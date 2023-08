Second degré sur la Tamise

Pas de raison, dans ces conditions, de bouder le plaisir d’une tranche de littérature populaire. De son désir originel – enrichir d’informations historiques l’authentique trajet d’une excursion fluviale, entre Kingston upon Thames et Oxford -, l’auteur Jerome K. Jerome (1859-1927) dévie vers un récit cocasse, où le canotage alors en vogue devient prétexte à une foison de commentaires souvent irrésistibles.

”Ce ne sont ni le style ni le savoir qu’il diffuse qui font la qualité essentielle de ce livre. C’est sa vérité, écrira-t-il dans sa préface. Les événements qui en composent la trame sont réellement arrivés. Je n’ai fait que les colorer, sans rien y ajouter. George, Harris et Montmorency ne sont pas des personnages fictifs, mais des créatures de chair et de sang, singulièrement George qui pèse près de quatre-vingts kilos. […] J’ai commis des livres que, personnellement, je tiens pour plus intelligents, plus drôles. C’est néanmoins de l’auteur de Trois Hommes dans un bateau (sans oublier le chien) que le public se souvient.”

Car en effet, dès sa sortie en Angleterre, en 1889, le succès déferle, en dépit de critiques qui lui reprochent notamment l’emploi de termes familiers ou argotiques. Abondamment traduit (sa première publication en France date de 1894), constamment réédité, adapté pour le grand et le petit écran, le roman traverse à merveille le temps voire les cultures. Populaire, exactement.

”Notre XIXe siècle trépidant”

Tout commence par l’hypocondrie galopante du narrateur, à la lecture in extenso d’un dictionnaire médical, d’alopécie à zymosis. Concluant de tous ces maux un vif besoin de repos et de dépaysement, notre homme et ses amis George et Harris se mettent en quête du petit coin tranquille idoine, “quelque pittoresque nid d’aigle perché sur les falaises du Temps, où l’on n’entendrait plus qu’à peine, dans le lointain, battre les flots houleux de notre XIXe siècle trépidant”.

Les trois jeunes employés londoniens envisagent fugacement une croisière maritime – mais la semaine qu’ils s’octroient suffira à peine à apaiser le mal de mer dont chacun se défend de souffrir. Et pourquoi pas la Tamise ? On parle de camper en des termes frissonnants de poésie bucolique. “Et s’il pleuvait ?” L’hypothèse de Harris ne peut être écartée. D’où ce compromis : une semaine en bateau sur le fleuve, belle étoile par beau temps, hôtel ou auberge autrement.

Tout autant que l’équipée elle-même, sa genèse d’abord, le peaufinage du projet et ses préparatifs regorgent de réflexions narquoises et digressions délicieuses, sur fond de nature humaine décortiquée sans ménagements, et d’ingrédients aussi disparates que le potentiel pestilentiel du fromage, le caractère trompeur de la météo ou le tempérament ronchon des fox-terriers…

La quintessence du second degré innerve l’équipée des trois compères et du chien Montmorency (en qui pourrait s’esquisser une prémonition, en plus pervers et moins perspicace, du Dagobert du Club des Cinq d’Enid Blyton), et l’hilarité surgit au détour d’une allusion, au revers d’une métaphore, au fil d’une description, dans la loufoquerie tapie sous les apparences de la vraisemblance. Cocktail d’observation et d’ironie, relevé d’un trait de pastiche, Trois hommes dans un bateau demeure aussi délicieusement désuet qu’indémodable. Et proprement irrésistible.

Paru au format de poche chez une multitude d’éditeurs, de la Bibliothèque verte à Folio, “Trois hommes dans un bateau” se trouve notamment en Garnier Flammarion, dans la traduction de Déodat Serval.