Vous permettez que je vous appelle Antoine ?

C'est à cet exercice de haut vol que s'est pourtant livré, soir après soir, l'alors jeune et sémillant Antoine de Caunes dans le cadre de Nulle Part Ailleurs, talk-show déjanté diffusé sur Canal + qui a radicalement bousculé les codes de la télé des années 90 et au-delà. "Putain, trente ans…"

Biberonné à Coluche, Desproges et autres Frédéric Dard, costume de gendre idéal et mèche impeccable, Tonio - pour les intimes - y accueillait l’invité(e) du jour avec un portrait au cordeau. Avant, un peu plus tard, de se travestir en personnages les plus improbables - Pine d’huître, un jeune scout en mal de relations intimes ou Didier l’Embrouille, plus grand fan de Dick Rivers de tous les temps - pour un sketch final aux allures de feu d’artifice.

De la belle ouvrage débitée à un rythme de sulfateuse, où cet irrévérencieux qui ne manque pas d’esprit n’hésitait ni à égratigner gentiment tout ce qui bouge ni à laisser poindre une admiration de groupie pour son hôte du moment, n’oubliant pas au passage de se moquer régulièrement de lui-même.

Des textes écrits dans l’urgence

Rédigés avec l’aide de son comparse Albert Algoud (tintinophile d’élite dans une vie parallèle), ces sketches, édités dans deux formats de poche aux éditions Point Virgule, ont il est vrai quelque peu pris la poussière. Leur relecture fait sourire davantage que s’esclaffer aux larmes.

On y perçoit ci et là, les facilités et les tics d’auteurs de textes écrits dans l’urgence propre au format d’un show télévisé quotidien. Le comique de répétition qui tenait beaucoup à la dynamique de plateau et à la complicité qu’entretenait Antoine de Caunes avec feu Philippe Gildas, le présentateur de poche de NPA inhumé dans une boîte à chaussures, ne résiste forcément pas à l’usure du temps. La plupart des invités, nombreux à avoir trépassé ou sur le point de l’être, constituent en outre des références qui ne parleront plus à tout le monde. Et c’est parfois pour un mieux.

Ainsi Rika Zarai, au rang de ses têtes de turc préférées, "chanteuse naturopathe" qui "prescrivait des bains de cul pour soigner des affections aussi diverses que le rhume de cerveau, la myxomatose ou le priapisme chronique". Demis Roussos, "chanteur grec à géométrie variable et paillasson pectoral". Ou encore le marin Eric Tabarly que "l'on n'a vu sourire qu'une fois" alors qu'il "venait de s'entailler profondément la main en ouvrant une boîte de maquereaux marinés au vin blanc, au large du cap Horn, par un vent de force 12".

Rosses mais jamais féroces, naviguant quelque part entre l’absurde des Monty Python, la grivoiserie délurée de San Antonio et les envolées lexicales d’un Achille Talon sans gros nez, les "pignolades" d’Antoine partaient parfois en dérapage mais ne cherchaient jamais à blesser. Elles ont sans nul doute ouvert la porte à une armada de clones qui pratiquent cette discipline avec des bonheurs divers, celle de faire rire sans forcément se prendre au sérieux.

"Vous permettez que je vous appelle Raymond ?" et "Pas mal pour un lundi !" - 178 pp. Éditions Point Virgule, 1990. Environ 7€ en format numérique.