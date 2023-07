La Facel Vega 3B, 253 chevaux, gît, désossée contre un arbre, l’aiguille du compteur bloquée sur 146Km/h : à la place du mort, Albert Camus

Le 4 janvier 1960. Dans le début de l’après-midi. Après un déjeuner à Sens, à l’hôtel de Paris et de la Poste d’un boudin-pomme reinette. Le 4 janvier 1960, dans le décor de la Bourgogne détrempée par la pluie qui n’a cessé de tomber les jours d’avant, et rendu les routes “grasses”. Le 4 janvier 1960, vers 14h, sur la Nationale 5 en direction des Paris, aux abords du village de Villeblevin, le paysage est redevenu inerte, la Facel Vega 3B – 253 chevaux sous le capot, la voiture la plus rapide d’alors – gît, désossée contre un arbre, le long d’une route à platanes. Le chauffeur, Michel Gallimard, roulait à vive allure, à en croire l’aiguille du compteur bloquée sur 146Km/h. Sa montre indique 13h55, heure du choc. Il est contusionné au crâne, transporté d’urgence à l’hôpital de Montereau.