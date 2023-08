Bruits mystérieux, phénomènes étranges…: de nombreuses stars sont passées par ce studio que certains disent hanté

Des portes qui se verrouillent toutes seules

Dans les 57 grandes pièces aux poutres apparentes, les groupes peuvent donc composer en toute tranquillité. Mais c’était sans compter sur des phénomènes étranges qui accompagnent leur séjour. Des portes qui se verrouillent toutes seules ou qui ne cessent de s’ouvrir, des notes de piano qui se font entendre à la tombée de la nuit sans que personne ne joue, des sifflements inhabituels qui brouillent les enregistrements, des bruits mystérieux qui perturbent le sommeil des locataires… Une aile du château est évitée, considérée comme hantée et des kilos de gousses d’ail sont même répandus à travers la propriété pour chasser les mauvais esprits. Des tonnes d’histoires et une bonne part de fantasme qui participent à la légende de cette vieille bâtisse du XVIIIe, qui aurait abrité les amours de George Sand et Frédéric Chopin.

Pour son livre Hérouville, le château hanté du rock (Ed. Le Castor Astral, 2022), Laurent Jaoui s’est entretenu avec d’anciens résidents, qui reconnaissent avoir ressenti quelque chose de particulier dans cet endroit. “Mais quand on vit dans un château, et surtout lorsqu’on se trouve en période de création, on peut laisser son esprit divaguer et se montrer sensible à toutes formes de manifestations. Liées, sans doute, à la consommation de substances…, soulève l’auteur. Rappelons que c’étaient les années 70, les années de liberté totale et de création ultime.”

L’esprit des artistes mythiques

Mais les fantômes les plus palpables restent ceux des musiciens passés par là. En 1973 et 1976, David Bowie vient enregistrer deux albums (Pin Ups et Low). “Les murs d’Hérouville sont imprégnés du passage de Bowie”, assure Laurent Jaoui. Elton John, aussi, marque l’endroit avec ses nombreux séjours. Amoureux de cet édifice luxueux, il lui dédie même le titre d’un de ses albums : Honky Château (1972). Iggy Pop, Pink Floyd, Fleetwood Mac et les Bee Gees y viennent enregistrer des œuvres majeures. Côté français, on note le passage de Nino Ferrer, Eddy Mitchell, Michel Polnareff et Jacques Higelin. “Il y avait quelque chose d’assez magique dans ces lieux pour qu’autant de morceaux de qualité soient sortis de là-bas.”

Au-delà du cadre et des services proposés, les artistes accourent à Hérouville pour profiter d’un studio d’enregistrement à la pointe de la technologie, de l’expertise des ingénieurs du son et d’une acoustique incroyable. “Le bois datant du XVIIIe fait sonner la musique autrement. Les ingénieurs du son en parlaient beaucoup entre eux”, note Laurent Jaoui. Le lieu favorise également les rencontres. Les deux studios mis à disposition permettent à différents artistes d’être présents au même moment. C’est par exemple là que la compagne de Jacques Higelin, Kuêlan Nguyen, rencontre Iggy Pop et David Bowie et leur inspire le titre “China Girl”. “Ce lieu a permis une certaine émulation et stimulation entre les artistes.”

Une nouvelle vie pour Hérouville

En 1985, la fête prend fin. Empêtré dans des dettes financières et de problèmes juridiques, le deuxième gérant du château, Laurent Thibault (le bassiste de Magma), se trouve prié de quitter les lieux. Pendant trente ans, le manoir reste plus ou moins à l’abandon. En 2015, deux ingénieurs du son et un investisseur rachètent le bien pour en faire un lieu culturel. Les activités de studios reprennent doucement aussi. “Ils font tout pour faire revivre ce lieu. Ils s’inspirent du passé mais s’inscrivent en même temps dans l’avenir. C’est génial de donner à cet endroit une nouvelle vie et de trouver une manière d’entretenir la mémoire.”