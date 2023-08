Abbey Road, le refuge des Beatles où tout le monde peut "contourner les règles"

En 1931, la maison de disques EMI, fusion de Gramophone Company et Columbia, se donne pour objectif de fonder un studio assez grand pour accueillir des orchestres symphoniques et des opéras. Elle jette son dévolu sur cette propriété, son grand jardin permet d’agrandir l’espace. Après deux ans de travaux, l’EMI Recording Studios devient enfin opérationnel. On y trouve trois pièces de tailles variées : le studio A pour les grands orchestres, le studio B pour les big bands et le studio C pour les voix parlées. Dans un premier temps, le lieu accueille les grands noms de la musique classique puis du jazz.

À la pointe de la technologie

Après la guerre, des techniciens du studio partent en Allemagne découvrir l’enregistrement magnétique. Ils adaptent par la suite cette technologie pour le marché britannique et créent les premiers magnétophones made in UK qui seront rapidement utilisés par EMI. Cette nouvelle méthode va révolutionner la manière de travailler des producteurs et ingénieurs du son : il est désormais possible de réenregistrer sur les bandes, d’effacer, de recommencer. La maison de disques a toujours tenu à être aux devants des avancées technologiques : c’est d’ailleurs l’un de ses employés, Alan Blumlein, qui conçoit le premier système stéréo dans les années 30.

Les techniciens, habillés en blouse blanche, avaient pour consigne d’être à l’écoute des producteurs, ingénieurs du son et musiciens. Une manière de rester à la pointe et d’attirer de nombreux clients avec ce statut de pionnier. “Au studio, il y avait une culture très anglaise qui consistait à contourner les règles. La plupart des innovations sont nées du fait que les groupes mettaient les techniciens au défi de faire des choses qui n’avaient jamais été faites auparavant”, nous assure David Hepworth, auteur d’Abbey Road The Inside Story of the World’s Most Famous Recording Studio (Penguin, 2022), préfacé par Paul McCartney.

Ouverture pop

Dans les années 50, le studio accepte d’élargir ses horizons en accueillant Cliff Richard et The Shadows. Il devient rapidement la plaque tournante de la pop et du rock’n’roll. Ella Fitzgerald, The Hollies, The Zombies, Little Richard, Billy Preston viennent y faire un tour. De nombreux titres enregistrés là-bas se classent en tête des charts. En 1962, le producteur George Martin, qui travaille dans le studio depuis une dizaine d’années, auditionne les Beatles, à la recherche d’un contrat avec une maison de disques.

Le groupe enregistre dans ce studio 190 de leurs 210 chansons. Le lieu devient leur seconde maison, leur refuge. “À l’époque, on enregistrait dans les studios appartenant à la maison de disques pour laquelle on avait signé. Lorsque les Beatles y sont allés en 1962, ce n’était que le deuxième studio qu’ils avaient fréquenté, détaille David Hepworth. Ils ont continué à y revenir parce que cela leur convenait. Une fois qu’ils ont cessé de tourner en 1966, on pourrait dire qu’Abbey Road était le seul endroit où ils pouvaient continuer à exister.”

Le dernier album de leur discographie prend le nom de la rue du studio en 1969, à la place du titre “Everest”. La pochette de celui-ci les montre quittant leur lieu de travail le tout dernier jour d’enregistrement à quatre. Le passage piéton reste une attraction incontournable pour tous les fans. En 1976, le studio est rebaptisé en l’honneur des Fab Four et se nomme désormais Abbey Road.

Mais aussi Pink Floyd, Radiohead, Kate Bush…

Pour autant, de nombreux autres artistes ont également investi les lieux. Notamment Pink Floyd, qui a mis en boîte sept albums à Abbey Road, dont The Dark Side of the Moon. Mais aussi Oasis, Radiohead, Lady Gaga, Ed Sheeran, Adele, Jimmy Page, Kate Bush, Nile Rodgers, Deep Purple, Fela Kuti… De célèbres bandes originales de films ont également été enregistrées là-bas : Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter ou encore Black Panther.

Le studio continue d’attirer une nouvelle génération d’artistes. “Aujourd’hui, la plupart des albums sont réalisés à la maison pour des raisons économiques, mais les jeunes artistes sont très attachés à l’héritage de l’endroit et aimeraient penser qu’une partie de la magie du lieu déteindra sur eux.”