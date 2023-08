Geneviève de Fontenay remise son chapeau et ses polémiques

Ancien mannequin

Née le 30 août 1932 à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, dans une famille de dix enfants dont elle était l’aînée, Geneviève Mulmann s’est tôt fait remarquer par ses tenues, portant dès l’adolescence des tailleurs chics.

Élue “Miss Élégance” 1957, Geneviève de Fontenay a été un temps mannequin pour Balenciaga. Elle rencontre en 1954 le président de la structure Miss France de l’époque, Louis Poirot, dit de Fontenay, de 24 ans son aîné. À la mort de celui-ci en 1981, elle reprendra seule la direction du Comité Miss France. Dans les années 1990, elle portera ce concours de beauté au sommet des audiences télévisées et s’imposera comme une personnalité médiatique de premier plan – elle possédait même sa marionnette aux Guignols de l’Info à la grande époque de Canal+.

Geneviève de Fontenay, réajustant l'écharpe de Miss Tahiti Mareva Galantier, le 12 décembre 1998, à l'opéra de Nancy, lors de la 52e édition de Miss France. ©AFP or licensors

Écartée de Miss France

En 2002, Endemol avait racheté la société Miss France. Rapidement, la “dame au chapeau” et le géant européen de la téléréalité étaient entrés “en conflit éthique”, selon elle, sur l’organisation du concours et de la cérémonie. Défendant une image conservatrice de la féminité, la vieille dame avait progressivement été ostracisée.

L’emblématique “Miss des Miss” avait claqué la porte du concours pour divergences de vues en 2010. Et pour lancer son propre concours dissident, Miss Prestige national, déclenchant une guerre judiciaire avec Endemol. Elle en quittera la présidence du comité d’honneur en 2016, deux ans avant la disparition du concours.

”La famille Miss France partage la peine de sa famille et de ses proches. Elle restera à jamais dans nos cœurs”, a néanmoins réagi sur X (ex-Twitter) la société Miss France, louant une personnalité qui “a su mettre en avant les femmes et leur indépendance”.

Polémiques à gogo

Retirée de la vie publique, Geneviève de Fontenay avait gardé son franc-parler et continuait, malgré son grand âge, d'apparaître sur les plateaux télé, continuant de désarçonner par ses prises de position. Après avoir soutenu la candidate d’extrême gauche Arlette Laguiller (Lutte ouvrière) en 2002, puis la candidate socialiste Ségolène Royal cinq ans plus tard, elle avait ensuite viré à droite toute.

Dénonçant l’homoparentalité, la PMA pour les lesbiennes et la GPA, elle finira par rejoindre, en 2016, les rangs de la Manif pour tous, mouvement réactionnaire qui, de fin 2012 à début 2013, s’était opposé dans la rue au mariage homosexuel. "Moi je dis que dans le monde entier, dans toutes les religions, le mariage c’est l’union d’un homme et d’une femme pour transmettre la vie. Les homosexuels ne vont pas transmettre la vie, c’est une évidence !", avait notamment déclaré l'ancienne patronne de Miss France au Figaro.

Le 23 avril 2018, Geneviève de Fontenay avait rejoint les rangs des Patriotes, le parti de Florian Philippot (ex-FN), avant de prendre ses distances dès le lendemain, choquée qu’on l’accuse d’être passée de l’extrême gauche à l’extrême droite…

Accusée de transphobie

Fin 2020, Geneviève de Fontenay avait boycotté le centenaire des concours de beauté en France organisé par TF1. elle rejetait la date de 1920 – celle du premier concours de “la plus belle femme de France” – et retenait celle de 1928, lorsqu’il fut rebaptisé “Miss France”.

La dernière polémique en date concernait l’annonce, en décembre 2021, de la possibilité que le concours Miss France s’ouvre aux candidates transsexuelles, Mme de Fontenay s’était violemment opposée à cette initiative. “C’est une profonde injure aux soixante années de ma vie pendant lesquelles je me suis battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable, qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d’esprit !”, avait-elle réagi dans un communiqué. Ce qui lui avait valu, en juin dernier, une mise en examen, suite à une plainte pour “incitation à la discrimination et la haine transphobe”.