Pourquoi un enfant de 5 ans n’aurait pas pu faire ça ? Ou l’art contemporain mal compris

Soudain, ce dernier se dit, ou tout haut, ou tout bas – tout dépend de son rapport au politiquement correct : “Non mais Hey, quoi ? Tout ça pour ça ? Moi aussi j’aurais pu le faire !”. Ah bon ? Pas si sûr. Justifications.

Comment on en est arrivé là ?

L’art contemporain rend dingue. Il fâche ou fascine. Et, contrairement à d’autres périodes artistiques, il déclenche assez rarement des : “Ha, c’est beau” ou des “Comment est-il parvenu à réaliser cela ?” . En ce sens, il contrarie l’idée que l’on a d’un art légitimé par le geste virtuose de l’artiste. Qui est-il au juste cet art contemporain ? On pourrait dire de lui qu’il est un “ensemble varié de pratiques créatives qui incitent à la réflexion sur le monde qui nous entoure. Les artistes y convoquent aujourd’hui une gamme illimitée de procédés et de matériaux” selon Susie Lodge, historienne de l’art, et autrice de Pourquoi un enfant de 5 ans n’aurait pas pu faire cela. En fait, c’est ça, le problème de l’art contemporain : il pose question. il n’est pas là juste pour faire beau.

Et pourtant un art qui dit plus que ce qu’il montre, ça ne date pas d’hier. Regardez L’enterrement à Ornans (1849) de Gustave Courbet. À l’époque, Courbet peint une mise en terre, dans un milieu populaire. Son réalisme 'misérabiliste' semble être l’aveu d’orientations “socialistes” qui font dire, par la critique, que ce tableau est une croûte. À l’heure actuelle, on en saisit pourtant toute la puissance d’évocation. De la même manière, l’art contemporain a ceci d’irrévérencieux qu’il ne cherche pas à atteindre une représentation exemplative ou contemplative du monde. On peut même l’avouer : il cherche des noises à celui qui le regarde.

guillement On espère surtout d'une œuvre qu'elle nous questionne, nous déstabilise".

Arrête de croire que l’artiste manque d’imagination

Déjà, dès la fin des années 60, les artistes se rebiffent contre les tenants majeurs du modernisme. Marre de ce qui se fait ou pas : les minimalistes prônent une posture à travers leur dénomination : l’artiste ne peut être réduit au technicien ou à l’esthète. Il montre, il conceptualise même, ... Au risque de se faire traiter d’imposteur, parfois.

Quoi, de l’art, ce monochrome blanc ? ! Oui de l’art. Car avant que Malevitch n'ait l’idée du Carré Blanc sur fond blanc (1918), personne ne l'avait eue. Ca s'appelle l'avant-garde. Quand la peintre américo-canadienne Agnès Martin oblige le spectateur à s’approcher de ses toiles monochromes, ce n’est pas pour copier Malevitch, ou par manque d’idées. Outre le fait qu’elle convoque ses aînés, elle – comme Soulages et ses noirs précieux – invente une gestuelle presque spirituelle. Son geste a des conséquences immédiates, on s’explique. Regarder un monochrome oblige sérieusement à tout repenser, à ne rien prendre pour acquis. Comment regarder ? Que ressent-on face à cette intensité sans obstacle visuel ? Que faire, en l’absence d’un discours et/ou d’une hiérarchie dans le tableau ? Voilà tout ce que nous impose le fait de regarder un monochrome.

On se rend compte qu’avec l’art contemporain, il existe une possibilité autonomiser sa pensée en regardant des œuvres. Penser comme on veut, dans sa tête, sans rendre des comptes. Pour peu, évidemment, que le commissaire d’expo ne nous assène pas sa manière de penser… (Ce que nous rappelait récemment Joël Riff curateur de la Verrière Hermès, à Bruxelles : “En tant que commissaire, je n’ai pas de plaisir particulier à commenter ; je fais confiance aux personnes pour regarder.”)

L’art contemporain, c’est pas du 'tout cuit'

Déjà, depuis la fin du XIXe siècle et l’arrivée de la photographie qui saisit le réel dans la boîte, représenter le monde par mimétisme n’a plus grand intérêt pour les artistes. (A noter qu'il est aussi illusoire de penser que les artistes se cantonnaient à la seule représentation du réel jusqu'à l'arrivée de la photographie. Il suffit de regarder les toiles de Vermeer qui peint en fait des scènes qui ont tout l'air du réel, mais issues d’une construction intellectuelle… )

Mais retournons à nos moutons de l’art moderne (de la fin des années 1870 à la fin des années 1960) et contemporain. Regardez comme Picasso brise tout en morceaux. Lui qui est capable de peindre comme Léonard De Vinci (allez revoir la période rose, la période bleue de Pablo), casse les gueules de ses Demoiselles d’Avignon pour dire que le monde n’est pas seulement celui qu’on voit. Qu’il y a d’autres mondes. (En l’occurrence, dans cette toile de 1907, il insuffle du primitivisme dans la peinture occidentale). Le monde est alors est vu à travers un kaléidoscope qui réfléchit de nombreux paysages mentaux, en fonction, aussi, de celui qui regarde.

Si l’art moderne commence le boulot, l’art contemporain lui emboîte le pas. Les artistes conscients de la chambre d’écho médiatique en leur possession n’hésitent pas à provoquer leur époque. Dans les années 80-90, le Cubain Felix Gonzalez Torres imagine Portait of Ross in L.A., (1991), soit un tas de bonbons de 80 kg censé représenter son amant disparu violemment du Sida. À chaque fois qu’un visiteur se sert, l’aura de Ross le disparu diminue. L’économie de moyens est manifeste, mais le manifeste de l’œuvre est immense. Qui sensibilise au drame intime de la perte de l’être aimé en même temps qu’il rend compte du fléau sanitaire planétaire.

guillement L’art occupe la place de la petite fille espiègle qui sommeille en chacun de nous.”

C’est l’un de ses critères : l’art contemporain non seulement rend compte de l’époque, mais l’artiste fait œuvre lui-même, à travers son récit de vie (Laure Prouvost, à la villa Empain en ce moment, met ses souvenirs en pâture dans ses vidéos, ou encore Yayoi Kusama dont les pois épidémiques font écho à ses hallucinations).

Une installation de la japonaise Yayoi Kusama, "Dot Obsession," (2015). ©Yayoi Kusama

Le propre corps de l’artiste est médium et support de son discours. Cindy Sherman, par exemple, interroge le vrai du faux du genre en changeant de tête pour de vrai, quand le belge Francis Alÿs explore les questions politiques à travers des actions vécues et filmée. Dans The Green Line (2004-2005), il redessine les frontières des perdants en faisant dégouliner de la peinture verte, à travers les territoires occupés de la Palestine. L’artiste contemporain, contrairement à une idée reçue, mouille sa chemise (comme Alÿs , toujours, qui traîne un bloc de glace sous le ciel de Mexico pour dire à la sculpture minimaliste – qui fond – d’aller se faire voir).

Contemporain, c'est énervant à la fin

Quand commence l’art contemporain ? Et il est contemporain de qui ? Pas de balises fermes pour dater ses débuts, mais une intuition partagée par les historiens d’art qui participe à sa définition : quand l’art quitte les formes académiques qu’on lui connaît, quand il donne au concept artistique une portée politico-sociale, il passe dans la postmodernité. Il commence à ce moment où les artistes ne se préoccupent plus ni de l’esthétique, ni des canons officiels de l’art, ni de la forme qu’il prend. Tout peut devenir art, si l’artiste avance une idée, et que quelqu’un la contemple dans une tentative de comprendre le monde partagé.

Richard Long, de ce point de vue, avance une idée-force quand il décide que ces œuvres seront, de facto de passage dans le paysage, naissant d’une intervention minimale, c’est A line Made by Walking (1967). Évidemment, on comprend que ça peut en énerver certains, cette économie de moyens... Qui soulève pourtant quantité de questions : sur la valeur d'une oeuvre ; sa durabilité. Et qui dit que la poésie d'un geste n'est pas lié à une réalisation matérielle...

Cet énervement des esprits plus étriqués concernant l'art contemporain est d'ailleurs exploité par le plus comique des artistes contemporains. Mauricio Cattelan. Sa banane scotchée au mur de l’Art Basel de Miami sous le titre de. Comedian, a été vendue 120 000 dollars. A fâché bien du monde. (Et a été mangée deux fois par des visiteurs mutins).

L’œuvre de Maurizio Cattelan, baptisée 'Comédian', a rapporté une jolie somme à son créateur. ©AFP

Voilà comment les animaux gonflables de Jeff Koons aux prix de vente insolents d’art font bondir les esprits raisonnables. (En 2019, un lapin gonflable dudit Koons a été vendu 91,1 millions de dollars).

Ce lapin de Jeff Koons a été vendu à un somme record : 91 millions de dollars. ©afp

Au-delà de la spéculation juteuse qui crée une bulle virtuelle autour du marché de l’art actuel, il existe une appétence manifeste pour l’art contemporain. Qui dépasse l’intérêt des acheteurs qui boursicotent. Qui va au-delà de l’envie de faire comme tout le monde. À la fin, le public de l’art contemporain ne se limite ni à ceux qui possèdent cet art ni à ceux qui le mettent en discours.

Murakami livre une possibilité de réponse : “Nous voulons voir ce qu’il y a de plus présent. Cela parce que nous voulons voir l’avenir, même un court instant. L’instant où, même si nous ne saisissons pas entièrement ce que nous avons entrevu, nous en sommes malgré tout affectés”. En effet, difficile de rester indifférent à ces propositions multiples que nous livrent les esprits de notre temps. Les artistes partagent “un souci”, ainsi que l'éclaire le philosophe Pierre Péju, "une inquiétude dont les racines s’enfoncent dans les couches profondes d’une existence. Ce qui veut dire que, pour eux, l’art ne peut ni être un passe-temps, ni une occupation comme une autre."

Pourquoi continuer à regarder l’art contemporain si on le trouve moche, pas sérieux, surévalué et compliqué ? Annette Messager l'explique ainsi : “l’art occupe la place de la petite fille espiègle qui sommeille en chacun de nous”. (Mais ca ne veut pas dire que celui qui l'a fait a 5 ans, lui). Interroge : regarder l’art permet de ne pas être seul face à la manière dont le monde tourne.

-- > Poursuivre la réflexion, c’est possible avec deux livres super ludiques. On vous conseille donc “Pourquoi un enfant de 5 ans n’aurait pas pu faire cela ? L’art moderne expliqué”, par Susie Lodge, aux éditions Marabout, 14,99 €, et “Décoder l’art contemporain”, signé Nathalie Rudd, aux éditions Flammarion, 14,90 €.