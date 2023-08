L’Abbaye de Floreffe Illuminée par Monteverdi

Dès son entrée “en scène” et jusqu’à ce qu’on pourrait appeler ses adieux (un modeste Salve Regina de Palestrina, chanté hors vue, dans un chœur de côté), l’ensemble Inalto répondit aux exigences contradictoires de l‘œuvre en maintenant un équilibre millimétré entre son contenu liturgique et sa formidable puissance dramatique. Après les sonneries de la Toccata d’ouverture (clin d’œil malicieux d’Inalto aux ouvertures d’opéras), ce fut la sortie silencieuse des musiciens bientôt regroupés hors vue, la sonnerie aigrelette d’une cloche de sacristie, l’arrivée solitaire de l’organiste (Marc Meisel) prenant bientôt place devant un bijou d’orgue positif italien (copie d’un Paolo Cipri de 1578, dont c’était l’inauguration), le lancement par l’un des ténors d’un premier Versiculum et soudain, le retour des musiciens (14 en tout), l’arrivée des chanteurs (10 en tout) et, comme jaillissant à la fois du ciel et de la terre, le surgissement d’une musique d’autant plus belle, riche, prenante, foisonnante, qu’elle avait été précédée d’un austère rituel. Voilà pour la mise en place imaginée par les musiciens d’Inalto, en tête desquels son fondateur et directeur artistique, Lambert Colson, qui dirigeait ses troupes du coin de la scène, depuis son cornet à bouquin.

La force du théâtre, sans ostentation

La suite du concert alla crescendo, la musique se révélant d’autant plus captivante que le déroulement en était limpide : une Antifonia grégorienne a cappella, un Psalmus rassemblant l’ensemble des musiciens et un Concerto, faisant appel à un ou plusieurs solistes du chant et comparable à une courte scène, le tout donné cinq fois et conclu par un triomphal Lauda Jerusalem. À chaque étape, un nouveau caractère général, de nouvelles voix, de nouveaux solistes, de nouvelles dispositions de l’effectif, et à chaque fois un nouvel éblouissement. Mais dans l’approfondissement, la progression et même, paradoxe extrême, la sobriété. On sourit mais sans plus. Donnée à ce niveau d’intelligence, de sensibilité et de virtuosité, la musique se suffit à elle-même. Comme l’attesta encore la seconde partie du concert, comprenant d’autres trésors de Monteverdi dédiés à la Vierge (dont l’envoûtante Sonata sopra Sancta Maria) et le poignant Salve Regina de Palestrina déjà évoqué. C’est peu dire qu’on espère l’édition d’un CD comprenant ce même programme.

