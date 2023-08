"Je lui ai mis des claques, et pas des petites…” : il y a 20 ans, le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat

La disparition violente de l’actrice oblige la presse à se poser la question du crime dit “passionnel”. Un fait divers qui lève le voile sur un phénomène qui désormais porte un nom, le féminicide, “ce crime de propriétaire”. Christelle Taraud est historienne, elle a dirigé Féminicide, une histoire mondiale, en collaboration avec de plusieurs universitaires sur tous les continents. Elle éclaire ce féminicide célèbre et les autres.

Qu’avez-vous comme souvenir du fait divers d’il y a 20 ans, le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat ?

L’affaire Trintignant a été un électrochoc et une prise de conscience. Quelques mois auparavant, il y avait eu l’affaire Sohane Benziane. (Pour rappel, un homme décide qu’il a le pouvoir sur un quartier, une jeune femme, Sohane, refuse de se plier à ses injonctions, il la brûle vive dans une cave). Ce que révèlent ces deux affaires ? On ne sait pas immédiatement ce qui se passe, il existe un filtre médiatique entre nous et ces affaires.

guillement Marie Trintignant ou Sohane Benziane, ça ne change rien, il y a une spécificité des violences faites aux femmes, même si celles-ci sont constamment banalisées".

Dans le cas Benziane, des manifestations ont lieu, les femmes ont fait le constat de violences polymorphes qui sont le fait, essentiellement, des hommes de leur communauté. À l’autre bout de la chaîne socio-ehtnique, il y a Marie Trintignant, qui appartient à l’une des plus grandes familles du cinéma français. Le résultat n’est pas différent. On sait désormais ce qui s’est passé à Vilnius. Même si cela m’a sauté au visage à l’époque, il m’a fallu un long travail intellectuel pour arriver à la notion de 'continuum féminicidaire' (Environnement et contextes qui amènent à l’ensemble des actes de féminicides et de violence que subissent les femmes, NdlR).

Les médias ont joué un rôle important dans l’histoire Trintignant/Cantat. On cherchait à expliquer l’amour fou, le coup de sang… Le crime passionnel n’était pas le résultat d’un type aviné qui cabosse sa femme dans un lieu sordide : le féminicide est partout.

Et le monde artistique n’est pas exempt de cela. Ni le monde académique. Le système d’écrasement des femmes est ancien et traverse toutes les classes sociales, toutes les couleurs de peaux, toutes les confessions religieuses, et classes d’âge. Donc Bertrand Cantat, mais aussi le philosophe Althusser, qui étrangle sa femme le jour où elle lui dit qu’elle le quitte ou Picasso qui a été un vampire misogyne avec ses femmes… Comment dissocier l’artiste de l’homme, demandez-vous ? On ne peut pas. On est en train de relire ces faits à la faveur d’une nouvelle analyse, et on sent la demande puissante de la société. On prend conscience de la gravité des faits.

Les dénonciations de ces violences émaillent notre territoire urbain depuis quelques mois. Ici à Paris, ou à Bruxelles. ©AFP

Dans un article extrait de votre ouvrage intitulé Avant l’histoire, la paléontologue Claudine Cohen redonne leur place aux femmes dans ses sociétés préhistoriques. Elle questionne : “la permanence des féminicides a-t-elle à voir avec la persistance des fonctionnements qui les favorisent ?” Je vous retourne la question : dans ces époques anciennes, le féminicide est-il inscrit dans le système ?

Je crois sincèrement, à l’appui de nombreux travaux de paléontologues comme Claudine Cohen, ou Rita Laura Segato que la violence contre les femmes est la structure élémentaire de la violence. Je ne parle pas de la violence conjoncturelle, comme la violence de la guerre, mais de la structure hiérarchique qui s’est mise en place avant même que nous fassions société, puisqu’à ces époques, “nous faisons l’espèce”. L’histoire et l’anthropologie ont prouvé que les groupes humains d’alors pratiquent la razzia, le plus souvent pour capturer des femmes et des enfants, en particulier des petites filles. Il y a donc des spécificités genrées dès le début qui perdurent en se transformant…

Il arrive qu’on explique la suprématie des hommes sur les femmes, en lien avec leur force physique, leur plus grande taille… Je vous cite : “Si la stature humaine devient généralement moins robuste au Néolithique, l’accentuation du dimorphisme sexuel constatée chez les femmes dans certaines populations néolithiques pourrait bien résulter de la sélection sexuelle par les hommes de femmes qui leur sont inférieures en taille et en carrure et d’une pression sélective résultant de l’accès inégal à des ressources alimentaires”. La fin d’un argumentaire sur la prétendue domination naturelle ?

La nature ne peut absolument pas justifier la suprématie d’un groupe sur un autre. C’est une construction complète. Le dimorphisme sexuel, la naturalité de la différence des sexes sont le socle de ce système d’écrasement qui consiste à dire que si les femmes doivent être soumises, c’est parce qu’elles sont plus faibles, en particulier physiquement. À la fragilité physique, est associée la fragilité intellectuelle. Tout ceci est une construction idéologique, et il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître.

Lorsque l’on retrouve chez Néandertal ou chez Sapiens, des squelettes d’hommes ou de femmes, si on n’a pas le bassin, mais si on trouve ces restes dans une tombe majestueuse, avec des armes, des bijoux, on dit que c’est un homme puisque ça ne peut être une femme. L’ADN permet désormais de clarifier les choses et il indique que le corps du guerrier est en fait le corps d’une guerrière. Pourquoi on se trompe ? Parce que robustesse des restes ; os puissants… Et ces restes humains qui sont associés à des registres de pouvoir ne peuvent pas être féminins ! On a écrit toute la Préhistoire à charge.

Ce n’est pas une histoire de nature au départ, c’est une histoire de ressources possibles ?

Avez-vous remarqué que le dimorphisme sexuel est en train de se combler chez les jeunes générations ? Parce que les hommes et les femmes mangent la même chose, font du sport… L’alimentation est un point important : je me souviens encore dans ma famille – et ce n’était pas au Paléolithique –, mes tantes et ma grand-mère dire à table : “les plus grosses portions pour les hommes”. Ce que Marguerite Duras raconte dans Un Barrage contre le Pacifique : ils n’avaient rien à manger mais le peu, la mère le donnait au frère aîné. Ces choses se perpétuent avec un impact sur les femmes.

Dans votre ouvrage, l’historienne Silvia Federici a cette phrase : “La violence faite aux femmes survient uniquement lorsqu’elle est tacitement cautionnée”. Elle ne devrait donc pas être considérée comme surprenante…

Elle est plus que “tacitement cautionnée”. Dans plusieurs endroits du monde aujourd’hui, des associations féministes attaquent les États pour non-assistance à personne en danger, parce que c’est exactement ça qui se passe. En même temps, on ne peut pas attendre autre chose de nos États parce qu’ils ont été dès l’origine des États patriarcaux, avec des institutions patriarcales. Les politiques ont très souvent euphémisé et banalisé les violences faites aux femmes (mariages forcés, punitions à l’avortement, interdiction de droit de vote, contrôle des corps, contrôle vestimentaire, NdlR). Tout cela ne peut se produire que quand il n’y a pas une réponse forte de la part des institutions elles-mêmes.

On me demande souvent : comment sortir de ces millénaires d’oppression ? La seule chose à faire, c’est tourner le dos à la violence. Et si on n’en sort pas, on éteindra l’incendie avec un verre d’eau, la violence prend des visages extrêmement différents. Mais depuis l’invention et l’invention première du concept “féminicide” à Bruxelles en 1976 jusqu’à la loi que la Belgique a voté le 29 juin dernier, [qui stipule la lutte contre les féminicides et homicides fondés sur le genre], quel chemin parcouru !

Sur les féminicides, on prend les femmes au sérieux, mais pour tout le reste ? Ce n’est pas parce qu’on prend au sérieux les crimes, qu’on résout l’inégalité, tant qu’elle a lieu, c’est qu’elle est cautionnée.

En tant que chercheuse sur ces questions, on vous interroge sur vos motivations. Pourquoi travailler là-dessus ?” “N’en faites-vous pas trop ?” La violence faite aux femmes est en effet souvent présentée comme exceptionnelle, comme d’occasionnels orages violents.

Il faut savoir qu’aucun féminicide n’est spontané. Dans 99 % des cas, les violences sont inscrites dans les biographies : partenaires intimes, violences intrafamiliales, violences professionnelles. Ce n’est pas du tout un acte spontané, pas du tout “un crime passionnel”. La passion n’a rien à voir là-dedans. Il faut le dire avec force, car sinon ça accrédite l’idée que c’était un coup de folie, que c’est n’est systémique…

Vous évoquez un fait divers d’une ampleur phénoménale : la disparition de milliers de femmes entre 1980 et 2000 à Ciudad Juárez, à la frontière Etats-Unis/Mexique. Vous citez le journaliste mexicain Victor Quintana qui a écrit dans les colonnes de son quotidien : “Ciudad Juárez est connu comme la région qui a rendu le féminicide visible au monde”. Que s’y est-il passé ?

Il s’est passé là un événement qu’on a pensé 'exceptionnel', tant il a sidéré la société mexicaine. Au début des années 90, on compte sur l’ensemble de la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de disparitions de femmes. Face à ces disparitions et face à l’inertie du gouvernement mexicain, on a dû se rendre compte que l’État était au courant. [On comptabilise 4 000 meurtres de femmes entre 1993 et 2003. Après un pic de plus de 3 000 meurtres en 2010, le taux d’homicide a diminué à la suite du déploiement de l’armée dans la région, NdlR]. Et évidemment l’État collabore, directement ou indirectement, et notamment au travers de l’action ou de l’inaction. On a su que des policiers participaient à travers des collusions avec des cartels de la drogue.

Dans cette affaire, on a beaucoup entendu “le victime blaming”, comme dans l’affaire Trintignant d’ailleurs. “Marie Trintignant est folle”, “Marie Trintignant est droguée”…. Mais, même si elle était tout ça, est-ce que ça nécessite qu’elle meure dans les conditions dans lesquelles elle est morte ? De la même manière à Ciudad Juárez, quand les familles de victimes commencent à investiguer pour savoir où sont leurs filles, leurs mères, on leur répond : “qui sont ces femmes qui se promènent la nuit dans des quartiers dangereux ? Probablement des prostituées occasionnelles… Qu’est-ce qu’elles ont comme choix, les femmes pauvres qui viennent des communautés rurales pour bosser en horaires de nuit dans les maquiladoras ? Bien sûr, elles sont la nuit dehors dans des endroits où elles ne devraient pas être. Mais j’ai envie d’ajouter : Qu’est-ce que ça veut dire 'des endroits où elles ne devraient pas être' ? Pourquoi les femmes ne peuvent pas être dehors à 3 h du matin dans leur ville sans être en sécurité. Ça relève du droit que chaque citoyen à être protégé.

Face à cette tragédie Marcela Lagarde y de Los Rios, femme politique et femme de lettres, a inventé le mot “féminicide”, en ayant tout à fait conscience d’être proche de la définition du génocide. Le féminicide, c’est un crime sociétal, un crime d’état, et un crime à tendance génocidaire. Elle précise : les femmes ne sont pas seulement tuées, elles sont ''surtuées'' ; violées, seins tranchés, découpées en morceaux, réduites à l’acide. Cela correspond à la définition du génocide comme projet de destruction totale ou partielle d’une catégorie de la population sur un critère, ici, en l’occurrence, le genre. Cette affaire est passée globalement inaperçue sur le continent européen, mais a pris une force inouïe en Amérique, dans la Caraïbe, et en Afrique.

Vous-même êtes allé sur le terrain et avez été confrontée à des politiques d’infanticides à la naissance en Inde. Chaque région avait sa méthode pour faire disparaître les nourrissons filles. Vous revenez aussi sur la politique de l’enfant unique en Chine. Il y a quelque chose d’illogique dans ces politiques globales qui pensent qu’on peut faire un monde sans femmes ?

Ce n’est pas qu’on fait un monde sans femme, on fait un monde d’hommes. Chaque fois que des gens tuent une fille in utero ou à la naissance, ils ont le sentiment qu’ils ne tuent que cette fille. Mais ils ne se rendent pas compte que 1+1+1+1…. ça produit des phénomènes de masse préoccupants, notamment un déséquilibre dans la démographie indienne qui a un impact sur la démographie planétaire. Le gouvernement indien a réagi tardivement à ces méthodes. De fait, depuis la fin des années 60, ce sont 200 millions de filles qui ne sont pas nées. Un trou démographique extrêmement préoccupant. En Inde, il existe certains villages où il n’y a que des hommes.

guillement Ce n’est pas qu’on fait un monde sans femme, on fait un monde d’hommes. Chaque fois que des gens tuent une fille in utero ou à la naissance, ils ont le sentiment qu’ils ne tuent que cette fille".

Précisons que 'la rareté' des filles ne les privilégie pas. Le problème est comblé dans un surplus de violence. Mariages forcés, précoces, pics de polyandrie. Ajoutons à cela la violence exogène : le marché matrimonial est composé de femmes importées de pays plus pauvres ou de minorités stigmatisées, comme les femmes Rohingya ou népalaises qui font l’objet d’un trafic humain.

Avez-vous l’impression qu’il faut encore convaincre de la réalité de ces faits à la fois historiques et actuels ?

il faut le dire répéter, répéter. Demeurer cadré, référencé. On me dit bien souvent hystérique ou obsessionnelle ; je suis quelqu’un qui regarde les choses comme elles sont. J’ai beaucoup lu, beaucoup travaillé, j’ai documenté mes arguments, j’ai tourné sept fois dans ma bouche avant de poser un argument. Et je dis souvent aux hommes qui prétendent que nous sommes entrées en guerre contre eux : ils se trompent. Si on était vraiment entré en guerre contre eux, en fait, ils s’en rendraient compte.

-- > “Féminicide, une histoire mondiale”, sous la direction de Christelle Taraud, aux éditions de la Découverte, 928 pp., 39 €.