Le retour bouillant de Jungle avec "Volcano": "Une chanson est la bande-son des sentiments passés"

Après le succès de Loving In Stereo en 2021, les voilà déjà de retour avec le très chaud Volcano ★★★. Un quatrième album plus ambitieux, libéré et contrasté que les précédents. Jungle joue davantage sur les textures et les rugosités. Fini les tubes dansants disco un peu trop sages et propres. Cette fois, le duo veut nous faire transpirer sur cette fusion hypnotique de soul, d’électro, de french touch, de funk et de hip-hop. Rencontre avec Josh Lloyd-Watson.

Vous dites qu’il s’agit de votre album le plus honnête. Pour quelles raisons ?

On est parvenu à faire exactement ce que l’on désirait, avec des idées précises, un concept, un son particulier qu’on a toujours voulu faire. On a énormément été influencé par Daft Punk, Justice, The Avalanches… Pendant tout un temps, on ne voulait pas aller sur ce terrain-là. On faisait des chansons plus traditionnelles. Mais ici, on a dépassé nos limites au niveau des structures et de l’acoustique. Les émotions explorées sont plus larges, on crie davantage à certains endroits. Il y a un côté plus viscéral qui est parfois compliqué à retranscrire sur des albums, surtout dans le genre de musiques que l’on fait.

Quel a été l’élément déclencheur ? Était-ce un moment, une rencontre ?

Je crois que la rencontre avec Lydia Kitto, qui chante sur le disque, a été déterminante. Elle est incroyable. Elle nous a vraiment ouvert une porte : on a pu explorer différents sons et harmonies vocales. On dirait des samples. On a toujours voulu tendre vers ça, qu’on ressente une sorte de teinte nostalgique. On a toujours été fascinés par le fait de se demander si c’était un sample dans une chanson.

Est-ce compliqué de trouver son identité musicale dès le début ?

Au début, il vaut mieux faire n’importe quoi. C’est toujours mieux que de ne rien faire. C’est très facile de se décourager, de baisser les bras car on ne trouve pas exactement ce que l’on cherche. Il faut avoir confiance dans le processus. Quand on compose des chansons, on tente toujours de ne pas écouter d’autres musiques, on se repose plutôt sur nos souvenirs et ressentis issus de titres entendus il y a parfois des années. On peut se rappeler d’une certaine chanson écoutée il y a dix ans en boucle lors d’un road trip en Espagne. Après, on essaie de retrouver le sentiment que nous procurait cette chanson. Un nouveau morceau se crée, une sorte de bande-son de ces sentiments passés. Cette fois-ci, l’univers du live et les concerts nous ont toujours beaucoup influencés. On a fait beaucoup de DJ sets ces derniers temps. Dans ces moments-là, on se rend compte du pouvoir des chansons plus entraînantes sur le public.

Comment percevez-vous aujourd’hui vos anciennes chansons ?

Je crois qu’on les aime et les déteste à la fois. On les connaît tellement qu’elles ne ressemblent même plus à des chansons. On ne sait plus les écouter de cette manière. C’est alors compliqué d’avoir une bonne image de ces titres. On a dû les entendre près de 4000 fois. Ils commencent alors à changer, à se distordre.

guillement Nous sommes des producteurs avant tout.

Cet album est également celui avec le plus de collaborations. On retrouve notamment Erick the Architect des Flatbush Zombies, Channel Tres et Roots Manuva.

Gorillaz est une énorme référence sur cet aspect-là. Il se pourrait que les albums de Jungle ne comportent plus que des featurings. On ne sait pas encore trop. Mais on adore ça. Et d’une certaine manière, c’est la proposition la plus honnête avec laquelle on peut débarquer : nous sommes des producteurs avant tout. C’est là que nous sommes les meilleurs. Je crois que toutes les premières incarnations de Jungle nous rapprochaient de ce moment où l’on allait devenir assez réputé ou connu pour pouvoir travailler avec d’autres artistes. Je crois qu’il faut d’abord faire ses premiers pas seuls, s’installer, montrer aux autres ce qu’on est capable de faire pour pouvoir ouvrir les portes à ces collaborations.

→ En concert le 16/11 au Lotto Arena (Anvers)