un jour, sur les conseils de l’harmoniciste belge, le Genevois a remplacé Stevie Wonder lors d’un concert d’Elton John : “Stevie est extraordinaire à l’harmonica, l’un des meilleurs. J’ai aussi pu jammer avec lui. Bob Dylan, Mick Jagger, Neil Young sont loin derrière : ils jouent de l’harmonica parce que c’est un son qui va bien avec leur musique, c’est tout”.

Sa remarquable polyvalence, Grégoire Maret va encore la montrer sur scène ce week-end : au Dinant Jazz dont il est le parrain, il joue cinq fois, dont trois à la tête de formations différentes. L’harmoniciste sera d’abord présent sur scène lors de la messe gospel, le dimanche à 10h20, puis, l’après-midi, en invité du Dinant Jazz Orchestra dirigé par le guitariste Maxime Blésin.

R&B, latino, western spaghetti

Le vendredi 28, il mène un quartette tendance R&B réunissant le chanteur Frank McComb, le bassiste Richard Bona et le batteur Gregory Hutchinson, avec le pianiste Jason Rebello en invité. Le lendemain, place au projet Harp vs Harp, soit un dialogue du joueur de “mouth harp” avec le harpiste colombien Edmar Castaneda en compagnie du pianiste américain Christian Sands. Le dimanche soir, avec Romain Collin au piano et aux claviers, Robert Kubiszyn à la basse et John Davis à la batterie, un nouveau quartette reprend des thèmes d’Ennio Morricone, avec la chanteuse Lizz Wright en invitée.

Ce dernier projet tient particulièrement à cœur à Grégoire Maret : “On a tous grandi avec des films qui nous ont émus et ont changé notre vie. Les westerns d’Ennio Morricone, comme “Le Professionnel” avec Belmondo, ont bercé mon enfance. J’ai adoré “Il était une fois dans l’Ouest”, pas seulement pour l’homme à l’harmonica…”. Pour préparer ce projet, Grégoire Maret a tout lu, tout regardé, en ce qui concerne “le maître”. “Il composait la musique avant le film, dont certaines scènes étaient tournées avec sa musique en arrière-plan, c’est ce qui donne tant d’émotion à l’expression des actrices et acteurs”. L’album est attendu fin de l’année.

--> Dinant Jazz Festival, du 28 au 30 juillet à l’abbaye de Leffe.

À ne pas manquer

Stéphane Mercier & Quantum Stereo

Stéphane Mercier (saxophone), Nicolas Thys (basse) et Darren Beckett (batterie) se connaissent depuis des lustres, s’étant rencontrés dans les années nonante à New York. Arrivé plus tard via Darren Becket, Jason Rebello est le pianiste qui a remplacé le regretté Kenny Kirkland dans le groupe de Sting. Son arrivée renforce encore la dimension transatlantique de ce superbe quartette.

Fabrice Alleman Quartet Spirit one : Clarity

L’un des plus fins musiciens sur les inventions d’Adolphe Sax et autres, Fabrice Alleman s’entoure de pointures comme Nicola Andrioli au piano, Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse et Mimi Verderame à la batterie, dans ce très beau projet aux enjeux multiples.

Kenny Barron Trio

Entouré de vieux complices comme Kiyoshi Kitagawa à la basse et Jonathan Blake à la batterie, Kenny Barron, 80 ans, est l’une des grandes têtes d’affiches de cette 21e édition du Dinant Jazz. Avec les regrettés Tommy Flanangan et Hank Jones, il représente cette génération de musiciens qui a su concilier swing et modernité.

Chris Potter Trio

Avec James Francies (piano) et Eric Harland (batterie), le saxophoniste Chris Potter est l’autre tête d’affiche américaine à Dinant le week-end prochain. Brillant et lyrique dans tous les domaines, du post-bop à la fusion en passant par la musique modale.