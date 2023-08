Sous le prisme de personnages de chair et de passions, forgés aux réalités de leur terre et des générations qui les ont devancés, il raconte l’histoire politique, économique et sanglante d’où émerge l’Italie d’aujourd’hui. Un roman en dit parfois plus long qu’un livre d’histoire. Et l’écrivain le sait bien qui, de révoltes en guerres, de haine en vengeance, de violences en désir de paix, parcourt plusieurs siècles d’ébranlements divers, en romancier lucide et inspiré.

En trois arrêts sur images circonscrits dans un temps précis dont rend compte le découpage du livre, il s'insinue cette fois dans les turbulences d'un XXe siècle qu'il fait déborder jusqu'à la pandémie de la Covid qui le confina dans un huis clos de réflexion et d'écriture. Il n'y était pas encore question de la guerre en Ukraine attestant que rien ne finit jamais et que l'humanité a bien du mal à intégrer les leçons de son passé. Avec une sorte d'intuition des drames à venir, il s'autorise toutefois à conclure que "Cette histoire n'a pas de chute ". Tout reste ouvert.

Frères ennemis

Évoquant les parcours qui se chevauchent des Coniglio et des Della Rocca, c’est à la rencontre de lui-même qu’il s’attache sans se ménager. Des deux frères qui s’affrontent dès le premier récit, l’aîné est ambitieux, cruel, dominateur et partisan de Mussolini. Ayant sollicité son jeune frère plus affectif, à quitter sa Toscane natale pour Venise où il a placé leur mère dans un asile psychiatrique, il voit celui-ci échapper à son emprise dans une vie d’altruisme.

Deux générations plus tard, Stefano Volpe, admiratif de ce grand-père fasciste qui lui a tout donné avant de tout lui reprendre, terrorise les détenus du camp de Lipari où il a été nommé et oblige un milicien, le culpabilisant à jamais, à tuer le déporté dont il est l’ami. Jusqu’à ce qu’un vieillard fantomatique le mette sur le chemin de la vérité. Et des remords.

Autant l’indéniable souffle narratif de Vincent Engel éclaire ces deux moments d’un temps qui s’insère dans le cours de l’Histoire et les ébranlements de l’âme humaine, autant les péripéties d’une dernière partie qui nous ramène à aujourd’hui égarent le lecteur par leur complexité. On le regrette d’autant qu’à travers lieux, identités et personnages multiples, imaginaires ou non, c’est de lui-même qu’y parle surtout le romancier sous le nom de Baptiste Morgan, récurrent à plusieurs de ses livres.

Dans son exploration des secrets de famille et des monstruosités des guerres passées, il interroge ce que l'hérédité et l'histoire déposent en chaque individu et les manques qui s'y glissent. La musique le confortant, il se dévoile dans ses ambitions, ses amours, ses désillusions, son athéisme et ses aspirations. Entrant dans Montechiarro, c'est dans un retour aux sources libérateur et rédempteur qu'il entrevoit l'apaisement de sa dernière phrase : "Et maintenant se taire et être heureux".

--> ★ ★ Vous qui entrez à Montechiarro | Roman | Vincent Engel | ker Éditions, 414 pp., 25 €

EXTRAIT

"J'ignore la morale de cette histoire sinon que nous sommes tous obligés de bricoler des réparations de fortune pour mener notre barque à bon port."