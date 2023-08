The Hives, “le plus grand groupe de rock de tous les temps” est en deuil

La scène se déroule sous nos yeux, dans une Ancienne Belgique (Bruxelles) pleine à craquer, le 29 octobre 2004. Le groupe de rock suédois vient tout juste de sortir son troisième album – Tyrannosaurus Hives – et livre l’un des shows les plus mémorables qu’ait connu la salle, au point de le sortir en DVD. En pleine révolution rock portée par les White Stripes, les Strokes ou un Kings Of Leon encore audible, les Hives se jouent de la concurrence avec un style, un show et un charisme hors du commun.

Fagersta, l’ennui suédois

Sept ans plus tôt, les Suédois débarquaient en force avec Barely Legal (1997), exceptionnel premier album sorti tout droit… de Fagersta, jolie petite bourgade paisible perdue à 200 km de Stockholm. “Quand vous dites “jolie”, vous faites référence à la version Instagram de Fagersta” nous reprend en souriant Pelle Almqvist en buvant son café. “C’est un bel endroit, dans un joli cadre naturel, rempli de maisons très moches”.

L’énergie surnaturelle du quintette serait-elle liée à l’ennui profond ressenti par ses membres durant une bonne partie de leur adolescence ? “Absolument, peut-être que les autres ont vécu les choses différemment, mais moi, je ne m’amusais pas du tout”, confirme Pelle Almqvist. “À part se retrouver à 18h pour glander ou aller voir un film, il n’y avait pas grand-chose à faire. Faute de mieux, on a passé des années et des dizaines de milliers d’heures à répéter chez nous. Le dicton dit qu’il faut travailler 10 000 heures sur quelque chose pour vraiment le maîtriser. Nous, on a fait 10 000 heures de rock’n’roll”.

Tout en accéléré

Dès le premier single du groupe, tout est là : les smokings, le show millimétré, les personnages. En leader naturel, Pelle harangue la foule. Niklas, son petit frère, devient “Nicholaus Arson”, le guitariste contraint de souffler sur ses doigts entre chaque morceau pour les refroidir. Les autres prennent les sobriquets de “Chris Dangerous”, “Vigilante Carlstroem” et “Matt Destruction”. Six albums et des milliers de concerts durant, les Hives gardent le feu et leur vitesse d’exécution.

”Quand nous étions jeunes” se remémore l’aîné de la fratrie Almqvist, “nous sommes descendus sur Stockholm pour voir l’un de nos groupes punk préférés. Mais les mecs jouaient moins vite sur scène que sur leurs disques, ça nous a complètement traumatisés. Alors on s’est dit que nous, on allait jouer tout trop vite, en accéléré (rires)”. L’effet est à ce point galvanisant qu’on retrouve aujourd’hui les Hives sur la playlist “rock’n’run” de Spotify, conçue pour les amateurs de footing. De quoi provoquer quelques infarctus aux malheureux qui tentent de s’aligner sur le tempo. “Oui, on doit sans doute se trouver dans la partie “Sprint” de la playlist” rigole laconiquement Pelle Almqvist lorsqu’on lui annonce la nouvelle. “Il vaut mieux écouter du Chopin”.

Randy Fitzsimmons, le gourou

Dix ans après avoir sorti leur dernier album, sans renoncer à leurs tournées annuelles, les Hives font enfin leur grand retour dans les magasins de disques avec The Death Of Randy Fitzsimmons (lire ci-dessous). Pour la première fois, depuis sa création, le groupe rend nommément hommage à son éminence grise, le vrai faux gourou qu’il a créé pour Dieu sait quelle raison à ses débuts.

Dès 1997, Randy Fitzsimmons, présenté comme “le sixième membre du groupe” est crédité pour tout : musique, paroles, création. C’est lui, qui aurait réuni les cinq Suédois dans leur petite ville de Fagersta en 1993 pour leur proposer un projet “machiavélique”, dont il aurait tiré les ficelles jusqu’ici, sans jamais apparaître en public.

”Nous étions jeunes et naïfs”, commente Pelle Almqvist, qui ne lâche pas l’affaire. “Randy nous a choisis, formés. Il nous a appris tout ce que l’on sait. Vous ne le voyez par sur scène, mais c’est notre créateur”. Lorsqu’un journaliste suédois s’amuse à remonter le fil via les déclarations fiscales de Randy Fitzsimmons et que celles-ci le mènent directement… au guitariste du groupe – Niklas – les Hives n’en démordent pas. “Si vous voulez demeurer dans l’anonymat, ce qui est le cas de Randy”, poursuit Pelle Almqvist, “vous ne vous faites pas bêtement avoir par votre déclaration fiscale. Vous la mettez au nom de quelqu’un d’autre”. Pas la peine d’essayer de le piéger en lui demandant comment le groupe a travaillé sur ce dernier album. “Je ne sais pas, il faut demander à Randy”, qui vient en théorie, de passer de vie à trépas.

”On voudrait aller vers Bowie, mais on va naturellement vers AC/DC”

Vingt-cinq ans après sa création, le son du groupe est toujours immédiatement reconnaissable : trois secondes de larsen, deux coups de semonce, un riff de guitare plus contagieux que le Covid, suivi d’un déferlement de rock’n’roll ascendant punk. Après une minute, Pelle Almqvist fait son entrée vocale sur son cri de ralliement habituel, qui consiste à hurler “Aaaaaaaaaaaaaaa”, rejoint cinq secondes plus tard par son petit frère Niklas, guitariste et crieur de refrains en chef.

Pendant ce temps, les trois autres s’excitent tout naturellement sur leurs instruments respectifs, à commencer par l’agité Christian Grahn à la batterie. Les Hives n’ont rien changé, et rien perdu de leur verve. Les douze titres de The Death Of Randy Fitzsimmons ★ ★ ★ sont à ce point jouissifs et nerveux qu’ils donneraient à un Yogi l’envie de lancer un pogo dans un centre ayurvédique.

”Moins matures”

Comme toujours, les deux titres les plus explosifs sont proposés d’entrée de jeu (”Bogus Operandi” et “Trapdoor Solution”). Mais Randy tient la distance, “Countdown to Shutdown”, “Rigor Mortis Radio” et surtout les excellents “Smoke And Mirrors”, “Crash Into The Weekend” puis “Two Kinds Of Trouble” gardent le tempo. On s’attend logiquement à une petite baisse de régime, mais le bien nommé “The Bomb” nous contredit, avant d’introduire le fun et faussement dandy “What Did I Ever Do To You ?”.

Fatigué ? Pas de problème, le punkissime “Step Out Of The Way” vous prie de dégager la voie ou de vous rendre dans la salle de concerts la plus proche. “On a attendu dix ans”, commente Pelle Almqvist. “Quand s’est posée la question de savoir si on devait revenir avec quelque chose de plus mature qu’avant, la réponse était toute trouvée : c’était “non”. Alors on a remis un petit coup de rock’n’roll”.

Bonne dégustation

Seul “What Did I Ever Do To You”, ovni rythmique au milieu du grabuge, fait profil et cadence basse. Là où certaines formations doivent un peu se forcer pour sortir un titre aguicheur, Pelle et les siens semblent avoir le problème inverse. “Notre réflexe naturel, c’est d’y aller à fond tout le temps”, concède le charismatique chanteur. “On sait qu’on doit parfois proposer autre chose que des attaques punk de deux minutes, mais ça reste un challenge sur chaque disque. On s’est amusés à placer une plage instrumentale sur “Barely Legal”, la reprise d’une ballade soul sur “Veni Vidi Vicious”. Je vois un peu ça comme les veloutés de tomate bizarres qu’on sert au restaurant entre les plats. C’est étrange, mais ça vous permet de profiter totalement du reste du repas.”

”Au fond” poursuit Pelle Almqvist “je pense qu’on a toujours voulu nous situer quelque part entre AC/DC et David Bowie. AC/DC fait la même chose tout le temps et c’est génial. David Bowie changeait tout le temps et c’était tout aussi génial. Mais on doit reconnaître que si on ne se force pas un tout petit peu, on penche naturellement vers les premiers (rires)”.

Ouvrir pour The Arctic Monkeys

Tout l’inverse, en somme, d’une autre légende du rock du début des années 2000 – The Arctic Monkeys – dont le chanteur Alex Turner a viré au crooner sur les deux derniers albums du groupe, au risque de décevoir les fans de la première heure pour en gagner d’autres. Histoire de contenter tout le monde, le groupe de Sheffield (Royaume-Uni) a proposé aux tumultueux Suédois d’assurer la première partie sur la totalité de sa tournée européenne, qui vient tout juste de se clôturer.

”Je pense qu’une bonne partie de leur public aime l’ancien et le nouvel Arctic Monkeys”, observe Pelle Almqvist, diplomate. “Mais je dois dire qu’inviter les Hives était assez malin de leur part. Tout le monde a pris son quota de rock’n’roll avec nous, puis les Arctic Monkeys ont pu faire leur truc à leur aise, leurs chansons de crooner (rires). On était un peu leur alibi rock”.

Dave Grohl, célébrissime leader des Foo Fighters, a un jour déclaré qu’il ne comprenait pas comment les Suédois parvenaient à jouer une telle musique en smoking sans étouffer. “Je confirme, c’est horrible”, s’amuse le chanteur, “mais on s’habitue à tout. Je crois qu’on ne parviendrait plus à jouer en short et en t-shirt. Pour compenser, j’essaie de passer un maximum de temps nu ou en portant des vêtements colorés quand je suis chez moi”.

The Hives, The Death of Randy Fitzsimmons ★ ★ ★ (sortie ce vendredi 11 août)

