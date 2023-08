La dernière disparition de Sixto “Sugar Man” Rodriguez

Dans les années 60, le musicien se produit dans des petits bars sinistres de sa ville, Detroit. Il reprend des titres de Leonard Cohen et Bob Dylan. La nuit, il retourne travailler dans une laverie. Le boss de la Motown le découvre et décide de le signer immédiatement sur son label Sussex. Il en est sûr : il vient de trouver la nouvelle figure de la musique folk. Son premier album Cold Fact sort en 1970. Mais c’est le flop total. Personne n’y prête attention. Le label lui redonne tout de même une chance avec Coming From Reality l’année suivante. Le scénario se répète. Et l’histoire s’arrête là. C’est en tout cas ce que tout le monde pense, et Sixto Rodriguez le premier, déjà reparti travailler sur des chantiers.

Une figure révolutionnaire

Dans l’autre hémisphère, sa musique connaît un petit succès de manière inattendue. Son titre “Sugar Man” passe en boucle sur les ondes. Des organisateurs de concerts le font venir jusqu’à Sydney, où il joue devant 15 000 personnes en mars 1979. L’Américain n’en revient pas. Il se produit dans le pays quelques années de suite. Et puis, plus rien. Le chanteur retourne à Detroit et s’éloigne du monde musical.

Pendant ce temps-là, une autre partie du monde s’enthousiasme autour de ses chansons. En Afrique du Sud, Sixto Rodriguez obtient le statut de superstar. Son disque Cold Fact s’arrache. Des copies pirates et des cassettes sont vendues à prix d’or. Ses textes protestataires et engagés accompagnent la révolte des jeunes de la classe moyenne blanche contre le régime. “This Is Not A Song It’s An Outburst” et “The Establishment Blues” deviennent des hymnes anti-apartheid. Tout ça, sans que le principal intéressé ne soit au courant et ne touche le moindre centime.

Enfin, la gloire internationale

En Afrique du Sud, personne ne sait trop qui est cet homme derrière ces chansons. On murmure qu’il s’est suicidé ou qu’il serait en prison. Pour tenter d’y voir plus clair, un disquaire du Cap décide de mener l’enquête au début des années 90. Il crée un site internet pour permettre de partager des informations sur cet artiste inconnu. Énième rebondissement de cette affaire : la fille de Sixto Rodriguez tombe dessus par hasard. Son père est alors invité à venir jouer au Cap en 1998. Des milliers de fans font le déplacement.

En 2008, le réalisateur suédois Malik Bendjelloul le contacte. Il souhaite réaliser un documentaire sur sa carrière et sa notoriété Outre-Atlantique. Sixto Rodriguez hésite et rechigne, avant de finir par céder. À sa sortie, le film se voit récompensé par de multiples prix, dont l’Oscar du meilleur documentaire en 2013. L’artiste se retrouve programmé dans les plus grands festivals à travers le monde (Glastonbury, Montreux, Coachella) et tourne à guichets fermés. Mais ses concerts ne convainquent pas, entre playback, jeu de guitare approximatif et verres de trop. Il se retire alors de la scène, après avoir enfin fait vivre ses chansons.