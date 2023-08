“C’est la Belgique qui a sauvé la France ! ”

“Ma vie a été un conte de fées”, disait-elle. Martine Poulain a pu étudier l’énorme correspondance que la marquise a tenue : 12000¨ feuillets adressés à bien des hommes politiques, historiens et écrivains célèbres de son époque, dont Dreyfus dont elle fut la confidente et l’interlocutrice fidèle, mais aussi Léon Gambetta qui fut amoureux d’elle, et d’autres progressistes comme les socialistes Jean Jaurès avec qui ensuite elle se brouilla, et Léon Blum.

Le château de Gaasbeek vu du ciel ©Photo: château de Gaasbeek

Née à Paris en 1840 dans un milieu modeste, elle était la fille d’Alphonse Peyrat, fils lui-même de pauvres journaliers toulousains, un intellectuel, devenu journaliste à la plume acérée et puis député et sénateur opposant à Napoléon III, anticlérical et libéral radical, admiratif de Robespierre, car partisan comme celui-ci l’avait été, de la manière forte envers ceux qui menacent la République.

Marie Peyrat hérita toute sa vie des convictions de son père, elle fut un temps ce qu’on appellerait aujourd’hui son assistant parlementaire. Transmis à sa fille, ce microbe politique ne l’a plus jamais quittée. Le père avait également des contacts dans les cercles politiques libéraux italiens. “Etre anticlérical alors voulait dire, nous explique Martine Poulain, que Marie comme son père était farouche défenseur d’une stricte séparation entre l’Etat et l’Eglise. ” On l’a parfois surnommée “la marquise rouge”, à cause de ses convictions et fréquentations, ce que sa biographe nuance. “Elle était plutôt une marquise rose. On dirait aujourd’hui une sociale-démocrate, autoritaire car elle avait détesté la Commune de Paris. ”

Photographie de la marquise Arconati Visconti devant son château, musée d'Orsay ©Alexis Brandt/musée d'Orsay distribution RMN

Pauvre devenue richissime

Le conte de fées démarra avec son mariage, à 32 ans, avec Gianmartino Arconati Visconti, fils du célèbre couple de nobles italiens Giuseppe et Costanza Arconati Visconti, vétérans de la lutte pour l’indépendance de l’Italie (le Risorgimento), en exil. La père avait été pendu en effigie à Milan. Le coup de foudre entre eux fut immédiat, mais les deux familles s’opposèrent d’abord à ce mariage qui unissait deux milieux si différents, ce lien entre une famille noble et une “simple” femme de Paris. À son mariage elle ne possédait, écrit-elle, “qu’une paire de chaussures et une robe que lui avait donnée Victor Hugo ! ”

Trois ans à peine après ce mariage, son jeune mari meurt et la femme d’origine si pauvre se retrouve Marquise Arconati Visconti, et richissime. “Il est difficile, explique Martine Poulain, de faire des comparaisons avec aujourd’hui, mais on peut évoquer par exemple la fortune des Bettencourt. ” On a parlé d’un patrimoine de 17 millions de francs or, mais aussi de nombre de propriétés : un palais à Milan, un autre à Florence, un château en Lombardie, la magnifique Villa Balbianelle sur le lac de Côme et le château de Gaasbeek avec ses fermes et ses terres qui appartenait aux Arconati Visconti et qui abritait déjà des exilés politiques italiens de passage en Belgique.

Elle recevait à Paris dans son grand hôtel particulier au 16 rue Barbet-de-jouy, le mardi, les artistes et historiens, et le jeudi, “les jeudistes”, les hommes politiques (Gambetta, Clemenceau, Combes, Blum, Jaurès, ...). La marquise a soutenu le capitaine Dreyfus tout au long de l’affaire qui reposait sur des calomnies antisémites. Sa longue et magnifique correspondance avec lui a été publiée en 2017.

Sans entrer elle-même dans la politique active, Marie a ainsi pu assumer un rôle de militante et d’intellectuelle, ce qui n’était pas évident pour une femme au XIXe siècle. Le journaliste est écrivain Octave Mirbeau écrivait en 1880 : “elle va certainement occuper à Paris, en raison même de sa personnalité, par le bruit fait depuis longtemps autour de son nom, par les mystères qui l’enveloppent de cette poésie captivante de l’inconnu, et par ses amitiés, une situation en vue dans le monde parisien. ”

Misogyne

Curieusement elle était misogyne. “Pas de femmes dans mon salon”, disait-elle, à part Sarah Bernhardt. “Elle n’avait pas reçu de formation. Elle s’est forgée elle-même une énorme culture, à force de lectures et de rencontres à ses “mardis” et “jeudis”. Elle étaiera féministe dans la mesure où elle affirmait fort et haut ses convictions, et elle discutait politique avec ses invités, se montrant comme une femme de pouvoir, mais elle estimait que les femmes devaient agir dans l’ombre, comme des éminences grises. Sa misogynie, explique encore Martine Poulain, fut aussi une manière de refuser le statut décoratif alors assigné le plus souvent aux femmes.”

Gaasbeek a toujours eu une place particulière dans son cœur. Érigé au XIIIe siècle, le château se dresse au milieu d’un domaine de 49 ha, à douze km de Bruxelles. Devenu la propriété de la famille Arconati Visconti au début du XIXe siècle, la marquise en hérite au décès de son époux en 1876. Il était quelque peu délabré, et elle entreprend dès 1886 des grands travaux de restauration confiés à l’architecte Charle-Albert (1821-1889). La rénovation fut achevée en 1889 par Edmond Bonnaffé conformément aux projets de Charle-Albert et pour répondre au vœu de la marquise d’en restituer la splendeur d’antan avec un look moyenâgeux et Renaissance. En 1921, elle en fit don à l’État belge.

Elle venait y vivre chaque année de septembre à mi-novembre et aimait recevoir ses invités, y compris, un ministre belge, dans le cadre imposant de la salle des chevaliers, habillée en page de la Renaissance, personnage masculin d’un passé révolu et idéalisé à ses yeux.

Photographie de la marquise Arconati Visconti devant son château, musée d'Orsay ©Alexis Brandt/musée d'Orsay distribution RMN

Elle s’est fait photographier vêtue de ce costume, poitrine bouffante, pantalon bouffant avec collant en dessous et chaussures pointues. Elle recevait énormément à Gaasbeek d’hommes politiques, belges : les bourgmestres de Bruxelles, Charles Buls et Emile De Mot, Paul Hymans qu’elle appréciait fortement, qui fut ministre des Affaires étrangères durant la guerre 14-18, et son successeur à ce poste, Eugène Beyens.

Elle invitait à sa table des savants belges dont l’historien Henri Pirenne et surtout Franz Cumont (1868-1947), avec qui elle échangea 422 lettres. Ce spécialiste des religions païennes antiques fut conservateur au musée du Cinquantenaire et joua un rôle fondateur dans la création de l’Academia Belgica à Rome où se trouve toujours le riche fonds Cumont.

Républicaine et royaliste

“Dans de nombreuses lettres, elle montre son affection pour le peuple belge, souligne sa biographe. Surtout son admiration pour le rôle de la Belgique et du Roi Albert lors de la guerre 14-18. Si en France, elle est une républicaine intransigeante, elle était quasi royaliste en Belgique. Elle disait qu’elle était prête à s’agenouiller devant le roi des Belges et à crier ‘vive le Roi' si Albert Ier venait à Paris. Elle ajoutait que c’est la Belgique qui a sauvé la France en 1914-1918. ”

C’est au nom de cette amitié pour les Belges qu’elle voulut léguer à l’État belge son château de Gaasbeek et son domaine. Une donation au lendemain de la guerre qui fut d’abord refusée par les Belges avant d’être acceptée. “Au lendemain de la guerre, il y avait d’autres priorités que la gestion d’un château. ”

Sa biographe insiste sur la vie de grande collectionneuse de Marie Arconati Visconti. Elle était conseillée dans ses innombrables achats par “l’amour de sa vie”, durant 27 ans, Raoul Duseigneur (1846-1916), un Lyonnais, bon vivant, gourmand et esthète, avec qui elle ne s’est jamais remariée car elle aurait perdu alors ses titres et propriétés. Elle a voulu être enterrée avec lui à Rives, au sud de Lyon, avec comme simple inscription sur sa tombe “Bobette Arconati Visconti” et avec cette citation célèbre de François Villon “Deux étions, et n’avions qu’un cœur”.

Collectionneuse, elle fut aussi très généreuse de son vivant faisant de nombreuses donations aux musées, surtout au Louvre et au musée des arts décoratifs qui, en 2019, lui rendit hommage par une exposition.

Elle, l’autodidacte, aida considérablement l’enseignement supérieur public en France et fit de l’Université de Paris sa légataire universelle à sa mort. Elle fut généreuse jusqu’à se voir reprocher “de jeter l’argent par les fenêtres”.

Le fantôme de Marie erre toujours dans les couloirs et les pièces du château de Gaasbeek. Ne manquez pas de la retrouver avec pour l’instant des vidéos inspirées très librement de son histoire par la compagnie FC Bergman.

