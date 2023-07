Mort à Venise, Richard Wagner avait une dernière volonté: malgré les efforts de sa famille, celle-ci n'a pu être respectée que durant 30 ans

La Venise du XIXe siècle n’a plus la renommée internationale qu’elle avait sous le gouvernement des Doges, et l’époque est révolue où les plus grands compositeurs italiens – de Monteverdi et Cavalli à Verdi, en passant par Rossini – y créaient leurs opéras. Mais le tourisme de masse est bien loin d’avoir été inventé, et la ville peut faire figure de belle endormie. Plus belle sans doute que Bayreuth, cette très modeste bourgade de l’est de la Bavière où le très volontariste compositeur avait, douze ans plus tôt, jeté les bases de ce qui deviendrait, après sa mort, un empire musical.

Treize opéras seulement

Loin des 25 opéras laissés par son contemporain Giuseppe Verdi – tous deux sont nés en 1813 –, Richard Wagner n’en a achevé que 13. Certes, souvent longs – on peut dépasser les quatre heures – et entièrement de sa main, livret et partition. Mais c’est finalement une productivité limitée à l’échelle des autres grands noms de la musique, d’autant qu’il a renié les trois premiers. Toute sa réputation repose sur dix opéras : Le Vaisseau fantôme, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan et Isolde, Les Maîtres-chanteurs de Nuremberg, les quatre épisodes de la Tétralogie (L’Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux) ainsi que Parsifal.

Point central de la postérité : Wagner a à ce point conçu ses opéras comme des œuvres d’art totales qu’il a même voulu bâtir le théâtre dans lequel ils devraient être représentés. Un projet de folie, rendu possible grâce au roi Louis II de Bavière, et qui, au départ, n’aurait dû être que provisoire. Mais le Festspielhaus est toujours là, lieu mythique par sa situation (au sommet d’une colline), son architecture, sa beauté et son histoire. Chaque été, on y joue les fameux dix opéras. De quoi en faire La Mecque des amateurs de Wagner, même si le festival a perdu son statut de référence.

À lire aussi

Le mythe familial

Le mythe tient aussi à sa dimension familiale : à la mort de Wagner, c’est sa veuve Cosima qui lui succède. Elle cédera les rênes à leur fils Siegfried, qui lui-même transmettra le flambeau à son épouse Winifred. Bien trop proche d'Hitler, elle sera écartée après la guerre, et la direction du festival reviendra à leurs deux fils, Wieland et Wolfgang. Le premier, plus talentueux, mourra assez vite, mais le second gardera le pouvoir jusque 2008, avant de le céder à deux de ses filles : Eva, qui a dû rapidement se retirer, et Katharina, l’arrière-petite-fille aujourd’hui détestée pour sa propension à choisir des metteurs en scène provocateurs qui trahissent le message initial sans apporter grand-chose à la place.

À la mort de Wagner, son corps fut rapatrié en train de Venise jusqu’à Bayreuth. Les habitants étaient massés pour saluer le cercueil, tiré sur un affût de canon de la gare jusqu’à la maison qu’il avait fait construire. Il avait obtenu l’autorisation d’être enterré dans son jardin, et c’est toujours là qu’il repose aujourd’hui, le culte se perpétuant entre cette Villa Wahnfried et le Festspielhaus.

La perpétuation de la légende

Wagner avait voulu que Parsifal, son dernier opéra, ne soit joué nulle part ailleurs qu’à Bayreuth. Cette interdiction fut respectée jusqu’à la fin de l’année 1913, le droit d‘auteur n'étant alors protégé que trente ans après la mort du créateur. Cosima et le clan Wagner tentèrent d’obtenir une modification de la législation pour prolonger cette protection (aujourd’hui, elle est de 70 ans), mais en vain. Du coup, dès le 1er janvier 1914 et parfois même aux premières heures de la journée, une série de théâtres dans le monde mirent Parsifal à l’affiche. Contre la volonté formelle du compositeur, mais en garantissant évidemment la perpétuation et la dissémination internationale de sa légende.