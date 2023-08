Leurs parents enfin expliqués aux enfants : “Si un enfant demande à ses parents quand ils ont fait l’amour, on peut en parler”

Ou comment décrypter le comportement des papas et des mamans ? Pourquoi sont-ils tout le temps au téléphone ? Pourquoi insistent-ils pour faire manger des légumes aux enfants. Pourquoi sont-ils (souvent) de mauvaise humeur ?

Textes courts, dessins humoristiques et explicites, petites infos à piocher de-ci de-là, voilà un ouvrage précieux, illustré avec humour par Laure Monloubou, à glisser dans toutes les chambres d’enfant et qui, du lit à l’argent en passant par le travail et les heures passées sur un smartphone, brasse tous les sujets. Interview à hauteur d’enfant.

Qu’est-ce qui vous a motivé à publier ce guide à l’attention des enfants ?

Benjamin Muller : On est partis du principe qu’il y avait énormément de supports pour aider la parentalité, sur les problèmes de sommeil, d’alimentation, etc., mais il n’y avait pas d’équivalent pour les enfants. Avec Céline, dès que nos enfants nous posaient une question sur le monde des adultes, sur notre vie adulte, on la notait et on s’est rendu compte qu’il y avait un milliard de questions sans réponse. Tout ne regarde pas les enfants, mais, s’ils se posent des questions, il faut les nourrir. Ils sont curieux de tout.

Céline Kallmann : On s’est aussi dit que, si on répondait à certaines de leurs interrogations, on allait mieux se comprendre, qu’ils allaient être plus indulgents avec nous et que cela pourrait apaiser certaines tensions.

Les enfants doivent-ils vraiment être indulgents avec leurs parents ?

B.M. : En tout cas, bienveillants. Car nous, on fait de notre mieux, mais on se trompe parfois. Ceci dit, il ne faut pas non plus tomber dans l’excès inverse et tout leur expliquer. Mais si on a, par exemple, des soucis avec notre chef ou un collègue, on peut leur en parler pour qu’ils comprennent pourquoi on est plus irascible.

À propos d’excès, l’éducation bienveillante, dont parlent par exemple Caroline Goldman ou Didier Pleux, parfois pour la dénoncer, fait débat aujourd’hui. Où placez-vous le curseur de la tolérance ?

C.K. : Quand il n’y a plus de règles, c’est l’anarchie totale. Il faut cadrer, expliquer, fixer les règles et leur apprendre à gérer leurs frustrations, sinon, on s’approche de la maltraitance.

Qu’est-ce qui est le plus difficile à entendre pour un enfant ?

B.M. : Que ses parents ont des défauts, des failles. Quand un enfant a 5 ans, il pense que son père est puissant, qu’il sait tout, mais c’est bien qu’ils sachent que leurs parents ne sont pas infaillibles.

En même temps, mythifier leurs parents peut aussi leur donner envie de grandir. Car dans la vie, on perd nos illusions au fil des ans et notamment vis-à-vis de personnes qu’on admire, qu’il s’agisse de proches, de héros, de personnalités… Ne doivent-ils pas garder certaines illusions ?

C.K. : Oui, mais rencontrer ses parents, c’est aussi une richesse, cela apporte énormément pour mieux avancer dans la vie, appréhender certaines difficultés.

B.M. : Il faut aussi leur apprendre l’autodérision. Quelle richesse s’ils peuvent rire d’eux plus tard.

Y a-t-il eu des sujets tabous lors de l’écriture de votre guide ?

B.M. : Plus c’était tabou, plus il était urgent d’en parler. Quand un enfant demande à ses parents quand ils ont fait l’amour la dernière fois, on n’est pas obligé de leur répondre mais on peut en parler et dire que, si les parents font l’amour, c’est parce qu’ils s’aiment. Idem pour l’argent. S’ils ne doivent pas connaître notre salaire, ils peuvent savoir que l’argent sert à payer le loyer, etc. Plus ce sera tabou, plus ce sera intéressant. Ils nous poussent parfois dans nos retranchements.

Quels sont les défauts et les failles qu’il était le plus important d’évoquer ?

C.K. : Les sentiments, les émotions. Quand les parents sont tristes, il est important que les enfants sachent pourquoi sans forcément rentrer dans les détails.

Avez-vous été conseillé par des psys ou pédagogues pour rédiger votre livre ?

B.M. : Non, mais en étant à La Maison des maternelles sur France 2 depuis 7 ans, je vois des psys tous les jours et je baigne là-dedans.

Qu’est-ce que les enfants ont le plus besoin de savoir ou de comprendre ?

C.K. : Il ne faut pas avoir peur de leur parler de leur santé mentale, de ces moments où ils ne se sentent pas bien, mais ce n’est pas simple. Le harcèlement, par exemple, doit être abordé. C’est devenu un véritable fléau. Et le téléphone est une addiction désastreuse, à commencer par les parents qui doivent montrer l’exemple.

Leurs parents expliqués aux enfants | Céline Kallmann et Benjamin Muller, illustrations de Laure Monloubou | Album, Glénat jeunesse, coll. Quand ça va Quand ça va pas, 64 pp, 15 €. Dès 6 ans.