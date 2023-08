Avec “Unreal, Unearth”, Hozier voyage en enfer

Pour structurer ce nouvel album, Andrew Hozier-Byrne, de son vrai nom, s’est inspiré du célèbre poème de Dante, La Divine Comédie. Ses 16 chansons suivent les neuf cercles de l’Enfer, des limbes (“De Selby”) à la tromperie (“Unknown/NTH”), en passant par la luxure (“Francesca”) et l’hérésie (“All Things End”). “C’était très intense créativement de travailler de cette façon”, avoue la timide star originaire du comté de Wicklow.

Sortir de sa zone de confort

Hozier découvre ce chef-d’œuvre littéraire pendant le confinement, à la fin de sa longue tournée. Il a enfin du temps pour s’attaquer à cette fameuse pile de bouquins qui prend la poussière chez lui, du Troisième policier de Flann O’Brien aux poèmes d’Ovide. Des lectures auxquelles il fait référence dans ses paroles. Pour lui, ces œuvres, et en particulier celle du penseur italien Dante, font écho à cette période troublée, “où l’on dénombrait chaque jour des pertes terribles.” “Je voulais évoquer d’une certaine manière ces trois dernières années, sans pour autant faire un album de pandémie.”

La notion de voyage imprègne le disque : celui entre l’enfer et le paradis, l’ombre et la lumière, la vie et la mort, les douleurs et l’exaltation. “Je crois que chacun va traverser ces neuf cercles et finir par en sortir”, atteste l’artiste de 33 ans. La traversée se veut également musicale. Hozier sort quelque peu de sa zone de confort pour explorer la pop (“Damage Gets Done” avec Brandi Carlile), les sonorités funk (“De Selby, Part 2”) et le rock (“Francesca”).

Un artiste protestataire ?

Pour la première fois, il s’entoure de trois producteurs différents et ne s’isole plus pour composer. Il est loin, le temps où Hozier s’enfermait dans son petit grenier pour écrire. Malgré tous ces nouveaux venus et des ambitions plus commerciales, Unreal Unearth parvient à conserver la marque de fabrique du chanteur : des envolées lyriques, des ballades romantiques, des chœurs gospel. Et toujours des paroles engagées. Dans ses anciennes chansons, il dénonçait les violences conjugales, se battait pour le droit à l’avortement ou encourageait ses auditeurs à prendre part à des actions sociales. Cette fois-ci, l’auteur-compositeur s’attaque au changement climatique, au capitalisme et à la surconsommation dans “Eat Your Young”.

guillement Je ne me dis jamais, je vais parler de tel ou tel sujet géopolitique. Mais ce sont des thèmes qui résonnent en moi.

Le garnement de près de deux mètres ne veut pas pour autant se décrire comme un artiste protestataire. Il parle simplement de ce qui le touche, de ce qui l’intéresse. “Je passe beaucoup de temps à me renseigner, à m’informer. Naturellement, je vais vers ces thématiques-là, affirme Hozier. Je ne me dis jamais, je vais parler de tel ou tel sujet géopolitique. Mais ce sont des thèmes qui résonnent en moi. Ce serait stupide de ne pas les évoquer car c’est la manière dont je vis le monde.”

→ En concert le 8/12 à Forest National