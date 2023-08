L’ICP, le studio belge à la réputation internationale

À lire aussi

Les fidèles Bashung, Arno et Indochine

Fondé par John Hastry, le studio ICP tient son nom des activités de son père. Ce dernier dirige une usine (Inter Chemicals and Plastics) chargée de l’emballage de vinyles. Il fabrique notamment le film plastique entourant l’album Wish You Were Here de Pink Floyd en 1975. Le fils, un musicien d’origine américano-irlandaise, décide, quelques années plus tard, de continuer l’aventure familiale dans le milieu musical en ouvrant, cette fois, un studio d’enregistrement dans une ancienne boulangerie. Très vite, le groupe d’Arno, TC Matic, vient tester les lieux. L’interprète de “Les Yeux de Ma Mère” devient un grand habitué. Peu après, c’est au tour d’Alain Bashung de se montrer curieux. Il y enregistre “S.O.S Amor” en 1984. Sa venue offre une vitrine d’envergure au studio, qu’il désigne, d’ailleurs, comme sa “résidence secondaire”.

L’ICP devient rapidement une référence mondiale. Pour son matériel pointu, sa caverne d’Ali Baba dans laquelle on peut trouver tous types d’instruments et d’amplis et mise à disposition gratuitement, pour ses ingénieurs du son réputés, ses différents appartements qui permettent de loger sur place et une confidentialité assurée. Pour toutes ces raisons, Indochine devient l’un des plus fidèles clients à partir de 1996. Wax, Paradize, La république des Météors, Black City Parade, 13… verront, tous, le jour dans le célèbre studio bruxellois. “C’est notre deuxième maison”, confie Nicola Sirkis à nos confrères de La DH. “Parce qu’on s’y sent bien et qu’on est bien accueillis. C’est l’endroit le plus favorable pour faire de la musique. Parce que nous ne sommes pas chez nous puisqu’on habite là-bas. On peut donc rester en immersion totale dans la musique. ICP dispose aussi d’instruments de musique rares.”

Rester pertinent

En 2021, le quintette parisien Feu! Chatterton, mené par Arthur Teboul, débarque pour enregistrer le très beau Palais d’Argile. “Paradoxalement, alors même que c’est un studio mythique qui a vu passer des artistes qu’on adore, comme Bashung ou Christophe, il possède quand même une chaleur et une décontraction, nous assure le meneur du groupe, Arthur Teboul, lors de la sortie du disque. Ça ne se joue pas à grand-chose, au fait qu’il y a de belles et grandes fenêtres qui laissent passer la lumière, qu’on était là en juillet et qu’il faisait beau.” Cali, lui, affirme qu’il s’agit tout simplement du “meilleur studio du monde”. Le ressenti semble similaire pour Viktor Lazlo qui partage avoir la sensation “d’être chez elle” dès qu’elle revient ici. “En trente ans, le studio est devenu une vraie maison. On y est comme des coqs en pâte tant on prend soin de nous. Et ça ne me rappelle que des bons souvenirs.”

Sa spécialité reste la chanson française, la pop et le rock. Mais l’ICP tente depuis plusieurs années d’élargir ses horizons, de rester curieux et de fidéliser une nouvelle génération. Avec le rap, le studio s’offre une nouvelle jeunesse. Le boss belge Damso prend régulièrement ses quartiers là-bas (QALF Infinity, QALF). On a également pu y croiser les rappeurs BigFlo et Oli, Da Uzi, Laylow, Kalash Criminel, Ninho ou encore Lorenzo. En concurrence avec les “home studio” et la démocratisation des logiciels, l’ICP mise plus que jamais sur ses compétences, son expérience, son infrastructure et son ouverture d’esprit pour attirer de nouveaux clients et rester pertinent.